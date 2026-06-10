Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Reform UK bevándorlási bűnözés Nagy-Britannia tüntetés Észak-Írország késelés Keir Starmer Nigel Farage Egyesült Királyság Belfast

Nyilvánosságra hozták a belfasti késelő nevét és az áldozat állapotát

2026. június 10. 16:32

A brit miniszterelnök Farage pártjára mutogat az erőszakos tüntetések miatt, a rendőrség pedig azokat az influenszereket vegzálná, akik beszámoltak a támadásról.

2026. június 10. 16:32
null

Miközben kedden zavargások törtek ki Belfast több pontján egy június 8-ai brutális gyilkossági kísérlet nyomán, Keir Starmer a Reform UK-t hibáztatta a feszültség szításáért, a rendőrség pedig bejelentette: „az interneten uszító” véleményformálókat is felelősségre vonhatják. A Telegraph beszámolója szerint nyilvánosságra hozták az őrizetbe vett támadó kilétét.

Ezt is ajánljuk a témában

A most ismertetett bírósági iratok szerint a támadással a 30 éves Hadi Alodidot vádolják, akit gyilkossági kísérlet, kés birtoklása és halálos fenyegetés miatt állítottak bíróság elé. A férfi szudáni állampolgár, aki a jelentések szerint Franciaországon és Írországon keresztül érkezett Belfastba 2023-ban, majd menedékjogot kapott az Egyesült Királyságban.

Hadi Alodid
Forrás: X

Az áldozat már sosem lesz ugyanaz az ember

A bíróságon elhangzottak szerint az áldozat, Stephen Ogilvie életét ugyan sikerült megmenteni annak köszönhetően, hogy gyorsan kórházba szállították, ugyanakkor rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett:

  • elveszítette bal szemét,
  • jobb szeme is súlyosan károsodott,
  • emellett mély vágások érték az arcát és a hátát.

A családot különösen felháborította, hogy a közösségi médiában hamis hírek kezdtek terjedni arról, hogy a férfi meghalt. Az Ulsteri Unionista Párt egyik vezetője közölte: az áldozat apja arra kér mindenkit, hogy hagyjon fel az álhírek terjesztésével, mert ez csak tovább növeli a család szenvedését.

A miniszterelnök már meg is találta a bűnbakot

Keir Starmer a parlamentben élesen bírálta Nigel Farage pártját. A brit kormányfő szerint a Reform UK megpróbál politikai tőkét kovácsolni az ügyből.

Mit tesznek? Megpróbálják felszítani a félelmet és a megosztottságot, mert nincs más mondanivalójuk”

– fogalmazott Starmer, aki egyúttal elítélte a késelést követő zavargásokat is:

A gyújtogatások és erőszakos cselekmények teljes mértékben indokolhatatlanok”

– jelentette ki a miniszterelnök, miután Belfast több városrészében buszokat, autókat és épületeket gyújtottak fel az utcára vonuló tömegek.

A rendőrség már megint az internettel van elfoglalva

Az északír rendőrség vezetője, Jon Boutcher bejelentette, hogy nemcsak a zavargások résztvevőit, hanem azokat az internetes szereplőket, véleményvezéreket is vizsgálják, akik szerintük „hozzájárultak a feszültség szításához”.

Felelősségre fogjuk vonni őket az uszításért”

– mondta a rendőrfőnök, hozzátéve, hogy többen a közösségi médiában terjesztett információkkal bátorították a rendbontásokat.

A hatóságok már három embert őrizetbe vettek a tüntetésekkel összefüggésben, miközben további erősítést vezényelnek Észak-Írországba. Több iskola bezárt, a tömegközlekedést pedig részben felfüggesztették, mert újabb utcai összecsapásoktól tartanak.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: X

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. június 10. 17:04
A "gyűlöletes ellenállók" elleni rendőrségi hajszát nálunk a tiszar épp megelőzni igyekszik a netes és a fizikai lincselés kiszervezésével.
Válasz erre
0
0
moliere-0
2026. június 10. 17:01
Ezek a nyomorult kommunisták csak összehozzák 300 év után a katolikusokat a protestánsokkal.
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. június 10. 16:57
Magyar P is hasonló betolakodó gyilkosokat importál. Tiszás unatkozók futva közlekednek félelmükben , nem unatkoznak. Változást a főnökük importálja.
Válasz erre
1
0
londonbaby
2026. június 10. 16:55
egymás mögé vagy 10 ilyet és gepárddal elég hozzá 1 golyó is..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!