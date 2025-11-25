Ft
Savage Magyarország Egyesült Államok

Ezt látnia kell: magyarul mutatkozott be a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivője (VIDEÓ)

2025. november 25. 22:44

Savage-t még augusztusban nevezték ki a követség misszióvezető-helyettesének.

2025. november 25. 22:44
null

Sziasztok, Caroline Savage vagyok, megtiszteltetés számomra, hogy a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivőjeként szolgálhatok – mutatkozott be Savage egy X-videóban, amiben végig magyarul beszélt a munkájáról, az első benyomásairól és egy kicsit saját magáról.

Savage-t még augusztusban nevezték ki a követség misszióvezető-helyettesének. Az életrajza szerit  Azerbajdzsánban, Mozambikban, Belaruszban és Luxemburgban is járt külszolgálaton. Tanult kazahul, oroszul, azeriül, franciául és portugálul, és a videóban azt is elmondta, hogy az előző 10 hónapot magyar nyelvtanulással töltötte, így nem meglepő, hogy szinte folyékonyan beszél végig.

Korábbi washingtoni megbízatásai során az amerikai külügy külföldi sajtóirodájának igazgatója, valamint az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács orosz és közép-ázsiai ügyekért felelős igazgatója volt.

Savage korábban az amerikai külügyminisztérium orosz ügyekért felelős hivatalának igazgatója volt, előtte pedig az Egyesült Államok almati főkonzulátusát vezette Kazahsztánban.

Nyitókép forrása: U.S. Embassy Budapest Facebook-oldala

NeMá
•••
2025. november 25. 23:03 Szerkesztve
Na ha nem Orbán és Fidesz lett volna, most mit kapnánk! Bár akkor lehet már ott ülnénk az Ukránok helyett az árokban!
kulszek
•••
2025. november 25. 23:03 Szerkesztve
Meggyőződésem, hogy minden magyar nyelvtanfolyamnak a logopédián kell kezdődnie. Csak így lehet áthidalni a 26 betűs és a 44 betűs ABC-k közötti különbséget. Derekas munka volt, ez szép eredmény ilyen rövid idő alatt. Sok sikert kívánok a munkájához !
jozanesz-77
2025. november 25. 22:51
Öröm az ilyen szimpatikus hölgyet látni és hallgatni.
gullwing
2025. november 25. 22:46
Üdv!
