Ft
Ft
32°C
21°C
Ft
Ft
32°C
21°C
07. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
neoliberális david pressman konzervatív szdsz Magyar Péter

É-B-R-E-SZ-T-Ő!

2026. július 15. 07:10

A szemet kiveri, amiként a globalista-neoliberális háttérhatalom a tenyerén hordozza a despota-miniszterelnököt.

2026. július 15. 07:10
David Pressman
Huth Gergely
Huth Gergely
Facebook

„Őszintén ámulok azokon a tiszásokon, akik még mindig (a kormányzatot ellepő globalista-balliberális technokraták ellenére, a hétfőn végrehajtott alkotmányos puccs dacára) elhiszik, hogy egy konzervatív-keresztény pártra adták a szavazatukat.

Rendben, ne higgyenek nekünk, csak a saját szemüknek!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A szemet kiveri ugyanis, amiként a globalista-neoliberális háttérhatalom a tenyerén hordozza a despota-miniszterelnököt. Pár napja maga David Pressman tűnt fel Budapesten és dicsérte meg Magyar Pétert és tiszásokat.

Pressman nem a konzervatív magyarok barátja, hanem a Lakatos Márk-Osváth Zsolt-féle pederasztáké, a főváros utcáin őrjöngő vadliberális influenszereké és az ős SZDSZ-é (mint láthattuk a volt amerikai nagykövet hírhedt influenszer- és széder estjein.)

É-B-R-E-SZ-T-Ő!”

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: David Pressman X-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
revanced
2026. július 15. 07:27
Az összeesküvés elméletek az értetlenek és tudatlanok mentsvára, akil azt hiszik, hogy rájöttek valami olyanra, amire mások nem, mert nem.akarják elfogadni, hogy csupán nemmértik.vagy nem.akarják megérteni, hogy mi történik körülöttük a világban. Nemml tudja elfogadni, hogy egyszerűen ostoba, vagy lusta utánajárni és tanulni, fejlődni, hogy megértse a folyamatokat.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2026. július 15. 07:25
Az originál tiszar szavazó szemét nem veri ki egy gumilövedék sem, mert a Messiás elhozta neki élete álmát, ezért úgy érzi, tartozik a Főnijének napi minimum 200 lájkkal.
Válasz erre
0
0
lemez
2026. július 15. 07:25
Itt vannak nyihaha demokrata támogatói.Pressman,aki 187 millio dollárt osztott ki széder estéjén,a ciás verólegény goodfird is meglátogatta barátait.Sok jóra nem számithatunk.
Válasz erre
0
0
chiron
•••
2026. július 15. 07:22 Szerkesztve
Mondhatnánk azt, hogy ma, Soros kegyelméből, egy gyakorló elmebeteg Magyarország miniszterelnöke. De ez nem volna igaz. Mert a zsebdiktátor nem gyakorol semmit, csak improvizál. Minden és mindenki alá van vetve pillanatnyi indulatkitöréseinek. Parlamenten belül és kívül. Tiszásnak lenni nem bűn, csak...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!