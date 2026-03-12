Ft
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Kiszivárgott az évszázad aljassága: sok európai politikus benne lehet a dologban

2026. március 12. 22:50

Állítólag arra kérték meg Zelenszkijt, hogy még másfél-két évig folytassa a háborút.

2026. március 12. 22:50
null

Európai politikusok pénzügyi támogatást ígérve arra kérték Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a háború még másfél-két évig folytatódjon – állítja a Szolga Népe párt egy befolyásos, meg nem nevezett képviselője, szúrta ki a Kárpáthír.

A forrás szerint az elnök ennek nyomán megbízta a politikai vezetést, hogy dolgozzanak ki egy olyan forgatókönyvet, amely szerint Ukrajnában évekig nem tartanak parlamenti és elnökválasztást.

A lap megemlítette, februárban a Wall Street Journal arról számolt be, hogy Zelenszkij a környezetét a háború további három évig tartó folytatására készítette fel. Az elnöki hivatal akkor álhírnek minősítette a beszámolót.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Aris MESSINIS / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

stormy
2026. március 13. 00:37
a covid után az ukrotard háború nagyszerű alkalom a globális zsiodó maffiának ellopni a fehérek pénzét.
bagira004
2026. március 13. 00:27
Másfél két évig folytatott háborúban az ukrán népet Zelenszkij kiirtja , ezért nagy szüksége van az eus tagságra hogy Magyarországot a háborúba vezényelje . Nem véletlen az eus országokban a sorozás bevezetése. Mind azok akik a háborút támogatják tömeggyilkosok háborúbűnösök . Magyarország ebből ki kell maradjon . Háborúhoz üzemanyag kell , közben az euból kifogy . Azért Putyin elmondta eu felé az olaj szállítást beszünteti , mert ellene támadásra használják fel. Úgy tűnik az esztelen nyugat által támogatott háborút népirtást üzemanyag hiánnyal lehet megállítani .
aninom
2026. március 12. 23:53
Annyi idő kell, hogy atombombát adjanak Ukrajnának.
johannluipigus
2026. március 12. 23:43
Ebben semmi meglepő nincs. Az ukrán vezetés békéhez való hozzáállása az első perctől ezt igazolja.
