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david pressman belügyminisztérium egyesült államok

David Pressman visszatért Magyarországra, és nagyon örül annak, amit lát

2026. július 13. 06:45

Képet is megosztott az ablakából, közvetlenül a volt Belügyminisztérium épülete mellől.

2026. július 13. 06:45
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„Kilátás az ablakomból ma reggel: egy megváltozott Magyarország. Nagyszerű visszatérni ide” – írta sejtelmes poztjában David Pressman volt amerikai nagykövet az X felületén.

Ismert, David Pressman, aki 2022 szeptemberétől 2025. január 13-ig látta el az Egyesült Államok magyarországi nagyköveti tisztét, több szempontból is aktív szereplője volt a közelmúltbéli magyarországi politikának, 

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nagy erőkkel segítette az akkor regnáló Fidesz-KNDP-kormány elleni politikai erőket mind a budapesti főpolgármester-választás, mind az európai parlamenti választás idején.

Emlékezetes volt a korrupciófeltárónak nevezett turnéja Észak-Magyarországon, vagy a liberális influenszereknek és hírességeknek rendezett vacsorája, ezt követően különféle nemzetközi platformokon szólalt fel az Orbán-kormány ellen.

Sorsát Donald Trump választási győzelme pecsételte meg Magyarországon, aki visszahívta a nagykövetet; távozása után előbb David Palladino ideiglenes ügyvivő vette át tőle a stafétát (vele készült exkluzív interjúnkat itt olvashatja).  

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Palladinót Christina Savage váltotta a poszton.

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De térjünk vissza a visszatérő David Pressmanre: bár a posztja megfogalmazása megtévesztő lehet, a volt nagykövet által közzétett szo,bati fotón a Lánchíd látható szemből, kissé balról fényképezve.

Ez alapján a Gresham-palotában kialakított Four Seasons Hotelben szállhatott meg, egyébként egy sarokra a Belügyminisztérium régi épületétől (innen ugyebár tavaly költözött fel az intézmény a Várba), vagyis nem az amerikai nagykövetség épületében van „az ablaka”, hanem feltehetőleg csak vendégeskedni jött Budapestre. Bár az is kérdéseket vethet fel, hogy miért pont a Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítására tett legerősebb kísérlet idején.

Posztja alatt érkezését üdvözlő és a volt nagykövetet hazaküldő kommentek felváltva sorakoznak.  

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

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Összesen 57 komment

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Sorrend:
Polly_neni
2026. július 13. 08:52
Ez a kis zibu "nyomdász"is beküldte már a számlát a Kármánnak...
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0
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csigabus
2026. július 13. 08:48
Tuti,hogy Majom petike hívta meg! A buznyákok összetartanak!
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1
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rhano
2026. július 13. 08:43
Ha te örülsz nekünk végünk
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1
0
tomekjosef
2026. július 13. 08:40
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok 2026. július 13. 08:34 • Egyetértek! Az oldal használhatatlan a brutális mennyiségű hirdetés miatt az oldal össze-vissza ugrál és ez így élvezhetetlen, idegesítő. Mire valamire rákattintok addigra már valami reklám van ott, hogy arra kattintsak. Ezt talán ennyire túltolni nem kellene, mert ez így kontraproduktív!
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