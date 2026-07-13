David Pressman visszatért Magyarországra, és nagyon örül annak, amit lát

Ez alapján a Gresham-palotában kialakított Four Seasons Hotelben szállhatott meg, egyébként egy sarokra a Belügyminisztérium régi épületétől (innen ugyebár tavaly költözött fel az intézmény a Várba), vagyis nem az amerikai nagykövetség épületében van „az ablaka”, hanem feltehetőleg csak vendégeskedni jött Budapestre. Bár az is kérdéseket vethet fel, hogy miért pont a Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítására tett legerősebb kísérlet idején.
Posztja alatt érkezését üdvözlő és a volt nagykövetet hazaküldő kommentek felváltva sorakoznak.