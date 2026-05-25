Jelentősen megnőtt a keresztényellenes bűncselekmények száma Németországban

Úgyis jelentős a növekedés, hogy a német rendőrség sokszor nem tekinti gyűlölet-bűncselekménynek, ha egy templomot támadnak meg.
Egész Európában, és különösen Németországban egyre gyakrabban fordulnak elő templomok és keresztények elleni támadások – figyelmeztet a bécsi székhelyű „Európai Keresztények Elleni Intolerancia és Diszkrimináció Megfigyelőközpontja” (OIDAC) nevű civil szervezet. A szervezet rendőrségi statisztikákat elemzi és saját bejelentő központot működtet. Anja Tang 2023 óta vezeti az OIDAC-ot, aki a Weltnek elmondta: Németország történik a Európában a második legtöbb a gyűlölet-bűncselekmény a keresztények ellen. A német rendőrségi statisztikák azonban csak a politikai indíttatású eseteket fedik le. A politikai vagy ideológiai háttér nélküli, keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmények eseteit gyakran nem rögzítik.
Ha egy templomban történik incidens, a rendőrök gyakran nem is gondolnak arra, hogy ez a gyűlölet-bűncselekmények statisztikájába tartozna. De ha egy zsinagógát vagy mecsetet támadnak meg, természetesen más a érzékenység szintje – mondta Tang.
Franciaországban 770 esetet regisztráltak 2024-ben, az utolsó olyan évben, amelyről adatok állnak rendelkezésre. Németországban pedig a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) a saját, nagyon szigorú definíciója alapján 337 esetet rögzített. A szervezet további 134 esetet is nyilvántartásba vett.
Németországba történt a legtöbb templomok elleni gyújtogatások. A német bűnügyi statisztikák a bűncselekményeket politikai jobboldali, baloldali, vallási és idegen ideológiák szerint osztályozzák, az antikeresztény indítékokat gyakran nem rögzítik. Tang szerint a média és a közbeszéd nagy része negatívan viszonyul a kereszténységhez, vagy legalábbis nem szimpatizál az elkötelezett keresztények nyilvános megjelenésével.
Ezenkívül befolyásos agitátorok egyre inkább terjesztik az antikeresztény érzelmeket.
Februárban egy „Az egyetlen megvilágosodott templom az, amelyik ég” szlogent hordozó táblát lengettek egy baloldali tüntetésen Hammban – ez többé-kevésbé nyílt felhívás volt templomok felgyújtására. A tiltakozás egy katolikus kórház ellen irányult, amely lelkiismereti okokból megtagadja az abortuszok elvégzését.
A héten Hanauban egy templomra acélgolyókkal lőttek egy istentisztelet alatt, de a rendőrség közölte, hogy anyagi kár miatt nyomoznak, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy a cselekménynek vallási indítéka lett volna.
Nyitókép: TOBIAS SCHWARZ / AFP
