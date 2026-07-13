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tűzfalcsoport konstantinápolyi egyetemes patriarchátus támogatás Magyar Péter

Újabb történelmi egyházat vett célkeresztbe a Magyar-kormány

2026. július 13. 11:08

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának nyújtott korábbi állami támogatások ügyében tett feljelentést a kormány. Egy történelmi egyház ellen indítanának hatósági eljárást, miközben az ortodox egyház magyarországi jelenléte évszázadokra nyúlik vissza.

2026. július 13. 11:08
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Éles kritikával illette a Tűzfalcsoport a Tisza-kormány bejelentését, miszerint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának nyújtott korábbi állami támogatások ügyében feljelentést tesz. A portál szerint Magyar Péterék egy történelmi egyház ellen indítanának hatósági eljárást, miközben az ortodox egyház magyarországi jelenléte évszázadokra nyúlik vissza, a támogatások pedig részben a kommunizmus idején elszenvedett vagyonvesztés orvoslását szolgálták. A Tűzfalcsoport úgy véli, a lépés beleillik a kormány jogállami intézményeket érintő törekvéseibe, amelyeket „rákosista tempónak” nevezett.

Magyar Péterék máris rendőrt küldenének egy történelmi egyházra – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Arra reagáltak, hogy a legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették: a Miniszterelnökség feljelentést tesz a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának az előző kormány által nyújtott „több tízmilliárd forintnyi” támogatások kapcsán, egyebek mellett költségvetési csalás, hamis okirat felhasználása és hivatali visszaélés miatt. Amint a Tűzfalcsoport cikkében felhívták a figyelmet: Magyar Éva kormányszóvivő erősen bagatellizálni igyekezett az egyház jelentőségét, „kifejezetten kicsi, meglehetősen családias lélekszámú felekezetnek” nevezve azt – idézte fel a Magyar Nemzet. 

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A görögkeleti kereszténység nem tegnap óta van jelen a Kárpát-medencében. A hagyomány szerint a Szent István palástját készítő veszprémvölgyi bazilita apácák is ehhez a bizánci szertartású világhoz kötődtek. És akkor még nem beszéltünk III. Béla királyról, Szent Piroskáról, a magyar királyság keleti és balkáni kapcsolatairól, vagy azokról az ortodox hősökről, akik vállvetve harcoltak az őseinkkel a török ellen – fejtették ki, hangsúlyozva: az ortodoxia nem egy egzotikus szekta.

A „családias lélekszám” kapcsán arra mutattak rá, hogy a KSH adatai szerint az ortodox keresztények száma Magyarországon – szinte példátlanul – a legutóbbi két népszámlálás között nem csökkent, hanem nőtt: 13,7 ezerről 15,5 ezerre.

Persze ebből nem tudjuk pontosan megmondani, hányan tartoznak a szerb, román, orosz vagy éppen a konstantinápolyi joghatósághoz. De az biztos, hogy az ortodoxia nem egy vicces nevű kis gyülekezet – tették hozzá. Arra is kitértek, hogy a konstantinápolyi pátriárka az ortodox világ egyik legnagyobb tekintélye. Diplomáciai súlya van. Nem akkora, mint a pápáé, de a befolyása ugyanúgy nem áll meg Görögország határainál, ahogy a pápa befolyása sem áll meg a Vatikán falainál. Hasznos vele jóba lenni, mert kapukat nyit meg szerte a világon – mutattak rá.

A Tűzfalcsoport szerint a feljelentésről szóló bejelentést különösen pikánssá teszi, hogy akkor történt meg, amikor egyébként Magyar Péterék fel akarnak állítani egy új, gyakorlatilag korlátlan szuperhatóságot, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt – amit sokan a kommunista ÁVH-hoz hasonlítanak –, és mindenféle jogállami normát felrúgva el akarják távolítani a közjogi tisztségviselőket, miközben a katolikus iskolákat is fenyegetik.

Ez így, egy történelmi egyház elleni hatósági fellépéssel, tényleg rákosista tempó

– szögezték le. Megjegyezték: a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus vagyonát a kommunista rezsim 1945 után elkobozta, kártalanítást pedig nem kaptak, így az Orbán-kormány támogatása egyfajta történelmi igazságtételként is felfogható.

Nyitókép: patriarchatus.hu/képernyőkép

 

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
Irgum-burgum
2026. július 13. 12:42
Én minden állami támogatást megvonnék az egyházaktól, hiszen szekuláris országban élünk. A vallási közösségeket tartsák el a hívek.
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0
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gullwing
2026. július 13. 12:05
Kell a pénz az iványi féle féle vallási szédelgőnek!
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7
1
nemecsek-3
2026. július 13. 11:44
Rákosi vihog a pokolban.
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11
0
h040183
2026. július 13. 11:44
Ők az elsők, közben szondázttják a közhangulatot. Biztos vagyok benne, hogy itt nem állnak meg, minden keresztéyt üldözni fognak!
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13
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