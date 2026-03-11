Baloldali holdudvarból érkezett Magyar Péter tolnai embere

Az MSZP holdudvarából érkezhetett a Tisza Párt Tolna vármegyei 1-es választókerületének képviselőjelöltje. A teol.hu cikke szerint Magyar Péter jelöltje több zsíros állásban is megfordult, de szinte sehol nem felelt meg az elvárásoknak, a lap állítása szerint szakmai problémák adódtak a tevékenységével kapcsolatban, egyes esetekben feljelentések is születtek ellene közpénzeket is érintő visszaélések gyanújával.

A cikk szerint Sárosi József az egyetemen a későbbi MSZP-s politikussal, Harangozó Tamással „lógott együtt rendszeresen”. A lap állítja, hogy Sárosi karrierje a Re-Kom Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél nem sikerült túl fényesre, kaotikus helyzetről számoltak be forrásaik, majd miután távozott, Paksra került a 2018-ban megalakult DC Dunakom Zrt.-hez.