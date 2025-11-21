Tolnában sem sikerült bizonyítania Magyar Péteréknek, hogy szakítottak a balliberális oldallal

Pont ezt tiltotta Magyar Péter: egymás ellen kampányolnak a tiszások – bosszút vár az elemző
Várhatóan lesznek még szórakoztató fordulatok.
Két jelölt is ugyanannál a baloldalhoz köthető önkormányzati cégnél tölt be vezető pozíciót.
Magyar Péter színre lépése óta hirdeti, hogy egy baloldaltól független, új ellenzéki erőt kíván létrehozni. Ehhez képest a Tisza Párt hétfőn bejelentett parlamenti képviselőjelölt-aspiránsai között hemzsegnek a balliberális kötődésű személyek – írta a Magyar Nemzet.
A lap szerint jó példa erre Tolna vármegye, ahol több helyi forrásuk is biztosra veszi, hogy a szekszárdi körzetben – Tolna vármegye 1-es számú egyéni választókerületében – Sárosi József, míg a paksi központú 3-as számúban Cseh Tamás nyeri a Tisza előválasztását.
Figyelemre méltó, hogy
mindkét politikusjelölt ugyanannál a baloldalhoz köthető önkormányzati cégnél tölt be vezető pozíciót.
Sárosi a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, míg Cseh Tamás üzemeltetési vezetőként a cég második embere.
A szocialista vármegyefoglalási kísérlet ugyanakkor nem ér véget Szekszárdon és Pakson, hiszen a dombóvári-bonyhádi – vagyis a 2-es számú tolnai – választókerületbe is jutott balliberális tiszás jelöltaspiráns: Gulyás Eszter.
A nő és családja baloldalisága közismert Bonyhádon, főleg amikor választási szavazatszámlálókat kerestek. Érdemes megemlíteni
Gulyás Eszter nagyapját, Schwarcz Tibort, aki már a rendszerváltás előtt, a Kádár-korszakban is tényező volt.
Többek között a járási tanács végrehajtó bizottságának és az MSZMP járási bizottságának is tagja volt.
Fotó: AFP