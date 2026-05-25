A múltat el nem törölni: „a válság elhárítását követően” távozik a teniszszövetség éléről Lázár János

Rendcsinálásba kezdett Lázár János a Magyar Tenisz Szövetségben – a hamis PCR-teszt botrány miatt már volt, aki ma repült a szövetségből
Dagad a botrány a Magyar Tenisz Szövetségben a Semmelweis Egyetemre hivatkozva kiadott hamis negatív PCR-tesztek kapcsán, amely állítólag már a tavalyi Davis-Kupa csapat tagjait is érinthette. Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben és a mai rendkívüli elnökségi ülést követően már azonnali hatállyal szerződést bontott Marosi Katalinnal, a válogatott koordinátorával, korábbi válogatott versenyzővel.