Előkészítették a terepet Brüsszelben: már tudják, mikor fogják megkörnyékezni Orbánt
Nagyon kellene már Ukrajnának az a 90 milliárd euró.
Állítólag arra kérték meg Zelenszkijt, hogy még másfél-két évig folytassa a háborút.
Európai politikusok pénzügyi támogatást ígérve arra kérték Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a háború még másfél-két évig folytatódjon – állítja a Szolga Népe párt egy befolyásos, meg nem nevezett képviselője, szúrta ki a Kárpáthír.
A forrás szerint az elnök ennek nyomán megbízta a politikai vezetést, hogy dolgozzanak ki egy olyan forgatókönyvet, amely szerint Ukrajnában évekig nem tartanak parlamenti és elnökválasztást.
A lap megemlítette, februárban a Wall Street Journal arról számolt be, hogy Zelenszkij a környezetét a háború további három évig tartó folytatására készítette fel. Az elnöki hivatal akkor álhírnek minősítette a beszámolót.
Nyitókép: Aris MESSINIS / AFP
