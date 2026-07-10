Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
andy burnham Munkáspárt Nagy-Britannia

Most már biztos, ki lesz Nagy-Britannia új baloldali kormányfője

2026. július 10. 11:27

Andy Burnham újabb lépést tett a brit miniszterelnöki szék felé.

2026. július 10. 11:27
null

A brit Munkáspárt képviselőinek túlnyomó többsége Andy Burnham eddigi manchesteri polgármestert jelölte Keir Starmer jelenlegi miniszterelnök helyére. Burnham  vezetői pályázatát 402 Munkáspárti képviselőből 322 támogatta, így ő továbbra is az egyetlen bejelentett jelölt – írja a BBC.

A várakozásoknak megfelelően Burnhamet a jövő héten munkáspárti vezetővé választják, mielőtt július 20-án miniszterelnökként hivatalba lépne. Ez rendkívüli politikai sikert jelentene a korábbi manchesteri városvezetőnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Burnham egy nyilatkozatban azt mondta, hogy „mélységesen hálás” azoknak a munkáspárti képviselőknek, akik őt jelölték a párt vezetőjének.

Azt mondta, hogy a támogatás azt a „közös meggyőződést tükrözi, hogy Nagy-Britanniának új politikai megközelítésre van szüksége”.

Burnham időközi választáson elért győzelme és a Munkáspárt máshol elszenvedett választási vereségei miatt Keir Starmert a saját képviselői felszólították, hogy mondjon le és engedje meg, hogy Burnham vegye át a helyét. Starmer így lemondott a Munkáspárt vezetői posztjáról azon a napon, amikor Burnhamet beiktatták képviselőként, és lemondó beszédében azt mondta: meghallotta a választ arra a kérdésre, hogy „én vagyok-e a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a következő általános választásokra vezesselek titeket”.

 

Fotón: középen Andy Burnham (Oli SCARFF / AFP)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hunnia
2026. július 10. 13:28
Egyik kutya, másik eb. Előbb süllyedjenek el, aztán az marad a víz fölött, amelyik életképesebb.
Válasz erre
0
0
Rodolfo
2026. július 10. 13:03
Pedig Count Binface jobb megoldás lett volna az amúgy is süllyedő Nagy-Britanniának.
Válasz erre
0
0
johngo
2026. július 10. 12:58
Ez is csak hazudni fog reggel, délben meg este, majd megszakad abba, hogy úgy tegyen, mintha kormányozna, közbe meg nem csinál semmit.
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. július 10. 12:39
Csalódott vagyok. A nagy számok törvénye alapján most egy nigger következett volna.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!