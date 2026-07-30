A YouTube letiltotta a konzervatív oldal videóját

A European Conservative arról ír, hogy a YouTube eltávolított egy videót az EC hivatalos YouTube-csatornájáról, miután az 43 000 megtekintést gyűjtött.

A YouTube a hazavándorlás témájára összpontosító beszélgetés tartalmát „gyűlöletkeltő beszédnek” minősítette.

A cikk arról is beszámol, hogy fellebbeztek a döntés ellen, de a fellebbezést egy perc alatt elutasították.

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