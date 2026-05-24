demonstráció tüntetés Alekszandar Vucsics Szerbia Belgrád

Belgrád utcáit ellepték a kormányellenes tüntetők

2026. május 24. 22:06

Százezrek lepték el szombaton a szerb főváros utcáit, hogy Alekszandar Vucsics kormánya ellen tüntessenek. A belgrádi demonstráción a szervezők szerint közel kétszázezren követeltek előrehozott választásokat és elszámoltatást, az este végére pedig összecsapások is kialakultak a rendőrökkel.

A sajtó beszámolója szerint a Belgrádban tartott demonstráció az egyik legnagyobb tiltakozás volt azóta, hogy 2000-ben megbukott Szlobodan Milosevics rendszere. A független demonstrációfigyelőként működő Arhiv javnih skupova becslése alapján 180-190 ezer ember vett részt a megmozduláson, amelyet főként egyetemista és diákcsoportok szerveztek.

Belgrádban közel kétszázezren követeltek előrehozott választásokat
Forrás: Andrej ISAKOVIC / AFP

A tüntetők Alekszandar Vucsics tizenkét éve tartó kormányzása ellen vonultak utcára, miközben korrupcióval, a demokratikus intézmények leépítésével és a jogállamiság megsértésével vádolják a szerb vezetést. A demonstráció résztvevői szerb zászlókat, városnevekkel ellátott molinókat és „Students win” feliratú pólókat viseltek, többen pedig vörös tenyérlenyomatos jelvényekkel jelentek meg, amelyeken az állt: „Véres a kezetek.”

A tiltakozási hullám még 2024-ben indult, amikor leszakadt az újvidéki vasútállomás egyik beton előtetője, tizenhat ember halálát okozva. A tragédia után sokan a korrupcióval átitatott, kínai cégekkel közösen végzett felújítási munkálatokat okolták, ami óriási felháborodást váltott ki az országban.

A Deutsche Welle szerint a demonstráció előtt a szerb állami vasúttársaság leállította a Belgrádba tartó és onnan induló vonatokat, hivatalosan bombafenyegetésre hivatkozva. A szervezők azonban azt állították, hogy ezzel próbálták megakadályozni, hogy az ország más részeiből tömegek érkezzenek a tüntetésre.

A demonstráció központja a belgrádi Slavija tér volt, ahol már márciusban is hatalmas kormányellenes megmozdulást tartottak. 

Akkor mintegy háromszázezren gyűltek össze, a tiltakozás pedig vitatott körülmények között ért véget. A szerb kormány akkor tagadta, hogy hangfegyvert vetettek volna be a demonstrálók ellen, bár független szakértők nem tudták teljes bizonyossággal kizárni ezt. A mostani tüntetésen a résztvevők előrehozott parlamenti választásokat követeltek, valamint azt skandálták, hogy véget kell vetni a korrupciónak és helyre kell állítani a jogállamiságot. A The Telegraph beszámolója szerint Mirjana Nikolić, a Belgrádi Művészeti Egyetem rektora a színpadon arról beszélt:

Ez a kormány fél azoktól, akik megvédik a méltóságukat.

A szerb elnök közben saját támogatóit is mozgósította. A Deutsche Welle szerint Vucsics hívei a szerb elnöki hivatal közelében táboroztak le egy parkban, amelyet még tavasszal hoztak létre afféle emberi pajzsként a tüntetőkkel szemben. Bár a nappali órákban a demonstráció nagyrészt békés maradt, estére több csoport összecsapott a rendőrökkel. A The Telegraph szerint fiatal demonstrálók fáklyákat, köveket és üvegeket dobáltak a rendőri kordonsorokra, miközben szemeteseket gurítottak az utakra barikádként.

A rohamrendőrök könnygázt, paprikaspray-t és sokkológránátokat vetettek be, hogy feloszlassák a tömeget az elnöki épület közelében. A szerb rendőrség közlése szerint legalább 23 embert őrizetbe vettek az incidensek után.

Alekszandar Vucsicsot az elmúlt egy évben nemzetközi bírálatok is érték a tüntetőkkel szembeni kemény fellépés miatt. Kritikusai szerint önkényes letartóztatások és aránytalan rendőri erőszak is előfordult a demonstrációk során. A Deutsche Welle arról is írt, hogy az Európa Tanács emberi jogi biztosa pénteken komoly aggodalmát fejezte ki a szerbiai emberi jogi helyzet romlása miatt. A jelentés újságírók és aktivisták elleni támadásokat, a civil tér szűkülését és rendőri erőszakról szóló beszámolókat említett.

Vucsics eközben vasárnap Pekingbe utazott hivatalos állami látogatásra, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozik. Szerbia hivatalosan továbbra is az Európai Unióhoz kíván csatlakozni, ugyanakkor szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával is.

Nyitókép: OLIVER BUNIC / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Toma78
2026. május 24. 22:58 Szerkesztve
Nem ismerős? Már megint takony szarkupacok. Ezt művelik a libernyákok szisztematikusan beszivárogtak az iskolákba a online térbe és kineveltek egy antiszociális hontalan generációr a szemünk láttára .. Remélem a tisztába van minden jobb oldali érzelmű ember, hogy hol kell megkezdeni a tisztogatást ha sikerül vissza venni a hatalmat... Ezt a sok libernyák hontalan férget az utolsó szálig el kell takarítai az ovodáktól az egyetemekig Egy sem maradhat az iskolák közelében sem... 👎
survivor
2026. május 24. 22:38
Sokaig eljen Oroszorszag ,Kina,USA ! Pusztuljon azEU...🇪🇺👹🇪🇺👹🇪🇺👹
fatman
2026. május 24. 22:36
mocskos soros vérszemet kapott... :(
survivor
2026. május 24. 22:36
Oroszorszag,szabadits meg .mnket az EUtol....❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🇪🇺⤵️⤵️⤵️
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!