Szlovénia nem bírja tovább: megrohamozták a külföldiek a kutakat

Szlovénia a stratégiai olajtartalékok egy részének fokozatos felszabadításával próbálja stabilizálni az üzemanyag ellátást, miután az alacsony árak miatt jelentősen megnőtt a kereslet a határ menti töltőállomásokon. A bejelentést Bojan Kumer energiaügyi miniszter tette csütörtökön Ljubljanában. Elmondta, hogy az intézkedés célja az ellátás stabilizálása azokon a kutakon, ahol az elmúlt napokban logisztikai fennakadások alakultak ki – írta meg a Világgazdaság.

A nehézségek elsősorban a határ közelében működő benzinkutaknál jelentkeztek. Az alacsonyabb szlovén üzemanyagárak miatt ugyanis nagy számban érkeznek autósok a szomszédos országokból is, különösen Ausztriából és Olaszországból, ami jelentősen megemelte a keresletet. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország teljes üzemanyag ellátása továbbra is biztosított. A stratégiai készletek és a forgalmazók termináljai elegendő tartalékkal rendelkeznek.