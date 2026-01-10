A Mandiner kérdezett, az energiajogász pedig elárulta, miért aratott stratégiai győzelmet Amerika már 2026 első napjaiban, és a válasz nem az olaj

Erre senki sem számított: Trump elárulta, milyen sors vár Venezuelára
Az elnök szerint akár évekig is eltarthat az amerikai felügyelet a dél-amerikai országban.
Tóth Máté szerint az Egyesült Államok már akkor is geostratégiai előnybe került, ha egyetlen hordó nyersanyagot sem termelnének ki a dél-amerikai országban.
Kétség sem férhet hozzá, hogy világszerte mindenkit meglepett Donald Trump venezuelai katonai akciója, amelynek során január 3-án éjjel, akciófilmbe illő jelenetek közepette kiemelték Caracasból, és az Egyesült Államokba szállították a „bolivári szocializmus” vezetőjét, Nicolás Madurót. Az első döbbenetet követően hamar beindultak a találgatások és az elemzések a hadművelet és az USA rég látott latin-amerikai erődemonstrációja kapcsán, és hamarosan maga az elnök is megerősítette, hogy a hadművelet fő célja a venezuelai olajkészletek kiaknázása volt.
Tóth Máté energiajogásszal arról beszélgettünk, milyen nehézségekkel kell számolnia az Egyesült Államoknak, ha valóban ki akarja aknázni a világ egyik legnagyobb olajtartalékát, milyen hatással lehet ez az országban jelenlévő orosz, kínai és iráni érdekeltségekre, és lát-e ebből bármiféle hasznot Venezuela.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elnök szerint akár évekig is eltarthat az amerikai felügyelet a dél-amerikai országban.
Az amerikai–venezuelai olajkapcsolatok újraindításáról szóló elemzésekben rendre felmerül, hogy az Egyesült Államoknak technikailag sem lesz egyszerű dolga az olajkitermelés felfuttatásával. Arra a kérdésre válaszolva, hogy mitől különleges a venezuelai nyersolaj, Tóth Máté mindenekelőtt leszögezte:
nem minden olaj egyforma, és a venezuelai készletek a lehető legnehezebb kategóriába tartoznak.
Mint kifejtette, Venezuela – különösen az Orinoco-övezetben – papíron a világ egyik legnagyobb szénhidrogénkészletével rendelkezik, ám ezek döntően az ásványkincs extranehéz válfajához tartoznak.
A venezuelai nyersolaj nagyon-nagyon sűrű és viszkózus, a nemzetközi összehasonlítás API-értéke szerint 10° körüli, míg az észak-amerikai 35° felett van”
– mutatott rá a szakértő a különbségre. Hozzátette: a nyersanyag magas kén-, nikkel-, vanádium- és aszfalténtartalma nemcsak a kitermelést, hanem a szállítást és a finomítást is jelentősen megdrágítja.
Az energiajogász szerint a venezuelai olaj nem áramlik magától a kőzetben, ezért speciális technológiák – például gőzbesajtolás – szükségesek a felszínre hozásához. A feldolgozás szintén komoly kihívást jelent, mivel csak a kifejezetten erre a célra kialakított finomítók képesek kezelni.
Ez a különbség mindent meghatároz, a finomítók építésétől kezdve a nyersolaj üzemanyaggá történő átalakításának költségein át egészen addig, hogy az amerikai vállalatok egyáltalán akarnak-e ilyen olajat”
– fogalmazott.
Ezt is ajánljuk a témában
Bár Donald Trump amerikai olajóriásokról és gyors haszonról beszél, Venezuela olajiparának újjáélesztése hosszú, drága és politikailag kockázatos folyamatnak ígérkezik.
Arra a felvetésre, hogyha ennyire problémás az energiahordozó, miért volt mégis jelen több amerikai olajcég Venezuelában a Chávez-i államosítások előtt, Tóth Máté emlékeztetett: megfelelő jogi és gazdasági környezetben a nehézolaj is profitábilis lehet.
A technológia rendelkezésre állt, a jogbiztonság azonban mára eltűnt, és ez szerinte sokkal súlyosabb akadály, mint maga a kőolaj minősége.
A kitermelés újraindításának másik kulcsakadálya az infrastruktúra korántsem kielégítő állapota. Annak kapcsán, hogy mekkora károkat okozott az államosítási hullám, és mennyi időbe telhet a helyreállítás, Tóth Máté elmondta:
Venezuela jelenleg napi 0,9–1,1 millió hordó olajat termel, szemben a korábbi, nagyjából 3 millió hordós csúcsteljesítménnyel.
Ez a globális kínálat körülbelül egy százalékát jelenti. A visszaesés okai között
nevezte meg, amelyeket az amerikai szankciók csak tovább súlyosbítottak.
Ezt is ajánljuk a témában
Trump titka pofon egyszerű, a többségnek mégsem jutna eszébe.
Ugyanakkor hangsúlyozta: technikailag nem reménytelen a jelenlegi szituáció:
A mostani helyzet azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lehetne 1–3 éves időhorizonton belül felpörgetni a kitermelést”
– jelentette ki, és hangsúlyozta: a valódi probléma nem maga az infrastruktúra fizikai állapota, hanem az üzleti és jogi környezet. Becslések szerint akár 100 milliárd dollárnyi beruházásra és egy teljes évtizedre lenne szükség ahhoz, hogy Venezuela elérje a napi 4 millió hordós termelési szintet.
A cégek azonban nem fognak önként befektetni addig, amíg nem világos, mi történik a nyereségükkel.
Itt tehát az első kérdés a jogi rendezés, ez a kiindulópont”
– fogalmazott Tóth Máté. A venezuelai állami olajvállalatnál felhalmozott adósságok, a rossz gazdálkodás, az elavult berendezések és a kritikus infrastruktúra – például a finomítók és csővezetékek – korlátozott kapacitása mind olyan tényezők, amelyek önmagukban is visszatartják a befektetőket.
Az energiajogász arról is beszélt, mennyire igaz a feltételezés, hogy az amerikai olajszektor valójában nem túl lelkes a venezuelai visszatérés gondolatától. Válaszában rámutatott, hogy a lelkesedés valóban mérsékelt, ám ezt nem szabad pusztán technológiai kérdésként értelmezni.
Mint kifejtette, ha kizárólag a nehézolaj kitermelésének nehézségeiről lenne szó,
akkor „Kanada olajhomokja, a bitumen-szerű mexikói nehézolaj és az amerikai kaliforniai heavy crude sem lenne működőképes, mégis az”.
A latin-amerikai államban azonban az olyan jogi és politikai rizikófaktorok dominálnak, mint például
Ugyanakkor hangsúlyozta: technológiai értelemben az Egyesült Államok fel van készülve a venezuelai olaj fogadására. A Mexikói-öböl partvidékén működő finomítók – amelyek jelenleg főként kanadai nehézolajat dolgoznak fel – potenciálisan a venezuelai nyersanyag legnagyobb nyertesei lehetnek. Az Exxon, a Chevron, a ConocoPhillips vagy a Marathon képes megbirkózni a feladattal, a kérdés továbbra is az, hogy milyen jogi és politikai garanciák mellett.
Arra a kérdésre, hogy az elmúlt években milyen szerepet játszott Kína, Oroszország és Irán a venezuelai olajszektorban, illetve mi történhet ezekkel az érdekeltségekkel az amerikai beavatkozás nyomán, Tóth Máté hangsúlyozta:
az Egyesült Államok egyik geopolitikai riválisa sem vált a klasszikus értelemben vett tulajdonossá a venezuelai olajszektorban.
Mint kifejtette, az ország alkotmányának értelmében az olaj az állam kizárólagos tulajdona, ezért koncessziók helyett minden külföldi szereplő csak vegyesvállalatokban szerezhetett részesedést, az állami olajcég kötelező többségi tulajdona mellett.
Kína elsősorban hitelezőként jelent meg, és elsősorban a nyersanyagért cserébe nyújtott finanszírozást. Ebben a viszonylatban az olajszállítás szolgált egyfajta fedezetként.
Oroszország – főként a Rosznyefty révén – több vegyesvállalatban volt érdekelt, de a szakértő szerint ők is inkább kereskedőként, mintsem klasszikus termelőként voltak jelen.
Az energiajogász szerint a két ország részesedései nem szűnnek meg, „a vegyesvállalatokban lévő üzletrészek nem párolognak el”, viszont a kínai és az orosz üzletek lényegét jelentő szerződések az amerikai jelenléttel kiüresednek.
Ezeket a szerződéseket jogilag már nem lehet teljesíteni, az értékük ezzel gyakorlatilag lenullázódik”
– mutatott rá Tóth Máté, aki azt is elárulta: Irán esetében a kivonulás még ennyi jogi bonyodalmat sem von maga után, mivel a perzsa állam a venezuelai olajért cserébe főként alkatrészeket, mérnököket és know-how-t biztosított Maduróéknak, vegyesvállalatokban nem volt tulajdonrésze.
A beszélgetés során külön hangsúlyt kapott az amerikai olajvállalatok – mindenekelőtt az Exxon és a ConocoPhillips – kártérítési igényeinek kérdése. Arra a felvetésre, hogy a vállalatok milliárdos követelései miként érvényesülhetnek, Tóth Máté arra emlékeztetett: a 2007-es államosítások miatt jogerősen megítélt összegekről van szó.
Álláspontja szerint reális forgatókönyv, hogy
ezek a cégek koncessziókhoz jutnak, és a kitermelt olaj profitját nem készpénzben kapják majd meg, hanem a kártérítési követelések „leírására” használhatják fel.
Ez nemcsak jogilag tisztább megoldás, hanem politikailag is kevésbé robbanásveszélyes, mintha az Egyesült Államok egyszerűen kivonná a bevételeket Venezuelából. Tóth Máté ezzel kapcsolatban felidézte Trump nyilatkozatait, amelyek szerint az olajipar „újjáépítése” amerikai felügyelet alatt történik, és az értékesítésből származó bevételek az USA által ellenőrzött számlákra kerülnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Farkas Vajk szerint Nicolás Maduro ellenzékének kevés beleszólása lesz a dolgok alakulásába, a nyugati közvélemény pedig hiába morgolódik, nem ítéli el nyíltan az amerikai akciót.
Trump ígérete szerint a pénzt az amerikai és a venezuelai nép javára fordítják”
– idézte fel a szakértő, ugyanakkor hozzátette: ez a gyakorlatban várhatóan humanitárius segélyekre és az infrastruktúra javítására korlátozódik majd, nem pedig direktben fogja gazdagítani a venezuelai államkasszát. Az energiajogász ugyanakkor kizártnak tartja, hogy az Egyesült Államok nyíltan „elvigye” a pénzt, mivel az súlyos nemzetközi ellenreakciókat váltana ki, de a vázolt koncepciók sem ezt valószínűsítik.
A helyzet tágabb értelmezése kapcsán Tóth Máté a következő kulcsfontosságú tényezőre mutatott rá:
A geopolitikai realizmus szemüvegén keresztül nézve az USA számára a Venezuela feletti kontroll megszerzése akkor is stratégiai győzelemnek minősülhetne, ha egyetlen hordó extra olaj sem jönne ki a földből.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök nem kertelt, világosan elmondta: Maduro egy diktátor, terrorista és drogbáró.
Értelmezése szerint az amerikaiak venezuelai lépésének nem pusztán az olajkitermelés feletti ellenőrzés megszerzése volt a lényege, hanem az, hogy
az Egyesült Államok megfossza a riválisait egy hatalmas erőforrástól, kontrollálja a globális kínálat egy kritikus elemét és megerősítse a térségben a hegemóniáját a Monroe-elv szellemében.
Hozzátette:
Ezeknél is fontosabb, hogy az USA használni tudja a venezuelai pozícióját a most a világban folyó nagy globális alkuban, amit én pozíciólezáró nettósításnak hívok.”
Arra a felvetésre, hogy az amerikai lépés közvetlen csapást mérhet-e az orosz gazdaságra az olajárak lenyomásával, Tóth Máté óvatosan fogalmazott. Szerinte ehhez tartós és radikális árzuhanásra lenne szükség, ami jelenleg nem reális.
Szerinte sokkal nagyobb jelentősége van az OPEC+ – a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségeseik, legfőképp Oroszország által koordinált koalíciója – megbontásának és a geopolitikai tér újrarendezésének.
Ezt is ajánljuk a témában
Napi több százezer hordó venezuelai olaj is visszajuthat a piacra egy éven belül.
Kína latin-amerikai térnyerésével kapcsolatban az energiajogász úgy fogalmazott:
Peking egyértelmű vesztesévé válik a mostani helyzetnek, hiszen a venezuelai olajat eddig jelentős árengedménnyel vásárolta.
Kína hitelezői dominanciája megszűnik, kritikus pozíciókból szorul ki, viszont ezért cserébe máshol – például az egyre feszültebbé váló tajvani helyzet kapcsán – benyújthatja majd a számlát.
Multipolárissá vált a világ, zajlik a globális pozíciólezáró nettósítás”
– összegezte Tóth Máté.
***
Fotó: Federico PARRA / AFP