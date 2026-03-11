Cser-Palkovics is reagált az Ausztriában történtekre, egy emberként imádkoznak a kanadaiért

Szélig Viktor: Sokkoló volt ezt átélni



„Sokkoló volt ezt átélni, s itt nálunk, a klubnál erre különösen érzékenyek vagyunk, mert klasszis játékosunkat Ocskay Gábort a szíve vitte el harmincnégy évesen, Rajz Attila pedig harmincnyolc esztendősen, meccs közben halt meg, ő korábban tizenöt évig volt a csapatunk tagja” – mondta Szélig Viktor, a Fehérvár általános igazgatója a Blikknek.



Kifejtette, először csak egy rutincserének nézett ki, amikor Murray a padhoz korcsolyázott, csak a videófelvételt utólag megnézve lehetett észrevenni, hogy már akkor sem stimmelt valami.



„Odaért a palánkhoz, de az ajtónál összeesett. Aztán még magától felült, ő maga vette ki a szájából a fogvédőt, utána vesztette csak el az eszmélet. Ekkor már látszott, hogy nagyon nagy a baj. (…) A mi játékosainkat is rettenetesen megviselték a történtek, többen régebb óta ismerik Murrayt, voltak, akik együtt is játszottak vele korábban. Bár azt hallottuk, hogy jobban van, de azt is tudjuk, ez még egy rendkívül kritikus időszak, amikor minden nagyon gyorsan változhat pozitív, de sajnos negatív irányba is” – tette hozzá a korábbi sokszoros válogatott Szélig.