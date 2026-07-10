Most már biztos, ki lesz Nagy-Britannia új baloldali kormányfője

A brit Munkáspárt képviselőinek túlnyomó többsége Andy Burnham eddigi manchesteri polgármestert jelölte Keir Starmer jelenlegi miniszterelnök helyére. Burnham vezetői pályázatát 402 Munkáspárti képviselőből 322 támogatta, így ő továbbra is az egyetlen bejelentett jelölt – írja a BBC.

A várakozásoknak megfelelően Burnhamet a jövő héten munkáspárti vezetővé választják, mielőtt július 20-án miniszterelnökként hivatalba lépne. Ez rendkívüli politikai sikert jelentene a korábbi manchesteri városvezetőnek.