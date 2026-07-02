Rendőri vezetőket fokozott le a kormány

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Számos területet érintenek a változások.
A miniszterelnök, valamint a belügyminiszter döntései alapján több vezető felmentésére, kinevezésére, illetve vezetői megbízásának visszavonására került sor. Magyarország miniszterelnöke 2026. július 1-jei hatállyal felmentette főigazgatói beosztásából Dr. Hatala Anna nemzetbiztonsági vezérőrnagyot, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját.
Magyarország belügyminisztere az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Személyügyi Főigazgatóságának vezetése kapcsán az alábbi döntéseket hozta:
Magyarország belügyminisztere 2026. július 2-ai hatállyal visszavonta Dr. Mógor Mária Judit tű. vezérőrnagy vezetői kinevezését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet főigazgató-helyettesi (hatósági) beosztásából.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert