Most már biztos, ki lesz Nagy-Britannia új baloldali kormányfője

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Andy Burnham újabb lépést tett a brit miniszterelnöki szék felé.
A brit Munkáspárt képviselőinek túlnyomó többsége Andy Burnham eddigi manchesteri polgármestert jelölte Keir Starmer jelenlegi miniszterelnök helyére. Burnham vezetői pályázatát 402 Munkáspárti képviselőből 322 támogatta, így ő továbbra is az egyetlen bejelentett jelölt – írja a BBC.
A várakozásoknak megfelelően Burnhamet a jövő héten munkáspárti vezetővé választják, mielőtt július 20-án miniszterelnökként hivatalba lépne. Ez rendkívüli politikai sikert jelentene a korábbi manchesteri városvezetőnek.
Burnham egy nyilatkozatban azt mondta, hogy „mélységesen hálás” azoknak a munkáspárti képviselőknek, akik őt jelölték a párt vezetőjének.
Azt mondta, hogy a támogatás azt a „közös meggyőződést tükrözi, hogy Nagy-Britanniának új politikai megközelítésre van szüksége”.
Burnham időközi választáson elért győzelme és a Munkáspárt máshol elszenvedett választási vereségei miatt Keir Starmert a saját képviselői felszólították, hogy mondjon le és engedje meg, hogy Burnham vegye át a helyét. Starmer így lemondott a Munkáspárt vezetői posztjáról azon a napon, amikor Burnhamet beiktatták képviselőként, és lemondó beszédében azt mondta: meghallotta a választ arra a kérdésre, hogy „én vagyok-e a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a következő általános választásokra vezesselek titeket”.
Fotón: középen Andy Burnham (Oli SCARFF / AFP)