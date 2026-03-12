Ft
olaszország nemzetközi energiaügynökség szlovéniában stratégiai olajtartalék határ ország

Szlovénia nem bírja tovább: megrohamozták a külföldiek a kutakat

2026. március 12. 22:54

A tömegesen érkező osztrák és olasz autósok ellátási zavarokat okoztak a határ menti benzinkutaknál.

2026. március 12. 22:54
null

Szlovénia a stratégiai olajtartalékok egy részének fokozatos felszabadításával próbálja stabilizálni az üzemanyag ellátást, miután az alacsony árak miatt jelentősen megnőtt a kereslet a határ menti töltőállomásokon. A bejelentést Bojan Kumer energiaügyi miniszter tette csütörtökön Ljubljanában. Elmondta, hogy az intézkedés célja az ellátás stabilizálása azokon a kutakon, ahol az elmúlt napokban logisztikai fennakadások alakultak ki – írta meg a Világgazdaság.

A nehézségek elsősorban a határ közelében működő benzinkutaknál jelentkeztek. Az alacsonyabb szlovén üzemanyagárak miatt ugyanis nagy számban érkeznek autósok a szomszédos országokból is, különösen Ausztriából és Olaszországból, ami jelentősen megemelte a keresletet. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország teljes üzemanyag ellátása továbbra is biztosított. A stratégiai készletek és a forgalmazók termináljai elegendő tartalékkal rendelkeznek. 

A gazdasági minisztérium adatai szerint Szlovénia mintegy 700 millió liter kőolajterméket tart raktáron, ami a tavalyi fogyasztás alapján 103 napra elegendő.

A kormány március 9 én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját is, amelynek következtében Szlovéniában több szomszédos országhoz képest alacsonyabbak lettek az árak. A szlovén autós szövetség adatai szerint a 95 ös benzin literenként 1,466 euróba kerül, ami mintegy 554 forintnak felel meg, míg a dízel ára 1,528 euró, vagyis körülbelül 578 forint.

Közben a Nemzetközi Energiaügynökség is jelentős lépésről számolt be. A párizsi székhelyű szervezet rekordmennyiségű olajtartalék felszabadítását jelentette be annak érdekében, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus energiapiacokra gyakorolt hatását. A 32 tagállam összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot tesz elérhetővé.

Az IEA történetében eddig a legnagyobb felszabadított mennyiség 182,7 millió hordó volt 2022 ben, amikor az ukrajnai háború kitörése miatt döntöttek a lépésről. A tagállamok jelenleg több mint 1,2 milliárd hordó stratégiai olajtartalékkal rendelkeznek, emellett további 600 millió hordó ipari készlet is rendelkezésre áll.

Nyitókép: Rodrigo BUENDIA / AFP

***

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
FAdamus
2026. március 13. 01:58
Jaj, de nehogy vegyünk olajat a csúnya oroszoktól.
Válasz erre
0
0
Toma78
•••
2026. március 13. 00:59 Szerkesztve
Jó lesz az majd lovaskocsinak is nyáron. Majd küldünk hozzá Tiszás birkàkat tömegesen április után!👋👎 Majd ott bégedhettek boldogan nyomorultak. . 🖕😁🖕
Válasz erre
1
0
Palmoilfree
2026. március 13. 00:55
Nem értem. Ha kb. 0.7 euróval drágább sógoréknál és a taljánoknál, mint Szlovéniában, akkor egy átlagos szgk. 50 literes tank. Szóval 35 euróért képes utazni tankolással együtt kb. 1-2 órát? Nem arról volt szó, hogy milyen kurva jól élnek az osztrákok? Nem értem.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. március 12. 23:44
TEKERJÉTEK A BICIKLIT 😂
Válasz erre
0
0
