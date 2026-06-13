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nemzetbiztonsági szakszolgálat belügyminiszter Alkotmányvédelmi Hivatal kinevezés

Kinevezték az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit

2026. június 13. 20:20

Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatott az új kinevezésekről.

2026. június 13. 20:20
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A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) új vezetőit – közölte szombaton a Belügyminisztérium az MTI-vel.

Azt írták, a tárcavezető döntése értelmében Tóth Szabolcs dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal állományából a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állományába helyezik és megbízzák az NBSZ főigazgatói feladatainak ellátásával.

Annus Zsolt Antal alezredest a Nemzeti Információs Központ (NIK) állományából az AH állományába helyezik át és megbízzák annak főigazgatói feladatainak ellátásával. Annus Zsolt Antalt a Belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő.

A kinevezések június 14-től hatályosak.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken – június 13-ai hatállyal – mentette fel tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.

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(MTI)

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 13 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. június 13. 20:53
A konc osztása történik....
Válasz erre
2
0
Sróf
•••
2026. június 13. 20:40 Szerkesztve
Ha ezek a szolgálatok jól végezték volna a munkájukat, akkor Petro Madjarból sosem válhatott volna minisztertanácselnök. Úgyhogy túl sok könnyet nem érdemes hullatni a leváltott vezetőkért. Az más kérdés, hogy a most kinevezett vezetők vajon mennyire alakítják majd a szolgálatokat az új Rákosi-korszak politikai rendőrségévé.
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7
0
magyar-1977
2026. június 13. 20:38
magyar-1977 bagoly-29 2026. június 13. 20:37 Azok nagy része takarodik a sittre!:DDDD
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0
1
20260412
2026. június 13. 20:37
De honnan tudja a cipőboltos, hogy kit kell lecserélni? Tiszást miért cserél fideszesre?
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1
0
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