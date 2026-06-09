Belfast lángba borult: buszt gyújtottak fel a bevándorlásellenes tüntetők a hétfői késelés után

A zavargások azt követően robbantak ki, hogy egy szudáni férfi brutális kegyetlenséggel megkéselt, és kis híján lefejezett egy belfasti lakost, akit életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani. A Times beszámolója szerint a brit és az északír politikai vezetők nyugalomra szólítottak fel, miközben a közösségi médiában egyre erősödnek a bevándorlásellenes hangok.

Teljes erejével tombolt a népharag

A tiltakozások kedd este Belfast több pontján is erőszakba fordultak. A Times helyszíni tudósítása szerint tüntetők