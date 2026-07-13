Újabb történelmi egyházat vett célkeresztbe a Magyar-kormány

Éles kritikával illette a Tűzfalcsoport a Tisza-kormány bejelentését, miszerint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának nyújtott korábbi állami támogatások ügyében feljelentést tesz. A portál szerint Magyar Péterék egy történelmi egyház ellen indítanának hatósági eljárást, miközben az ortodox egyház magyarországi jelenléte évszázadokra nyúlik vissza, a támogatások pedig részben a kommunizmus idején elszenvedett vagyonvesztés orvoslását szolgálták. A Tűzfalcsoport úgy véli, a lépés beleillik a kormány jogállami intézményeket érintő törekvéseibe, amelyeket „rákosista tempónak” nevezett.

Magyar Péterék máris rendőrt küldenének egy történelmi egyházra – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Arra reagáltak, hogy a legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették: a Miniszterelnökség feljelentést tesz a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának az előző kormány által nyújtott „több tízmilliárd forintnyi” támogatások kapcsán, egyebek mellett költségvetési csalás, hamis okirat felhasználása és hivatali visszaélés miatt. Amint a Tűzfalcsoport cikkében felhívták a figyelmet: Magyar Éva kormányszóvivő erősen bagatellizálni igyekezett az egyház jelentőségét, „kifejezetten kicsi, meglehetősen családias lélekszámú felekezetnek” nevezve azt – idézte fel a Magyar Nemzet.