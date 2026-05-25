Feloldották az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó tiltást, az Eb-n már nemzeti színeikben indulhatnak

Visszatérhet a régi világrend: zöld utat kaptak az oroszok
Az olimpiai sportágak közül egy újabban feloldották a korlátozásokat.
A két ország tornászai újra használhatják zászlójukat és himnuszukat. Az orosz és fehérorosz sportolók áprilisban még semlegesként versenyezhettek, Várnában és Zágrábban viszont már nem esnek korlátozás alá.
Az Európai Torna Szövetség (European Gymnastics) feloldotta az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó összes korlátozást, így a két ország képviselői már használhatják nemzeti zászlójukat és himnuszukat az augusztusi, horvátországi torna Európa-bajnokságon. A kontinentális szövetség nyilatkozatban ismertette döntését a szankciók megszüntetéséről, amely az égisze alatt zajló összes versenyre vonatkozik.
A zágrábi Eb-t a nőknél augusztus 13. és 16., a férfiaknál augusztus 19. és 23. között rendezik meg. A tornasport szakágai közül a gumiasztalosok (trampolin) Eb-jét áprilisban, Portugáliában tartották, de ezen az orosz és a fehérorosz sportolók még semlegesként versenyezhettek.
A ritmikus gimnasztikások e heti, szerdától vasárnapig tartó bulgáriai kontinensviadalán ugyanakkor már zászlójuk és himnuszuk használatának engedélyezése mellett indulhatnak a két ország képviselői Várnában. A kontinentális szövetség engedménye előtt a Nemzetközi Torna Szövetség (World Gymnastics) végrehajtó bizottsága feloldotta a két ország sportolóira vonatkozó korlátozásokat.
A World Gymnastics 2022 márciusában, kevéssel az ukrajnai háború kitörése után felfüggesztette Oroszország – és a fegyveres konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország – tornászainak részvételét a világszövetség égisze alatti eseményeken. A nemzetközi szövetség 2024-ben enyhítette a szankciókat, lehetővé téve mindkét ország sportolói számára, hogy semlegesként induljanak, bár a csapatversenyekből még kizárták őket.
(MTI)
