03. 12.
brüsszelben szlovákia tárgyalás energiaügyi minisztérium bizottság kijev

„Holnap is itt leszünk, várjuk Kijev válaszát!” – az ukrán fővárosból jelentkezett a magyar küldöttség (VIDEÓ)

2026. március 12. 21:45

A magyar delegáció szerint a kérdés tisztázásához Kijevnek kell lépnie a Barátság-kőolajvezeték körüli ügyben.

2026. március 12. 21:45
null

„Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről” – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.

Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, ezenkívül volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel. „Mint ismert, ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság is Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli, úgyhogy most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van” – mondta.

Várjuk Kijev válaszát, holnap is itt leszünk

– zárul a videó.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

***

