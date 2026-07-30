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european conservative konzervatív youtube

A YouTube letiltotta a konzervatív oldal videóját

2026. július 30. 14:15

A tech cégek cenzúrája nem áll le.

2026. július 30. 14:15
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A European Conservative arról ír, hogy a YouTube eltávolított egy videót az EC hivatalos YouTube-csatornájáról, miután az 43 000 megtekintést gyűjtött.
A YouTube a hazavándorlás témájára összpontosító beszélgetés tartalmát „gyűlöletkeltő beszédnek” minősítette.

A cikk arról is beszámol, hogy fellebbeztek a döntés ellen, de a fellebbezést egy perc alatt elutasították.

Elon Musknak köszönhetően még mindig léteznek olyan platformok, amelyek lehetővé teszik és védik a szólásszabadságot: mostantól ingyen megnézheted a The Forge szóban forgó epizódját.

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Nyitókép: Unsplash

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
Canadian
2026. július 30. 16:10
Európa már félig kommunista, de Amerika Trump alatt még szabad.
Válasz erre
0
0
Almassy
•••
2026. július 30. 16:09 Szerkesztve
A "közösségi irányelvek" ellenőrzését ki kell venni ezeknek a "tech-cégeknek" a kezéből. Nem az a meoldás, hogy az EU előírja nekik hogy ellenőrizzenek és cinkosan hallgat.
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1
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 30. 15:58
minarik 2026. július 30. 15:45 Beszartak-a-fideszesek 2026. július 30. 15:34 Szerencsére a fajtád véleménye többé nem mérvadó. Ne fajtázzál Zsolti. Te sem szereted. A fideszes fajtád aljanépség.
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0
3
minarik
2026. július 30. 15:54
rottyos-ducse 2026. július 30. 15:11 • Szerkesztve A European Conservativeot is a dogkutba dobja ork ban lolo Mit szeretnél kifejezni ezzel a karaktersorral? Csak az ékezeteket nem ismered, vagy nem mennek a sustorgós szavak?
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2
0
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