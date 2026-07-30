Viktor Janukovics ukrán volt elnök állítólag álnéven él Oroszországban
Egy oknyomozó csapat állítólag felkutatta Viktor Janukovicsot Szocsiban. A 2014-ben megbuktatott ukrán volt elnök állítólag ott él álnéven.
A tech cégek cenzúrája nem áll le.
A European Conservative arról ír, hogy a YouTube eltávolított egy videót az EC hivatalos YouTube-csatornájáról, miután az 43 000 megtekintést gyűjtött.
A YouTube a hazavándorlás témájára összpontosító beszélgetés tartalmát „gyűlöletkeltő beszédnek” minősítette.
A cikk arról is beszámol, hogy fellebbeztek a döntés ellen, de a fellebbezést egy perc alatt elutasították.
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Egy oknyomozó csapat állítólag felkutatta Viktor Janukovicsot Szocsiban. A 2014-ben megbuktatott ukrán volt elnök állítólag ott él álnéven.