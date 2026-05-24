Belgrád utcáit ellepték a kormányellenes tüntetők

A sajtó beszámolója szerint a Belgrádban tartott demonstráció az egyik legnagyobb tiltakozás volt azóta, hogy 2000-ben megbukott Szlobodan Milosevics rendszere. A független demonstrációfigyelőként működő Arhiv javnih skupova becslése alapján 180-190 ezer ember vett részt a megmozduláson, amelyet főként egyetemista és diákcsoportok szerveztek.

Belgrádban közel kétszázezren követeltek előrehozott választásokat

Forrás: Andrej ISAKOVIC / AFP

A tüntetők Alekszandar Vucsics tizenkét éve tartó kormányzása ellen vonultak utcára, miközben korrupcióval, a demokratikus intézmények leépítésével és a jogállamiság megsértésével vádolják a szerb vezetést. A demonstráció résztvevői szerb zászlókat, városnevekkel ellátott molinókat és „Students win” feliratú pólókat viseltek, többen pedig vörös tenyérlenyomatos jelvényekkel jelentek meg, amelyeken az állt: „Véres a kezetek.”