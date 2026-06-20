Megtörtént az egyeztetés a sportszövetségek vezetőivel – jelentős szigorítást jelentett be a belügyminiszter

Pósfai Gábor, sportot felügyelő belügyminiszter hangsúlyozta: minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint ésszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is.

Pósfai Gábor szombati Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy négy csapatsportág – a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda – szövetségi vezetőivel találkoztak csütörtökön.