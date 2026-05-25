Jelentősen megnőtt a keresztényellenes bűncselekmények száma Németországban

Egész Európában, és különösen Németországban egyre gyakrabban fordulnak elő templomok és keresztények elleni támadások – figyelmeztet a bécsi székhelyű „Európai Keresztények Elleni Intolerancia és Diszkrimináció Megfigyelőközpontja” (OIDAC) nevű civil szervezet. A szervezet rendőrségi statisztikákat elemzi és saját bejelentő központot működtet. Anja Tang 2023 óta vezeti az OIDAC-ot, aki a Weltnek elmondta: Németország történik a Európában a második legtöbb a gyűlölet-bűncselekmény a keresztények ellen. A német rendőrségi statisztikák azonban csak a politikai indíttatású eseteket fedik le. A politikai vagy ideológiai háttér nélküli, keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmények eseteit gyakran nem rögzítik.

Ha egy templomban történik incidens, a rendőrök gyakran nem is gondolnak arra, hogy ez a gyűlölet-bűncselekmények statisztikájába tartozna. De ha egy zsinagógát vagy mecsetet támadnak meg, természetesen más a érzékenység szintje – mondta Tang.

Franciaországban 770 esetet regisztráltak 2024-ben, az utolsó olyan évben, amelyről adatok állnak rendelkezésre. Németországban pedig a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) a saját, nagyon szigorú definíciója alapján 337 esetet rögzített. A szervezet további 134 esetet is nyilvántartásba vett.