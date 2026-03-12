Európai politikusok pénzügyi támogatást ígérve arra kérték Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a háború még másfél-két évig folytatódjon – állítja a Szolga Népe párt egy befolyásos, meg nem nevezett képviselője, szúrta ki a Kárpáthír.

A forrás szerint az elnök ennek nyomán megbízta a politikai vezetést, hogy dolgozzanak ki egy olyan forgatókönyvet, amely szerint Ukrajnában évekig nem tartanak parlamenti és elnökválasztást.

A lap megemlítette, februárban a Wall Street Journal arról számolt be, hogy Zelenszkij a környezetét a háború további három évig tartó folytatására készítette fel. Az elnöki hivatal akkor álhírnek minősítette a beszámolót.