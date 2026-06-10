Nyilvánosságra hozták a belfasti késelő nevét és az áldozat állapotát

Brutális támadás Belfastban: a szudáni elkövető megpróbálta lefejezni az áldozatát (VIDEÓ)
A késelő még akkor sem akarta elengedni a megtámadott férfit, amikor már a járókelők ütlegelték, és próbálták lefeszíteni róla.
A brit miniszterelnök Farage pártjára mutogat az erőszakos tüntetések miatt, a rendőrség pedig azokat az influenszereket vegzálná, akik beszámoltak a támadásról.
Miközben kedden zavargások törtek ki Belfast több pontján egy június 8-ai brutális gyilkossági kísérlet nyomán, Keir Starmer a Reform UK-t hibáztatta a feszültség szításáért, a rendőrség pedig bejelentette: „az interneten uszító” véleményformálókat is felelősségre vonhatják. A Telegraph beszámolója szerint nyilvánosságra hozták az őrizetbe vett támadó kilétét.
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A késelő még akkor sem akarta elengedni a megtámadott férfit, amikor már a járókelők ütlegelték, és próbálták lefeszíteni róla.
A most ismertetett bírósági iratok szerint a támadással a 30 éves Hadi Alodidot vádolják, akit gyilkossági kísérlet, kés birtoklása és halálos fenyegetés miatt állítottak bíróság elé. A férfi szudáni állampolgár, aki a jelentések szerint Franciaországon és Írországon keresztül érkezett Belfastba 2023-ban, majd menedékjogot kapott az Egyesült Királyságban.
A bíróságon elhangzottak szerint az áldozat, Stephen Ogilvie életét ugyan sikerült megmenteni annak köszönhetően, hogy gyorsan kórházba szállították, ugyanakkor rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett:
A családot különösen felháborította, hogy a közösségi médiában hamis hírek kezdtek terjedni arról, hogy a férfi meghalt. Az Ulsteri Unionista Párt egyik vezetője közölte: az áldozat apja arra kér mindenkit, hogy hagyjon fel az álhírek terjesztésével, mert ez csak tovább növeli a család szenvedését.
Keir Starmer a parlamentben élesen bírálta Nigel Farage pártját. A brit kormányfő szerint a Reform UK megpróbál politikai tőkét kovácsolni az ügyből.
Mit tesznek? Megpróbálják felszítani a félelmet és a megosztottságot, mert nincs más mondanivalójuk”
– fogalmazott Starmer, aki egyúttal elítélte a késelést követő zavargásokat is:
A gyújtogatások és erőszakos cselekmények teljes mértékben indokolhatatlanok”
– jelentette ki a miniszterelnök, miután Belfast több városrészében buszokat, autókat és épületeket gyújtottak fel az utcára vonuló tömegek.
Az északír rendőrség vezetője, Jon Boutcher bejelentette, hogy nemcsak a zavargások résztvevőit, hanem azokat az internetes szereplőket, véleményvezéreket is vizsgálják, akik szerintük „hozzájárultak a feszültség szításához”.
Felelősségre fogjuk vonni őket az uszításért”
– mondta a rendőrfőnök, hozzátéve, hogy többen a közösségi médiában terjesztett információkkal bátorították a rendbontásokat.
A hatóságok már három embert őrizetbe vettek a tüntetésekkel összefüggésben, miközben további erősítést vezényelnek Észak-Írországba. Több iskola bezárt, a tömegközlekedést pedig részben felfüggesztették, mert újabb utcai összecsapásoktól tartanak.
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Erőszakba torkolltak a belfasti migránstámadás miatt szervezett tiltakozások: a tüntetők felgyújtottak egy buszt, házakat támadtak meg és összecsaptak a rendőrséggel.
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Fotó: X