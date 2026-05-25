aleksandar vučić vučić slavija tér szerb elnök

Aleksandar Vučić belengette a lemondását

2026. május 25. 11:01

A szerb államfő vasárnap kijelentette, hogy mandátuma a közeljövőben lejárhat, és nem zárja ki a lemondás lehetőségét.

Aleksandar Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy nem kívánja „lerövidíteni” a mandátumát értelmetlen megfogalmazással, ahogyan azt egykor Boris Tadić tette, mert szerinte „vagy lemond az ember, vagy kitölti a mandátumát” – számolt be a Magyar Szó. 

„Tehát lehetséges, hogy hamarosan lemondok”

 – mondta Vučić újságíróknak Pekingben, kínai látogatásának kezdetén.

Az államfő szerint az egyes összejövetelek – utalva a szombati belgrádi megmozdulásra a Slavija tér környékén – nem zavarhatják meg a közéletet, különösen akkor, ha „nincsenek átgondolt tartalmaik, üresek, és nem vesznek részt rajtuk különösebben sokan”. A szervezőket emellett a rendezvény utáni incidensek miatt bírálta.

Kijelentette, hogy három szolgálat is készített becslést a résztvevők számáról, amely 30.500 és 34.300 között mozgott. Elmondása szerint a legmagasabb becslést vették alapul, ugyanakkor a pontos adatok szerint valamivel kevesebb mint 34 ezren voltak jelen.

Szerbiában 2024 ősze óta zajlanak nagy tömegtüntetések, miután az újvidéki vasútállomás frissen felújított védőtetője beomlott és 15 ember halálát okozta. A közvélemény és az ellenzék a kormányzati korrupciót okolja a tragédiáért.

A szerb elnök eddig ellenállt a lemondásra való felszólításoknak. 

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vitez-laszlo
•••
2026. május 25. 12:48 Szerkesztve
Sajnos sorra levadásszák Európa igazi államvezetőit! A világ legproblémásabb veszélyesebb helye a valamikor szebb napokat megélt Európa lesz. A jövő keleleté, és Amerikáé, Afrikáé! Európa lesz a föld legmocskosabb, legelmaradottab része. Hihetetlen hogy ez megtörténik...:(((
radler
2026. május 25. 11:53
Szerbiában sem lehet elkerülni a változást. A háború óta fölnőtt egy nemzedék, amely pontosan látja hogy az egykori Jugoszláviából kiszakadt országok közül hol tart Horvátország vagy Szlovénia, és hol Szerbia.
Fideszes gentleman
2026. május 25. 11:45
"Kijelentette, hogy három szolgálat is készített becslést a résztvevők számáról, amely 30.500 és 34.300 között mozgott." A Szerb Turisztikai Ügynökség készítette a becslést? :D
kirvik3
2026. május 25. 11:39
A szerb Majdan sikerülni fog? És akkor rohanvást felveszik őket az eu-ba? Mert a tüntetőknek ez a fő ábrándjuk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!