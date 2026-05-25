torna szövetség torna eb Fehéroroszország orosz sportolók torna

Feloldották az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó tiltást, az Eb-n már nemzeti színeikben indulhatnak

2026. május 25. 14:06

A két ország tornászai újra használhatják zászlójukat és himnuszukat. Az orosz és fehérorosz sportolók áprilisban még semlegesként versenyezhettek, Várnában és Zágrábban viszont már nem esnek korlátozás alá.

Az Európai Torna Szövetség (European Gymnastics) feloldotta az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó összes korlátozást, így a két ország képviselői már használhatják nemzeti zászlójukat és himnuszukat az augusztusi, horvátországi torna Európa-bajnokságon. A kontinentális szövetség nyilatkozatban ismertette döntését a szankciók megszüntetéséről, amely az égisze alatt zajló összes versenyre vonatkozik.

Lisztunova, Viktorija orosz tornászok
Az orosz Viktorija Lisztunova a felemáskorláton a koronavírus-járvány miatt elhalasztott 2020-as olimpia női torna csapatversenyének döntőjében, Tokióban (Fotó: Hou Hvi Jung)

Újabb enyhítések az orosz és fehérorosz sportolók számára

A zágrábi Eb-t a nőknél augusztus 13. és 16., a férfiaknál augusztus 19. és 23. között rendezik meg. A tornasport szakágai közül a gumiasztalosok (trampolin) Eb-jét áprilisban, Portugáliában tartották, de ezen az orosz és a fehérorosz sportolók még semlegesként versenyezhettek. 

A ritmikus gimnasztikások e heti, szerdától vasárnapig tartó bulgáriai kontinensviadalán ugyanakkor már zászlójuk és himnuszuk használatának engedélyezése mellett indulhatnak a két ország képviselői Várnában. A kontinentális szövetség engedménye előtt a Nemzetközi Torna Szövetség (World Gymnastics) végrehajtó bizottsága feloldotta a két ország sportolóira vonatkozó korlátozásokat.

A World Gymnastics 2022 márciusában, kevéssel az ukrajnai háború kitörése után felfüggesztette Oroszország – és a fegyveres konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország – tornászainak részvételét a világszövetség égisze alatti eseményeken. A nemzetközi szövetség 2024-ben enyhítette a szankciókat, lehetővé téve mindkét ország sportolói számára, hogy semlegesként induljanak, bár a csapatversenyekből még kizárták őket.

(MTI)

Nyitókép: Hou Hvi Jung

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 25. 14:47
Orbán Viktor mit kapott akkor mikor ezt örültségnek nevezte, hogy orosz sportolókat tiltanak ki mindenhonnan és lám....
csulak
2026. május 25. 14:28
Vegre !
Takagi
2026. május 25. 14:12
Helyes. A sport nem lehet politikai céltábla.
