David Pressman visszatért Magyarországra, és nagyon örül annak, amit lát

Emlékezetes volt a korrupciófeltárónak nevezett turnéja Észak-Magyarországon, vagy a liberális influenszereknek és hírességeknek rendezett vacsorája, ezt követően különféle nemzetközi platformokon szólalt fel az Orbán-kormány ellen.

Sorsát Donald Trump választási győzelme pecsételte meg Magyarországon, aki visszahívta a nagykövetet; távozása után előbb David Palladino ideiglenes ügyvivő vette át tőle a stafétát (vele készült exkluzív interjúnkat itt olvashatja).