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tisza párt főigazgató alkotmányvédelmi hivatal

Szintet lépett a tisztogatás: kirúgták az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját is

2026. június 12. 14:59

Bárdos Szabolcs főigazgató 2020 októbere óta vezette a szervezetet.

2026. június 12. 14:59
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Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) éléről felmentették Bárdos Szabolcs főigazgatót, aki 2020 októbere óta vezette a szervezetet – értesült a Telex hivatali forrásokra hivatkozva. A személycseréről hivatalos indoklás egyelőre nem jelent meg.

A portál szerint Panyi Szabolcs korábban arról posztolt, hogy nemcsak az AH, hanem más polgári titkosszolgálatok, az Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőit is leváltották. A Telex az ügyben megkereste a Belügyminisztériumot és a Tisza Pártot is, válaszuk azonban egyelőre nem érkezett meg.

Mint ismert, az elmúlt hetekben több, még az Orbán-kormányok idején kinevezett vezetőt is felmentettek tisztségéből. Pósfai Gábor belügyminiszter a múlt héten új vezetőket nevezett ki a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás élére, majd leváltotta az országos és a budapesti rendőrfőkapitányt is. Csütörtökön pedig a Készenléti Rendőrség vezetője, Tarcsa Csaba távozott posztjáról, helyét Markó Attila István vette át. 

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Nyitókép: Facebook

 

Összesen 14 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. június 12. 16:32
aki nincs velünk az ellenünk van
Válasz erre
0
0
madre79
2026. június 12. 16:28
Ursula mit szól a vérengzéshez? Én csak annyit tudok mondani, hogy: egyszer neked, egyszer nekem. A most rugdosókat is ki fogják rúgni valamikor!
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0
0
Janika50
2026. június 12. 16:00
A hivatal új közponja Bruxellesben, Berlinben, Warshauban vagy Kiyev-Kiyivben lesz? Esetleg londonban?
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5
0
nuevas-reglas
2026. június 12. 15:53
meg szep, miert mit gondolt ott marad?
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1
5
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