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bevándorlási bűnözés rendőrség Nagy-Britannia Southampton tüntetés késelés migráció Egyesült Királyság Belfast

Belfast lángba borult: buszt gyújtottak fel a bevándorlásellenes tüntetők a hétfői késelés után

2026. június 09. 22:52

Erőszakba torkolltak a belfasti migránstámadás miatt szervezett tiltakozások: a tüntetők felgyújtottak egy buszt, házakat támadtak meg és összecsaptak a rendőrséggel.

2026. június 09. 22:52
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A zavargások azt követően robbantak ki, hogy egy szudáni férfi brutális kegyetlenséggel megkéselt, és kis híján lefejezett egy belfasti lakost, akit életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani. A Times beszámolója szerint a brit és az északír politikai vezetők nyugalomra szólítottak fel, miközben a közösségi médiában egyre erősödnek a bevándorlásellenes hangok.

Teljes erejével tombolt a népharag

A tiltakozások kedd este Belfast több pontján is erőszakba fordultak. A Times helyszíni tudósítása szerint tüntetők

  • kövekkel törték be olyan épületek ablakait, ahol migránsok laknak, illetve a tömeg ezt feltételezte,
  • autókat gyújtottak fel,
  • majd egy Glider autóbuszt is lángba borítottak Kelet-Belfastban.

A beszámoló szerint egy bevándorló hátterű család házát is megtámadták. A tüntetők betörték az ajtót és az ablakokat, miközben egy nő bent tartózkodott az épületben. Az ingatlan előtt parkoló gépkocsit később felgyújtották.

A kialakult helyzet miatt az északír közlekedési vállalat valamennyi Ulsterbus és Goldline járat közlekedését felfüggesztette.

Imával indult, zavargás lett a vége

Az este elején még békésnek tűnt a megmozdulás. Mintegy 300 ember – katolikusok és protestánsok vegyesen – gyűlt össze a Shankill Road térségében, ahol a gyilkossági kísérlet történt. A résztvevők közösen elimádkozták a Miatyánkot a késelés áldozatáért.

Az egyik felszólaló azt mondta:

Észak-Írországban már túl sok vérontást láttunk. Elég volt a haragból és az erőszakból, szolidaritást vállalunk Észak-Írország minden lakójával.”

A demonstráción brit és izraeli zászlók is feltűntek. A helyszíni tudósítás szerint azonban egyes résztvevők arcukat fekete kendőkkel takarták el, miközben petárdákat és tűzijátékokat robbantottak a tömegben.

Politikai vezetők: eltérítették a tüntetést

Nuala McAllister, az Alliance Párt északír törvényhozási képviselője úgy vélte, hogy a megmozduláson olyan csoportok vették át a kezdeményezést, amelyek politikai célokra használják fel a kis híján halálesettel végződő késelést.

Nagyon aggasztó, hogy egy ilyen incidens lehetőséget ad egyeseknek arra, hogy kihasználják a helyzetet és az utcára vigyék az embereket”

– mondta a Sky Newsnak, hozzátéve:

Buszokat felgyújtani és a saját közösségünket rombolni semmilyen ügyet nem szolgál. A tüntetést már eltérítették, az embereknek haza kellene menniük.”

Southamptonban is utcára vonultak

A belfasti események Angliában sem maradtak visszhang nélkül. Southamptonban több tucat ember gyűlt össze egy illegális bevándorlókat elszállásoló hotel előtt.

A résztvevők különböző szlogenekkel díszített táblákat tartottak a magasba:

  • „Belfast és Southampton együtt áll ki” vagy
  • „Elég volt!”, illetve
  • azt hirdették, hogy az illegális bevándorlás rombolja a nyugati civilizációt.

A rendőrség jelentős erőkkel, helyenként vízágyúk bevetésével biztosítja a helyszínt, és több közterületen is összecsapott a tüntetőkkel, miközben a brit és az északír vezetők egyaránt arra figyelmeztettek, hogy a késelés ügyével nem szabad etnikai vagy bevándorlásellenes indulatokat szítani.

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Fotó: A belfasti demonstrálók által felgyújtott busz / X

 

Összesen 6 komment

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Palmoilfree
2026. június 10. 00:15
Hülye angolok, angol hülyék!
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0
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fatman
2026. június 10. 00:11
na, hogy tetszik a multikulti???
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astracf
2026. június 10. 00:09
"Nagyon aggasztó, hogy egy ilyen incidens lehetőséget ad egyeseknek arra, hogy kihasználják a helyzetet és az utcára vigyék az embereket”... A piszkos kurva anyját! Nem az aggasztja, hogy a feka/arab hulladékok irtják az őslakosokat, hanem, hogy azok egyre jobban tiltakoznak a paraziták befogadása ellen??!!!!
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1
0
Canadian
2026. június 09. 23:16
Nagyon ideje már, hogy Európa végre azt mondja, hogy eddig és ne tovább, és a Szaharáig rugdossa a betolakodókat.
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4
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