„Őszintén ámulok azokon a tiszásokon, akik még mindig (a kormányzatot ellepő globalista-balliberális technokraták ellenére, a hétfőn végrehajtott alkotmányos puccs dacára) elhiszik, hogy egy konzervatív-keresztény pártra adták a szavazatukat.

Rendben, ne higgyenek nekünk, csak a saját szemüknek!