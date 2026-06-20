Megtörtént az egyeztetés a sportszövetségek vezetőivel – jelentős szigorítást jelentett be a belügyminiszter

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Pósfai Gábor hangsúlyozta, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést.
Pósfai Gábor, sportot felügyelő belügyminiszter hangsúlyozta: minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint ésszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is.
Pósfai Gábor szombati Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy négy csapatsportág – a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda – szövetségi vezetőivel találkoztak csütörtökön.
Előzetesen azt kérték tőlük, hogy számoljanak be a sportáguk helyzetéről, a szövetség gazdálkodásáról, a szakmai munka főbb pillérjeiről az utánpótlás-neveléstől, a szakemberképzésen és versenyrendszeren keresztül a korosztályos és felnőtt válogatottak menedzseléséig.
„Áttekintettük az aktuális függő ügyeket, a terveiket és a közeljövő feladatait is. Itt is elmondtam személyesen, hogy a sport támogatása számunkra fontos ügy és
a célunk egy olyan együttműködés kialakítása, ahol nemcsak őszintén, hanem transzparensen meg tudjuk beszélni a közös ügyeket”
– írta a belügyminiszter.
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Úgy fogalmazott: „minden sportág esetében kiemelt figyelemmel követjük és támogatjuk az utánpótlás-nevelést, szigorúbb kontrollt vezetünk be az állami források felhasználására és abban az esetben támogatjuk a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, ésszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Utóbbi finoman szólva sem volt jellemző az elmúlt években, bár ez nem feltétlenül ezeket a sportágakat érinti elsősorban”.
Hozzátette: hat kiemelt TAO-s sportág képviselői közül a labdarúgó-szövetséggel már korábban találkoztak, a vízilabda pedig a közeljövőben kerül sorra, ahogy más sportágakkal is terveznek hasonló egyeztetéseket.
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(MTI)
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka