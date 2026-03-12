Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Himnusz Braga Ferencváros

Libabőr! Így szólt a Himnusz 20 ezer magyar torokból az FTC–Braga előtt (VIDEÓ)

2026. március 12. 21:32

A Ferencváros a portugál Braga csapatát fogadja az Európa-liga nyolcaddöntőjének első felvonás. Az FTC–Braga előtt a 20 ezer magyar szurkoló elénekelte a Himnuszt a Groupama Arénában. Videót mutatunk nemcsak erről, hanem a B közép látványképéről is.

2026. március 12. 21:32
Nagy-Pál Tamás

Az FTC–Braga Európa-liga mérkőzés előtt a Ferencváros ultrái látványos élőképpel jelentkeztek, majd az egész stadion elénekelte közösen a Himnuszt. Nézze meg erről a videókat!

FTC–Braga: a látványos élőkép

FTC–Braga: a Himnusz

A nyolcaddöntő első mérkőzését ITT követheti élőben a Mandineren.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

mandoppi25
2026. március 12. 22:45
Magyar csapatba magyar játékosokat!
zakar zoltán béla
2026. március 12. 21:56
Egy magyar a pályán!!!!!! A másik 10 mit hall és énekel?! Kuba Tovi himnuszt?
massivement5
2026. március 12. 21:40
Ugyan már. A grünweiszer csőcselék egy 80%-ban afrikáner csapatnak ènekli párás szemmel a nemzeti busongást, komolyan, mi a fasz ez, hogy ők a legmagyarabbak? Vicc.
