A Mandiner kérdezett, az energiajogász pedig elárulta, miért aratott stratégiai győzelmet Amerika már 2026 első napjaiban, és a válasz nem az olaj

– fogalmazott Tóth Máté. A venezuelai állami olajvállalatnál felhalmozott adósságok, a rossz gazdálkodás, az elavult berendezések és a kritikus infrastruktúra – például a finomítók és csővezetékek – korlátozott kapacitása mind olyan tényezők, amelyek önmagukban is visszatartják a befektetőket.

Miért óvatos az amerikai olajipar?

Az energiajogász arról is beszélt, mennyire igaz a feltételezés, hogy az amerikai olajszektor valójában nem túl lelkes a venezuelai visszatérés gondolatától. Válaszában rámutatott, hogy a lelkesedés valóban mérsékelt, ám ezt nem szabad pusztán technológiai kérdésként értelmezni.

Mint kifejtette, ha kizárólag a nehézolaj kitermelésének nehézségeiről lenne szó,

akkor „Kanada olajhomokja, a bitumen-szerű mexikói nehézolaj és az amerikai kaliforniai heavy crude sem lenne működőképes, mégis az”.

A latin-amerikai államban azonban az olyan jogi és politikai rizikófaktorok dominálnak, mint például

az országkockázat,

a hosszú, 8–10 éves megtérülési idő, valamint

a tulajdonlás, üzemeltetés és menedzsment körüli jogbizonytalanságot.

Szárazföldi olajszivattyúk Maracaibóban

Forrás: Federico PARRA / AFP

Ugyanakkor hangsúlyozta: technológiai értelemben az Egyesült Államok fel van készülve a venezuelai olaj fogadására. A Mexikói-öböl partvidékén működő finomítók – amelyek jelenleg főként kanadai nehézolajat dolgoznak fel – potenciálisan a venezuelai nyersanyag legnagyobb nyertesei lehetnek. Az Exxon, a Chevron, a ConocoPhillips vagy a Marathon képes megbirkózni a feladattal, a kérdés továbbra is az, hogy milyen jogi és politikai garanciák mellett.

Vetélytársak légüres térben

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt években milyen szerepet játszott Kína, Oroszország és Irán a venezuelai olajszektorban, illetve mi történhet ezekkel az érdekeltségekkel az amerikai beavatkozás nyomán, Tóth Máté hangsúlyozta:

az Egyesült Államok egyik geopolitikai riválisa sem vált a klasszikus értelemben vett tulajdonossá a venezuelai olajszektorban.

Mint kifejtette, az ország alkotmányának értelmében az olaj az állam kizárólagos tulajdona, ezért koncessziók helyett minden külföldi szereplő csak vegyesvállalatokban szerezhetett részesedést, az állami olajcég kötelező többségi tulajdona mellett.

Kína elsősorban hitelezőként jelent meg, és elsősorban a nyersanyagért cserébe nyújtott finanszírozást. Ebben a viszonylatban az olajszállítás szolgált egyfajta fedezetként.

Oroszország – főként a Rosznyefty révén – több vegyesvállalatban volt érdekelt, de a szakértő szerint ők is inkább kereskedőként, mintsem klasszikus termelőként voltak jelen.

Az energiajogász szerint a két ország részesedései nem szűnnek meg, „a vegyesvállalatokban lévő üzletrészek nem párolognak el”, viszont a kínai és az orosz üzletek lényegét jelentő szerződések az amerikai jelenléttel kiüresednek.

Ezeket a szerződéseket jogilag már nem lehet teljesíteni, az értékük ezzel gyakorlatilag lenullázódik”

– mutatott rá Tóth Máté, aki azt is elárulta: Irán esetében a kivonulás még ennyi jogi bonyodalmat sem von maga után, mivel a perzsa állam a venezuelai olajért cserébe főként alkatrészeket, mérnököket és know-how-t biztosított Maduróéknak, vegyesvállalatokban nem volt tulajdonrésze.

A PDVSA venezuelai állami olajvállalat egyik munkása egy iráni zászló alatt hajózó olajszállító tankert figyel

Forrás: AFP

Politikai érdek és a céges haszon között kell navigálni

A beszélgetés során külön hangsúlyt kapott az amerikai olajvállalatok – mindenekelőtt az Exxon és a ConocoPhillips – kártérítési igényeinek kérdése. Arra a felvetésre, hogy a vállalatok milliárdos követelései miként érvényesülhetnek, Tóth Máté arra emlékeztetett: a 2007-es államosítások miatt jogerősen megítélt összegekről van szó.

Álláspontja szerint reális forgatókönyv, hogy

ezek a cégek koncessziókhoz jutnak, és a kitermelt olaj profitját nem készpénzben kapják majd meg, hanem a kártérítési követelések „leírására” használhatják fel.

Ez nemcsak jogilag tisztább megoldás, hanem politikailag is kevésbé robbanásveszélyes, mintha az Egyesült Államok egyszerűen kivonná a bevételeket Venezuelából. Tóth Máté ezzel kapcsolatban felidézte Trump nyilatkozatait, amelyek szerint az olajipar „újjáépítése” amerikai felügyelet alatt történik, és az értékesítésből származó bevételek az USA által ellenőrzött számlákra kerülnek.