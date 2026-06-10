Nyilvánosságra hozták a belfasti késelő nevét és az áldozat állapotát

Az északír rendőrség vezetője, Jon Boutcher bejelentette, hogy nemcsak a zavargások résztvevőit, hanem azokat az internetes szereplőket, véleményvezéreket is vizsgálják, akik szerintük „hozzájárultak a feszültség szításához”.

Felelősségre fogjuk vonni őket az uszításért”

– mondta a rendőrfőnök, hozzátéve, hogy többen a közösségi médiában terjesztett információkkal bátorították a rendbontásokat.