„Holnap is itt leszünk, várjuk Kijev válaszát!” – az ukrán fővárosból jelentkezett a magyar küldöttség (VIDEÓ)

Kitálalt az ukrán nemzeti bank elnöke: erre készülnek Zelenszkijék, ha Magyarország miatt bukják a 90 milliárd eurót
Az ukrán gazdaság pénzügyi tartalékai gyorsan fogyhatnak, ha elakad az uniós mentőcsomag.
A magyar delegáció szerint a kérdés tisztázásához Kijevnek kell lépnie a Barátság-kőolajvezeték körüli ügyben.
„Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről” – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.
Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, ezenkívül volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel. „Mint ismert, ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság is Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli, úgyhogy most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van” – mondta.
Várjuk Kijev válaszát, holnap is itt leszünk
– zárul a videó.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Balázs Attila
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán gazdaság pénzügyi tartalékai gyorsan fogyhatnak, ha elakad az uniós mentőcsomag.