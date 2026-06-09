Belfast lángba borult: buszt gyújtottak fel a bevándorlásellenes tüntetők a hétfői késelés után

Brutális támadás Belfastban: a szudáni elkövető megpróbálta lefejezni az áldozatát (VIDEÓ)
A késelő még akkor sem akarta elengedni a megtámadott férfit, amikor már a járókelők ütlegelték, és próbálták lefeszíteni róla.
Erőszakba torkolltak a belfasti migránstámadás miatt szervezett tiltakozások: a tüntetők felgyújtottak egy buszt, házakat támadtak meg és összecsaptak a rendőrséggel.
A zavargások azt követően robbantak ki, hogy egy szudáni férfi brutális kegyetlenséggel megkéselt, és kis híján lefejezett egy belfasti lakost, akit életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani. A Times beszámolója szerint a brit és az északír politikai vezetők nyugalomra szólítottak fel, miközben a közösségi médiában egyre erősödnek a bevándorlásellenes hangok.
A tiltakozások kedd este Belfast több pontján is erőszakba fordultak. A Times helyszíni tudósítása szerint tüntetők
A beszámoló szerint egy bevándorló hátterű család házát is megtámadták. A tüntetők betörték az ajtót és az ablakokat, miközben egy nő bent tartózkodott az épületben. Az ingatlan előtt parkoló gépkocsit később felgyújtották.
A kialakult helyzet miatt az északír közlekedési vállalat valamennyi Ulsterbus és Goldline járat közlekedését felfüggesztette.
Az este elején még békésnek tűnt a megmozdulás. Mintegy 300 ember – katolikusok és protestánsok vegyesen – gyűlt össze a Shankill Road térségében, ahol a gyilkossági kísérlet történt. A résztvevők közösen elimádkozták a Miatyánkot a késelés áldozatáért.
Az egyik felszólaló azt mondta:
Észak-Írországban már túl sok vérontást láttunk. Elég volt a haragból és az erőszakból, szolidaritást vállalunk Észak-Írország minden lakójával.”
A demonstráción brit és izraeli zászlók is feltűntek. A helyszíni tudósítás szerint azonban egyes résztvevők arcukat fekete kendőkkel takarták el, miközben petárdákat és tűzijátékokat robbantottak a tömegben.
Nuala McAllister, az Alliance Párt északír törvényhozási képviselője úgy vélte, hogy a megmozduláson olyan csoportok vették át a kezdeményezést, amelyek politikai célokra használják fel a kis híján halálesettel végződő késelést.
Nagyon aggasztó, hogy egy ilyen incidens lehetőséget ad egyeseknek arra, hogy kihasználják a helyzetet és az utcára vigyék az embereket”
– mondta a Sky Newsnak, hozzátéve:
Buszokat felgyújtani és a saját közösségünket rombolni semmilyen ügyet nem szolgál. A tüntetést már eltérítették, az embereknek haza kellene menniük.”
A belfasti események Angliában sem maradtak visszhang nélkül. Southamptonban több tucat ember gyűlt össze egy illegális bevándorlókat elszállásoló hotel előtt.
A résztvevők különböző szlogenekkel díszített táblákat tartottak a magasba:
A rendőrség jelentős erőkkel, helyenként vízágyúk bevetésével biztosítja a helyszínt, és több közterületen is összecsapott a tüntetőkkel, miközben a brit és az északír vezetők egyaránt arra figyelmeztettek, hogy a késelés ügyével nem szabad etnikai vagy bevándorlásellenes indulatokat szítani.
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A késelő még akkor sem akarta elengedni a megtámadott férfit, amikor már a járókelők ütlegelték, és próbálták lefeszíteni róla.
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Fotó: A belfasti demonstrálók által felgyújtott busz / X