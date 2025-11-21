Tolnában sem sikerült bizonyítania Magyar Péteréknek, hogy szakítottak a balliberális oldallal

Magyar Péter színre lépése óta hirdeti, hogy egy baloldaltól független, új ellenzéki erőt kíván létrehozni. Ehhez képest a Tisza Párt hétfőn bejelentett parlamenti képviselőjelölt-aspiránsai között hemzsegnek a balliberális kötődésű személyek – írta a Magyar Nemzet.

A lap szerint jó példa erre Tolna vármegye, ahol több helyi forrásuk is biztosra veszi, hogy a szekszárdi körzetben – Tolna vármegye 1-es számú egyéni választókerületében – Sárosi József, míg a paksi központú 3-as számúban Cseh Tamás nyeri a Tisza előválasztását.