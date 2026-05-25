A múltat el nem törölni: „a válság elhárítását követően” távozik a teniszszövetség éléről Lázár János

Bondár Anna és Udvardy Panna javított, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton viszont rontott helyezésén a teniszezők világranglistáján. A nőknél változatlanul Bondár a legjobb magyar, egyet előrelépve jelenleg az 57., míg a múlt héten, Rabatban elődöntős Udvardy kilencet javítva az 59. helyen áll. Gálfi Dalma is ugrott előre, mégpedig két helyet és most a 115. A férfiaknál a Roland Garroson vasárnap már az első fordulóban kiesett Marozsán kettőt rontva az 54., Fucsovics pedig – aki hétfőn kezdi szereplését Párizsban – hatot visszacsúszva a 65. A legjobb 200 harmadik magyarja, Piros Zsombor két helyet előrelépve a 173.