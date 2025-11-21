Ft
11. 22.
szombat
Tisza Párt jelölt baloldal

Tolnában sem sikerült bizonyítania Magyar Péteréknek, hogy szakítottak a balliberális oldallal

2025. november 21. 15:10

Két jelölt is ugyanannál a baloldalhoz köthető önkormányzati cégnél tölt be vezető pozíciót.

2025. november 21. 15:10
Magyar Péter színre lépése óta hirdeti, hogy egy baloldaltól független, új ellenzéki erőt kíván létrehozni. Ehhez képest a Tisza Párt hétfőn bejelentett parlamenti képviselőjelölt-aspiránsai között hemzsegnek a balliberális kötődésű személyek – írta a Magyar Nemzet

A lap szerint jó példa erre Tolna vármegye, ahol több helyi forrásuk is biztosra veszi, hogy a szekszárdi körzetben – Tolna vármegye 1-es számú egyéni választókerületében – Sárosi József, míg a paksi központú 3-as számúban Cseh Tamás nyeri a Tisza előválasztását. 

Figyelemre méltó, hogy 

mindkét politikusjelölt ugyanannál a baloldalhoz köthető önkormányzati cégnél tölt be vezető pozíciót.

Sárosi a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, míg Cseh Tamás üzemeltetési vezetőként a cég második embere.

A szocialista vármegyefoglalási kísérlet ugyanakkor nem ér véget Szekszárdon és Pakson, hiszen a dombóvári-bonyhádi – vagyis a 2-es számú tolnai – választókerületbe is jutott balliberális tiszás jelöltaspiráns: Gulyás Eszter. 

A nő és családja baloldalisága közismert Bonyhádon, főleg amikor választási szavazatszámlálókat kerestek. Érdemes megemlíteni 

Gulyás Eszter nagyapját, Schwarcz Tibort, aki már a rendszerváltás előtt, a Kádár-korszakban is tényező volt.

Többek között a járási tanács végrehajtó bizottságának és az MSZMP járási bizottságának is tagja volt.

Fotó: AFP

 

tapir32
2025. november 21. 18:30
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke a legfőbb jók egyike. A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük be az EU-ba Ukrajnát.
google-2
2025. november 21. 16:21
Dehogy szakítottak a baloldallal, hisz belőlük erednek. A sok szoci nagypapi ha tudná…
csulak
2025. november 21. 16:08
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
