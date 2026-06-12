Szintet lépett a tisztogatás: kirúgták az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját is

Politikai tisztogatásba fogott a kormány: sorcsere a rendőrségnél és katonaságnál
Minden hétre jut menesztés – legutóbb a Készenléti Rendőrség vezetőjét váltotta le a belügyminiszter.
Bárdos Szabolcs főigazgató 2020 októbere óta vezette a szervezetet.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) éléről felmentették Bárdos Szabolcs főigazgatót, aki 2020 októbere óta vezette a szervezetet – értesült a Telex hivatali forrásokra hivatkozva. A személycseréről hivatalos indoklás egyelőre nem jelent meg.
A portál szerint Panyi Szabolcs korábban arról posztolt, hogy nemcsak az AH, hanem más polgári titkosszolgálatok, az Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőit is leváltották. A Telex az ügyben megkereste a Belügyminisztériumot és a Tisza Pártot is, válaszuk azonban egyelőre nem érkezett meg.
Mint ismert, az elmúlt hetekben több, még az Orbán-kormányok idején kinevezett vezetőt is felmentettek tisztségéből. Pósfai Gábor belügyminiszter a múlt héten új vezetőket nevezett ki a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás élére, majd leváltotta az országos és a budapesti rendőrfőkapitányt is. Csütörtökön pedig a Készenléti Rendőrség vezetője, Tarcsa Csaba távozott posztjáról, helyét Markó Attila István vette át.
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Minden hétre jut menesztés – legutóbb a Készenléti Rendőrség vezetőjét váltotta le a belügyminiszter.
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