Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
magyar tenisz szövetség tenisz Lázár János

A múltat el nem törölni: „a válság elhárítását követően” távozik a teniszszövetség éléről Lázár János

2026. május 25. 10:38

Nem sportvezetőként vállalta a feladatot. Lázár János a konszolidáció és az átláthatóság feltételeinek megteremtése után lemond a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáról.

Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnöke. Amint az MTSZ az MTI-nek megerősítette, a fideszes politikus levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-ei hatállyal távozik tisztségéből.

LÁZÁR János; Bardóczky Kornél
Lázár János és Bardóczky Kornél szövetségi kapitány a Magyar Tenisz Szövetség budapesti tisztújító közgyűlésén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Lázár János nem sportvezető, válságkezelő

A volt közlekedési miniszter kifejtette, 2020 júliusa óta nem a múlt eltörlésére vállalkozott, hanem a jelen kihívásainak a lehető leghatékonyabb kezelésére, ezáltal pedig a jövő megvédésére. Közölte, 

nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja az elnöki posztot másnak. 

Rendcsinálásba kezdett Lázár János a Magyar Tenisz Szövetségben – a hamis PCR-teszt botrány miatt már volt, aki ma repült a szövetségből

Dagad a botrány a Magyar Tenisz Szövetségben a Semmelweis Egyetemre hivatkozva kiadott hamis negatív PCR-tesztek kapcsán, amely állítólag már a tavalyi Davis-Kupa csapat tagjait is érinthette. Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben és a mai rendkívüli elnökségi ülést követően már azonnali hatállyal szerződést bontott Marosi Katalinnal, a válogatott koordinátorával, korábbi válogatott versenyzővel.

Hozzátette, a szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremtenie a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és ésszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra. Az MTSZ pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlés összehívására kerül sor.

Bondár Anna és Udvardy Panna javított, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton viszont rontott helyezésén a teniszezők világranglistáján. A nőknél változatlanul Bondár a legjobb magyar, egyet előrelépve jelenleg az 57., míg a múlt héten, Rabatban elődöntős Udvardy kilencet javítva az 59. helyen áll. Gálfi Dalma is ugrott előre, mégpedig két helyet és most a 115. A férfiaknál a Roland Garroson vasárnap már az első fordulóban kiesett Marozsán kettőt rontva az 54., Fucsovics pedig – aki hétfőn kezdi szereplését Párizsban – hatot visszacsúszva a 65. A legjobb 200 harmadik magyarja, Piros Zsombor két helyet előrelépve a 173.

(MTI)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szegharon
2026. május 25. 10:50
Mi a francot keresett ott egy politikus???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!