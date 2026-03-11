Megint Orbánék után lohol Európa: egy életbevágó magyar lépést másolnának

Védett üzemanyagárak: nagyon komoly tévhiteket oszlatott el a kormány
Nem, nem teszi tönkre a benzinkutakat az új védett ár, és nem fognak külföldi autósorok kígyózni a határmenti állomásokon.
A közel-keleti háború újra felforgatta az energiapiacokat. Az olajválság miatt Európa most a stratégiai tartalékok felszabadítását tervezi – vagyis lényegében azt az eszközt veszi elő, amelynek alkalmazásáról a magyar kormány már döntött.
Az olajválság miatt egyre több nyugati ország készül olyan lépésekre, amelyek nagyon hasonlítanak a magyar kormány friss intézkedéseire. Miközben Budapest már a stratégiai készletek felszabadításával igyekezett stabilizálni az üzemanyagpiacot, Európa most kezd hasonló megoldásokban gondolkodni.
A Politico beszámolója szerint európai fővárosok készülnek jóváhagyni 400 millió hordó olaj felszabadítását a stratégiai tartalékokból. Az intézkedést a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálná, és ez lenne a szervezet történetének legnagyobb ilyen lépése. A döntés célja az, hogy mérsékelje az energiaárak emelkedését és csökkentse az ellátási bizonytalanságot, amely a közel-keleti háború következtében alakult ki.
A Politico szerint Franciaország, Olaszország, Németország, az Egyesült Királyság és a többi G7-tagállam jelezte támogatását a lépés iránt. A felszabadítást az IEA koordinálná, és ha megvalósul, minden korábbinál nagyobb mennyiség kerülne a piacra.
A most tervezett 400 millió hordó több mint kétszerese annak a mennyiségnek, amelyet az IEA országai az orosz–ukrán háború kitörése után szabadítottak fel. Akkor összesen 182 millió hordó olajat bocsátottak a piacra.
A kezdeményezés azután került napirendre, hogy az IEA rendkívüli ülést tartott a tagországokkal. A javaslatot később a G7 országai is megvitatták. Emmanuel Macron francia elnök virtuális találkozót hívott össze a G7 vezetőivel, amelyen várhatóan a tartalékfelszabadítás kérdése is napirendre kerül. Az IEA javaslata szerint a tagállamoknak egy napjuk lenne arra, hogy kifogást emeljenek a döntés ellen, ezt követően pedig három hónapjuk állna rendelkezésre, hogy a tartalékokat a nemzetközi piacra juttassák.
Az Euractiv beszámolója szerint Németország már be is jelentette, hogy felszabadítja stratégiai olajtartalékának egy részét. Katherina Reiche gazdasági és energiaügyi miniszter közölte:
Az IEA arra kérte a tagállamokat, hogy 400 millió hordónyi olajtartalékot szabadítsanak fel.
A miniszter hozzátette:
Eleget fogunk tenni ennek a kérésnek és hozzájárulunk a közös lépéshez.
A német kormány emellett egy másik intézkedést is bejelentett. A benzinkutak csak naponta egyszer emelhetnek üzemanyagárat, miközben az árcsökkentés bármikor megengedett. A miniszter szerint erre azért van szükség, mert korábbi energiaválságok azt mutatták, hogy az árak gyorsan emelkednek, amikor a nyersolaj drágul, de jóval lassabban csökkennek, amikor a piaci helyzet javul.
Ezért úgy döntöttünk, hogy korlátozzuk az árváltoztatások gyakoriságát.
Az energiapiacok bizonytalanságát a közel-keleti konfliktus is növeli. A Politico szerint az olaj ára a múlt héten 100 dollár fölé emelkedett hordónként, miután Irán támadásokat indított a Perzsa-öböl térségében található energetikai infrastruktúra ellen. Az árak később visszaestek körülbelül 90 dollárra, amikor hírek jelentek meg arról, hogy az IEA a stratégiai tartalékok felszabadítását javasolja. A feszültséget tovább növeli, hogy Irán azzal fenyegetőzik, lezárja a Hormuzi-szorost. Ez a tengeri útvonal a világ olaj- és gázszállításának mintegy húsz százalékát bonyolítja.
Ha a Hormuzi-szoros tartósan lezárva marad, a következmények először Pekinget és Újdelhit sújtják majd: az itt áthaladó olaj 37,7 százaléka ugyanis Kínába, 14,7 százaléka Indiába tart. A térség geopolitikai feszültsége így első körben az ázsiai ipari motorok üzemanyag-ellátását érinti.
Katherina Reiche szerint a bizonytalanság éppen ezért rendkívül nagy:
A piacok jelenleg rendkívül érzékenyen reagálnak, mert senki sem tudja, meddig marad járhatatlan a Hormuzi-szoros, meddig tart a térségben a háború, vagy hogy további létesítményeket érnek-e támadások.
A Politico által idézett elemzők szerint a stratégiai készletek felszabadítása enyhítheti a nyersolajhiányt, de nem old meg minden energiapiaci problémát. Matthew Wright, a Kpler elemzője szerint:
Ez nem oldja meg a gáz kérdését – a gázárak továbbra is magasak maradnak.
A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy Európában a következő hónapokban különösen a dízel és a repülőgép-üzemanyag ellátása okozhat problémát.
Nyitókép: MOL