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támogatás sport belügyminiszter

Megtörtént az egyeztetés a sportszövetségek vezetőivel – jelentős szigorítást jelentett be a belügyminiszter

2026. június 20. 16:45

Pósfai Gábor hangsúlyozta, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést.

2026. június 20. 16:45
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Pósfai Gábor, sportot felügyelő belügyminiszter hangsúlyozta: minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint ésszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is.

Pósfai Gábor szombati Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy négy csapatsportág – a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda – szövetségi vezetőivel találkoztak csütörtökön.

Előzetesen azt kérték tőlük, hogy számoljanak be a sportáguk helyzetéről, a szövetség gazdálkodásáról, a szakmai munka főbb pillérjeiről az utánpótlás-neveléstől, a szakemberképzésen és versenyrendszeren keresztül a korosztályos és felnőtt válogatottak menedzseléséig.

„Áttekintettük az aktuális függő ügyeket, a terveiket és a közeljövő feladatait is. Itt is elmondtam személyesen, hogy a sport támogatása számunkra fontos ügy és

a célunk egy olyan együttműködés kialakítása, ahol nemcsak őszintén, hanem transzparensen meg tudjuk beszélni a közös ügyeket”

– írta a belügyminiszter.

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Úgy fogalmazott: „minden sportág esetében kiemelt figyelemmel követjük és támogatjuk az utánpótlás-nevelést, szigorúbb kontrollt vezetünk be az állami források felhasználására és abban az esetben támogatjuk a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, ésszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Utóbbi finoman szólva sem volt jellemző az elmúlt években, bár ez nem feltétlenül ezeket a sportágakat érinti elsősorban”.

Hozzátette: hat kiemelt TAO-s sportág képviselői közül a labdarúgó-szövetséggel már korábban találkoztak, a vízilabda pedig a közeljövőben kerül sorra, ahogy más sportágakkal is terveznek hasonló egyeztetéseket.

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(MTI)

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Polly_neni
2026. június 20. 17:40
Sima handa-bandázás, szitás-dekatlonos módon
Válasz erre
1
0
Türelem
2026. június 20. 17:35
A jövőben állami támogatásban részesülő sportágak: horgászat, sakk, tollaslabda, gyaloglás, falmászás.....
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2
0
néhai Ch.Pilot
2026. június 20. 17:30
Hazudik, mint minden tiszás. TISZA = TI(sztességtelen) SZ(ar) A(lakok)
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2
0
Héja
2026. június 20. 17:30
Ez a legújabb politikai süketelés.
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3
0
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