Libabőr! Így szólt a Himnusz 20 ezer magyar torokból az FTC–Braga előtt (VIDEÓ)

Csoda az Üllői úton: a portugál élcsapat is behódolt a magyar bajnoknak – FTC–Braga 2–0
Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált.
A Ferencváros a portugál Braga csapatát fogadja az Európa-liga nyolcaddöntőjének első felvonás. Az FTC–Braga előtt a 20 ezer magyar szurkoló elénekelte a Himnuszt a Groupama Arénában. Videót mutatunk nemcsak erről, hanem a B közép látványképéről is.
Az FTC–Braga Európa-liga mérkőzés előtt a Ferencváros ultrái látványos élőképpel jelentkeztek, majd az egész stadion elénekelte közösen a Himnuszt. Nézze meg erről a videókat!
A nyolcaddöntő első mérkőzését ITT követheti élőben a Mandineren.
