Megint Orbánék után lohol Európa: egy életbevágó magyar lépést másolnának

A Politico szerint Franciaország, Olaszország, Németország, az Egyesült Királyság és a többi G7-tagállam jelezte támogatását a lépés iránt. A felszabadítást az IEA koordinálná, és ha megvalósul, minden korábbinál nagyobb mennyiség kerülne a piacra.

A most tervezett 400 millió hordó több mint kétszerese annak a mennyiségnek, amelyet az IEA országai az orosz–ukrán háború kitörése után szabadítottak fel. Akkor összesen 182 millió hordó olajat bocsátottak a piacra.

A kezdeményezés azután került napirendre, hogy az IEA rendkívüli ülést tartott a tagországokkal. A javaslatot később a G7 országai is megvitatták. Emmanuel Macron francia elnök virtuális találkozót hívott össze a G7 vezetőivel, amelyen várhatóan a tartalékfelszabadítás kérdése is napirendre kerül. Az IEA javaslata szerint a tagállamoknak egy napjuk lenne arra, hogy kifogást emeljenek a döntés ellen, ezt követően pedig három hónapjuk állna rendelkezésre, hogy a tartalékokat a nemzetközi piacra juttassák.

Az Euractiv beszámolója szerint Németország már be is jelentette, hogy felszabadítja stratégiai olajtartalékának egy részét. Katherina Reiche gazdasági és energiaügyi miniszter közölte: