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országos rendőr - főkapitányság főigazgató helyettesi belügyminiszter

Rendőri vezetőket fokozott le a kormány

2026. július 02. 17:21

Számos területet érintenek a változások.

2026. július 02. 17:21
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A miniszterelnök, valamint a belügyminiszter döntései alapján több vezető felmentésére, kinevezésére, illetve vezetői megbízásának visszavonására került sor. Magyarország miniszterelnöke 2026. július 1-jei hatállyal felmentette főigazgatói beosztásából Dr. Hatala Anna nemzetbiztonsági vezérőrnagyot, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját.

Magyarország belügyminisztere az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Személyügyi Főigazgatóságának vezetése kapcsán az alábbi döntéseket hozta:

  • Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes vezetői kinevezését 2026. június 30-ai hatállyal visszavonta.
  • Dr. Horváth Ádám István r. ezredest az ORFK Személyügyi Főigazgatóság személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesének 2026. július 1-jei hatállyal kinevezte.

Magyarország belügyminisztere 2026. július 2-ai hatállyal visszavonta Dr. Mógor Mária Judit tű. vezérőrnagy vezetői kinevezését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet főigazgató-helyettesi (hatósági) beosztásából.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 48 komment

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iimre
2026. július 02. 20:13
"mandala-3 2026. július 02. 20:02 Általában a személycserékről: ők (Tisza) mindent megtesznek amit a FIDESZ-nek is meg kellett volna tenni 2010-ben!" Ha szerinted 16 évvel később még be lehet pótolni valamit, akkor legyél elégedett… :DDD
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pollip
2026. július 02. 20:11
Szerintem MP nem fogja kitölteni a négy év hivatali idejét. Vállalhatatlan ma már egyre több tiszás számára is.
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iimre
2026. július 02. 20:10
"Irgum-burgum 2026. július 02. 17:23 • Szerkesztve A rendszerváltáshoz tabula rasa kell minden releváns területen. Azoknak az orbánista kádereknek, akik részt vettek a korrupt és autokratikus NER kiépítésében és működtetésében, menniük kell. Vége a haveri összefonódásoknak és urambátyám-viszonyoknak!" Vége, mi? :DDD Te hol élsz, ember, a Holdon?
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ördöngös pepecselés
2026. július 02. 20:08
remélem az ország túléli a pusztítótűzet amit poloskáék véghez visznek és döntő jelentőségek lesznek az ítéletben amit az ámokfutásuk végén kapni fognak
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