Ezt látnia kell: magyarul mutatkozott be a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivője (VIDEÓ)

Sziasztok, Caroline Savage vagyok, megtiszteltetés számomra, hogy a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivőjeként szolgálhatok – mutatkozott be Savage egy X-videóban, amiben végig magyarul beszélt a munkájáról, az első benyomásairól és egy kicsit saját magáról.

Savage-t még augusztusban nevezték ki a követség misszióvezető-helyettesének. Az életrajza szerit Azerbajdzsánban, Mozambikban, Belaruszban és Luxemburgban is járt külszolgálaton. Tanult kazahul, oroszul, azeriül, franciául és portugálul, és a videóban azt is elmondta, hogy az előző 10 hónapot magyar nyelvtanulással töltötte, így nem meglepő, hogy szinte folyékonyan beszél végig.