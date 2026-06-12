Szintet lépett a tisztogatás: kirúgták az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját is

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) éléről felmentették Bárdos Szabolcs főigazgatót, aki 2020 októbere óta vezette a szervezetet – értesült a Telex hivatali forrásokra hivatkozva. A személycseréről hivatalos indoklás egyelőre nem jelent meg.

A portál szerint Panyi Szabolcs korábban arról posztolt, hogy nemcsak az AH, hanem más polgári titkosszolgálatok, az Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőit is leváltották. A Telex az ügyben megkereste a Belügyminisztériumot és a Tisza Pártot is, válaszuk azonban egyelőre nem érkezett meg.