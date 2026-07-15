David Pressman visszatért Magyarországra, és nagyon örül annak, amit lát
Képet is megosztott az ablakából, közvetlenül a volt Belügyminisztérium épülete mellől.
A szemet kiveri, amiként a globalista-neoliberális háttérhatalom a tenyerén hordozza a despota-miniszterelnököt.
„Őszintén ámulok azokon a tiszásokon, akik még mindig (a kormányzatot ellepő globalista-balliberális technokraták ellenére, a hétfőn végrehajtott alkotmányos puccs dacára) elhiszik, hogy egy konzervatív-keresztény pártra adták a szavazatukat.
Rendben, ne higgyenek nekünk, csak a saját szemüknek!
A szemet kiveri ugyanis, amiként a globalista-neoliberális háttérhatalom a tenyerén hordozza a despota-miniszterelnököt. Pár napja maga David Pressman tűnt fel Budapesten és dicsérte meg Magyar Pétert és tiszásokat.
Pressman nem a konzervatív magyarok barátja, hanem a Lakatos Márk-Osváth Zsolt-féle pederasztáké, a főváros utcáin őrjöngő vadliberális influenszereké és az ős SZDSZ-é (mint láthattuk a volt amerikai nagykövet hírhedt influenszer- és széder estjein.)
É-B-R-E-SZ-T-Ő!”
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Képet is megosztott az ablakából, közvetlenül a volt Belügyminisztérium épülete mellől.
A nyitókép illusztráció. Fotó: David Pressman X-oldala