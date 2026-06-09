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Magyarország Magyar Péter MOL Szerbia Orbán Viktor választás

Magyar Péter választási győzelme a legrosszabbkor jöhetett a MOL számára egy horvát lap szerint

2026. június 09. 11:16

A Tisza-kormány megalakulása óta kérdéses, lesz-e további együttműködés MOL és Szerbia között.

2026. június 09. 11:16
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Az amerikai pénzügyminisztérium OFAC irodája június 16-ig adott határidőt a magyar MOL-nak, hogy megállapodjon az orosz Gazprommal és Gazpromnyefttyel a szerb NIS olajtársaság többségi tulajdonának átvételéről – írja a Jutarnji list.

Jasminko Umičević naftaipari tanácsadó szerint az USA célja Oroszország befolyásának megszüntetése Szerbiában.

A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök választási veresége után bizonytalanná vált a korábbi magyar-szerb egyezség Aleksandar Vučić szerb elnökkel, ami akadályozza a tranzakciót.

Magyar Péter új kormányának megalakulása óta kérdéses, lesz-e további együttműködés MOL és Szerbia között.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Magyar Péter Facebok-oldala

 

Összesen 12 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. június 09. 12:34
Ez már a szarosgatyás poloska gondja legyen... Egy kínai befektetőt már elbasztak ebben a hónapban....
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0
0
hexahelicene
2026. június 09. 12:25
"Magyar Péter választási győzelme" Magyar Péter választási csalása
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2
0
hegyivadász
2026. június 09. 12:04
Pedig, ha a MOL-NIS üzlet meghiúsul, az hatalmas stratégiai veszteség lesz az egész országnak.
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2
0
VeressZoltán
2026. június 09. 11:36
Ez a buli kizárólag Orbán, Vucsics, és Trump megállapodása, a nylonmessiás nem nyerte el a szerb főnök tetszését, de a pénz beszél, a nylonmessiás meg ugat.
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4
1
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