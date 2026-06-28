Keir Starmert is utolérte az utóbbi időszak brit kormányfői végzete: korán és dicstelenül kell távoznia hivatalából

Hétfőn lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök – pedig még nincs két éve, hogy a baloldal majdnem másfél évtizednyi ellenzéki lét után földindulásszerű győzelemmel tért vissza a hatalomba. A 2024. július 4-ei választás átrajzolta az ország politikai térképét.

Az Egyesült Királyságban kizárólag egyéni képviselőkből áll a parlament, és csak e megválasztott képviselők közül kerülhet ki a miniszterelnök.

Két éve a 650 helyből 411-et elnyerve a baloldal elsodorta a tizennégy éve kormányon lévő konzervatívokat. A Konzervatív Párt kormányzását akkor már botrányok sora és sodródás jellemezte. David Cameron tíz évvel ezelőtti, brexit-népszavazásos bukása után egymást váltották a kormányfők: Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak.