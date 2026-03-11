Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Székesfehérvár Fehérvár AV19 Cser-Palkovics András ICEHL jégkorong Klagenfurt

Cser-Palkovics is reagált az Ausztriában történtekre, egy emberként imádkoznak a kanadaiért

2026. március 11. 17:43

Biztató hírek érkeztek a Volán elleni meccsen összeeső Jordan Murrayről. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere mindenkit imára buzdít a kanadai jégkorongozó mihamarabbi felépüléséért.

2026. március 11. 17:43
null

Stabil az állapota Jordan Murraynek, a Klagenfurt kanadai jégkorongozójának, aki a Fehérvár AV19 elleni osztrák bajnoki negyeddöntő első, keddi mérkőzésén összeesett és újra kellett éleszteni.

A magyar együttes szerda reggel a Facebook-oldalán adott tájékoztatást a 33 éves játékosról, felidézve, hogy a légiós a találkozó 18. percében lett rosszul, majd a helyszínen jelenlévő orvosok és mentősök több percen át élesztették újra, stabilizálták állapotát, majd kórházba szállították.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Szerda reggeli információk szerint Jordan Murray jelenleg az altatásból való ébredési fázisban van, állapota stabil

– tette hozzá a Volán a bejegyzésében. A meccs a magyar csapat 1–0-s vezetésénél szakadt félbe.

 

Az eseményekről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is megemlékezett a közösségi oldalán: „Városunk közössége nevében kitartást kívánok a klagenfurti csapatnak, és arra kérek mindenkit, imádkozzunk Jordan Murray mihamarabbi felépüléséért!” – írta a városvezető.

 

Szélig Viktor: Sokkoló volt ezt átélni

„Sokkoló volt ezt átélni, s itt nálunk, a klubnál erre különösen érzékenyek vagyunk, mert klasszis játékosunkat Ocskay Gábort a szíve vitte el harmincnégy évesen, Rajz Attila pedig harmincnyolc esztendősen, meccs közben halt meg, ő korábban tizenöt évig volt a csapatunk tagja” – mondta Szélig Viktor, a Fehérvár általános igazgatója a Blikknek.

Kifejtette, először csak egy rutincserének nézett ki, amikor Murray a padhoz korcsolyázott, csak a videófelvételt utólag megnézve lehetett észrevenni, hogy már akkor sem stimmelt valami.

„Odaért a palánkhoz, de az ajtónál összeesett. Aztán még magától felült, ő maga vette ki a szájából a fogvédőt, utána vesztette csak el az eszmélet. Ekkor már látszott, hogy nagyon nagy a baj. (…) A mi játékosainkat is rettenetesen megviselték a történtek, többen régebb óta ismerik Murrayt, voltak, akik együtt is játszottak vele korábban. Bár azt hallottuk, hogy jobban van, de azt is tudjuk, ez még egy rendkívül kritikus időszak, amikor minden nagyon gyorsan változhat pozitív, de sajnos negatív irányba is” – tette hozzá a korábbi sokszoros válogatott Szélig.

A keddi mérkőzésen történt egészségügyi vészhelyzet miatt a párharc menetrendje változik. Az osztrák liga (ICEHL) szerdai közleménye szerint a csütörtökre Székesfehérvárra, valamint a szombatra Klagenfurtba tervezett mérkőzéseket nem rendezik meg. A rájátszás lebonyolításának ideiglenes módosításaként a liga azt tervezi, hogy a párharcot a korábbi négy nyert mérkőzésig tartó rendszerről egy rövidített formátumra változtatja. A jelenlegi tervek szerint az első meccsre jövő hétfőn Klagenfurtban kerülhet sor, de a módosított menetrendet még nem véglegesítették.

Nyitókép: Facebook / Cser-Palkovics András

+++

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 11. 20:13
Végre!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!