Baloldali holdudvarból érkezett Magyar Péter tolnai embere

Tolnában sem sikerült bizonyítania Magyar Péteréknek, hogy szakítottak a balliberális oldallal
Két jelölt is ugyanannál a baloldalhoz köthető önkormányzati cégnél tölt be vezető pozíciót.
Zavaros múlt, zsíros állások, szakmai problémák jellemzik a Tisza Párt tolnai képviselőjelöltjét.
Az MSZP holdudvarából érkezhetett a Tisza Párt Tolna vármegyei 1-es választókerületének képviselőjelöltje. A teol.hu cikke szerint Magyar Péter jelöltje több zsíros állásban is megfordult, de szinte sehol nem felelt meg az elvárásoknak, a lap állítása szerint szakmai problémák adódtak a tevékenységével kapcsolatban, egyes esetekben feljelentések is születtek ellene közpénzeket is érintő visszaélések gyanújával.
A cikk szerint Sárosi József az egyetemen a későbbi MSZP-s politikussal, Harangozó Tamással „lógott együtt rendszeresen”. A lap állítja, hogy Sárosi karrierje a Re-Kom Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél nem sikerült túl fényesre, kaotikus helyzetről számoltak be forrásaik, majd miután távozott, Paksra került a 2018-ban megalakult DC Dunakom Zrt.-hez.
Itt sem dolgozott sokáig, ugyanis 2020 tavaszán a képviselő-testület úgy döntött, hogy „közös megegyezéssel” megváltnak tőle. Ennek egyik oka a teol.hu forrásai szerint az volt, hogy nem tudott megfelelően elszámolni az önkormányzati támogatásokkal.
Ennek ellenére az alig több mint kétéves munkaviszonya után kapott 18,15 millió forint végkielégítést és 3,63 millió forint prémiumot, azaz 21,78 millió forinttal távozhatott.
Érdekes módon aztán tanácsadóként még hónapokig dolgozhatott, havi másfél millió forintért.
„A DC Dunakom tanácsadójaként – pontosabban a tanácsadás mellett – Sárosi telkeket hajtott fel annak a Paks II. beruházás miatt terjeszkedő PIP Nonprofit Kft.-nek, ahol korábban a Tolna vármegye 3. számú választókerületében induló tiszás Cseh Tamás dolgozott. Az e-mailben az áll: „Holnapi napon, azaz 2020.05.15-én át kell venni az alábbi ingatlant (…) Kapcsolattartó: Dr. Sárosi József”. Az természetesen nem ismert, hogy hány esetben járt el közvetítőként, és ezért kitől, milyen összegeket kapott, de a korabeli sajtóhírek szerint a telkeket nem egy esetben jelentősen túlárazták” – írta a lap.
Ilyen előzmények után került vissza a DC Dunakom Zrt. élére Sárosi József 2024 őszén, közvetlenül azután, hogy az MSZP-s Heringes Anita átvette Paks vezetését.
Az atomváros új polgármestere éveken át dolgozott Harangozó Tamással, akivel Sárosi együtt járt egyetemre. Heringes emellett 2008-tól az MSZP ifjúsági tagozatának fővárosi alelnöke is volt, 2014 és 2018 között a párt országgyűlési képviselője, 2019-től pedig paksi önkormányzati képviselő, tehát személyesen is ismeri a tiszás jelölteket.
A lap szerint a vármegyében már egy ideje azt beszélik, hogy az MPSZ kiegyezett a Tisza Párttal.
Nyitókép: Sárosi József Facebook-oldala