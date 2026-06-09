Magyar Péter választási győzelme a legrosszabbkor jöhetett a MOL számára egy horvát lap szerint

Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
A Tisza-kormány megalakulása óta kérdéses, lesz-e további együttműködés MOL és Szerbia között.
Az amerikai pénzügyminisztérium OFAC irodája június 16-ig adott határidőt a magyar MOL-nak, hogy megállapodjon az orosz Gazprommal és Gazpromnyefttyel a szerb NIS olajtársaság többségi tulajdonának átvételéről – írja a Jutarnji list.
Jasminko Umičević naftaipari tanácsadó szerint az USA célja Oroszország befolyásának megszüntetése Szerbiában.
A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök választási veresége után bizonytalanná vált a korábbi magyar-szerb egyezség Aleksandar Vučić szerb elnökkel, ami akadályozza a tranzakciót.
Magyar Péter új kormányának megalakulása óta kérdéses, lesz-e további együttműködés MOL és Szerbia között.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Magyar Péter Facebok-oldala