Aleksandar Vučić belengette a lemondását

Belgrád utcáit ellepték a kormányellenes tüntetők
Közel kétszázezren követeltek előrehozott választásokat Szerbiában, az esti órákban pedig összecsapások alakultak ki a rendőrökkel.
A szerb államfő vasárnap kijelentette, hogy mandátuma a közeljövőben lejárhat, és nem zárja ki a lemondás lehetőségét.
Aleksandar Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy nem kívánja „lerövidíteni” a mandátumát értelmetlen megfogalmazással, ahogyan azt egykor Boris Tadić tette, mert szerinte „vagy lemond az ember, vagy kitölti a mandátumát” – számolt be a Magyar Szó.
„Tehát lehetséges, hogy hamarosan lemondok”
– mondta Vučić újságíróknak Pekingben, kínai látogatásának kezdetén.
Az államfő szerint az egyes összejövetelek – utalva a szombati belgrádi megmozdulásra a Slavija tér környékén – nem zavarhatják meg a közéletet, különösen akkor, ha „nincsenek átgondolt tartalmaik, üresek, és nem vesznek részt rajtuk különösebben sokan”. A szervezőket emellett a rendezvény utáni incidensek miatt bírálta.
Kijelentette, hogy három szolgálat is készített becslést a résztvevők számáról, amely 30.500 és 34.300 között mozgott. Elmondása szerint a legmagasabb becslést vették alapul, ugyanakkor a pontos adatok szerint valamivel kevesebb mint 34 ezren voltak jelen.
Szerbiában 2024 ősze óta zajlanak nagy tömegtüntetések, miután az újvidéki vasútállomás frissen felújított védőtetője beomlott és 15 ember halálát okozta. A közvélemény és az ellenzék a kormányzati korrupciót okolja a tragédiáért.
A szerb elnök eddig ellenállt a lemondásra való felszólításoknak.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP
