megszorítások nyugdíj Románia

Még minket is meglepett Románia legújabb döntése: újabb megszorítás borzolja a kedélyeket Bukarestben

2026. január 05. 21:30

Bezzeg...

2026. január 05. 21:30
null

Kihirdette a román államfő hétfőn a magánnyugdíjak folyósításának új szabályozását, amely korlátozza a megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét.

A jogszabály szerint a nyugdíjba vonuló munkavállalók magánnyugdíj-megtakarításuk legfeljebb 30 százalékát vehetik fel „előlegként” egy összegben, a többit 8 év alatt havi részletekben kaphatják meg, vagy ehelyett élethosszig tartó életjáradékot választhatnak.

A magánnyugdíjalapból havonta folyósítandó járandóság összege csak abban az esetben haladhatja meg a szociális minimálnyugdíj (jelenleg 1281 lej = 97 ezer forint) értékét, ha a jogosultnak nagyobb megtakarítása gyűlt össze, mint amit 8 évre elosztva ki lehet fizetni. A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapják meg egy tételben nyugdíjmegtakarításának kifizetetlen részét.

Akinek a magánnyugdíjalapnál összegyűlt megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj 12-szeresét (vagyis kevesebb mint egy év alatt kifizethető), az továbbra is egy tételben veheti fel a teljes összeget.

Az életjáradékként fizetendő magánnyugdíj összegéről a járandóság folyósítására kiválasztott magánnyugdíjpénztár köt megállapodást a megtakarítás birtokosával. A megállapodásoknak több változata lehetséges, beleértve azt is, hogy a kedvezményezett elhunyta esetén özvegye számára fizessék tovább életjáradékként a magánnyugdíj egy bizonyos hányadát.

Romániában éles társadalmi vitát váltott ki a magánnyugdíjak folyósításának új szabályozása, amelyet első körben parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással próbált életbe léptetni tavaly ősszel az Ilie Bolojan miniszterelnök vezette négypárti kormány.

A megtakarítások egy tételben történő kifizetésének beszüntetése ellen a román legfelsőbb bíróság (ICCJ) és az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is alkotmányossági óvást emelt, arra hivatkozva, hogy a magánnyugdíj-megtakarítás magántulajdon, amelynek kezelésénél felügyeleti kötelezettsége van az államnak, de nem rendelkezhet felette. Az alkotmánybíróság azonban elutasította az érvelést olyan alapon, hogy 

az egy tételben történő kifizetés szerinte ellentétes a „nyugdíj” fogalmával.

A román alkotmánybíróság éppenséggel azt minősítette alkotmánysértő diszkriminációnak, hogy a rákbetegségben szenvedő nyugdíjasokkal kivételt tegyenek és nekik – a törvény eredeti változata szerint – egy összegben kifizessék megtakarításukat.

A bukaresti parlament decemberben törölte a kifogásolt előírást, a törvény egy év múlva lép hatályba. Az eddig hatályos szabályozás szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben fel lehet venni Romániában, vagy a jogosult döntése szerint a nyugdíjalap legfeljebb öt év alatt, havi részletekben fizeti ki a megtakarítást.

Románia 2008-ban vezette be a „hárompillérű” nyugdíjrendszert, amelynek értelmében a 35 év alatti alkalmazottak béréből levont nyugdíjjárulék egy törvény által meghatározott részét (2024. január 1-je óta a bruttó 4,75 százalékát) egy általuk kiválasztott magánnyugdíjalaphoz kell irányítaniuk („második pillér”), míg a fennmaradó rész (a bruttó bér 20,25 százaléka) továbbra is az állami nyugdíjpénztárhoz („első pillér”) kerül.

A román nyugdíjrendszer „harmadik pillére” az önkéntes magánnyugdíjbiztosítás, ami a járulékbefizetéstől független, a biztosítók és ügyfeleik közti megállapodások által szabályozott megtakarítási lehetőség.

Romániában tavaly mintegy 8,3 millió román állampolgárnak volt kötelező és mintegy 830 ezernek önkéntes magánnyugdíj-megtakarítása.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

canadian-deplorable
2026. január 05. 22:38
Mondjuk tényleg nem értem miért akarná valaki a magán nyugdíját egy összegben felvenni. Nagy része azonnal elmenne adóba. Ha nyugdíj, akkor legyen életjáradék.
survivor
2026. január 05. 22:21
" magannyugdij pénztár" = állami vedelem/ köteletettseg= 0 Biztonsag=0
catalina11
2026. január 05. 22:08
nuevoreynuevaley 2026. január 05. 21:33 "az állami vagyon kb. fele annyi kenyeret ér ma, mint 2010-ben év ➜ állami vagyon ➜ 1kg kenyér ára ➜ hány kg kenyeret ér 2010 ➜ 11,6e milliárd ft ➜ 244ft ➜ 47.5 milliárd kg kenyeret ért 2022 ➜ 21,8e milliárd ft ➜ 659ft ➜ 33.0 milliárd kg kenyeret ért 2023 ➜ 23e milliárd ft ➜ 923ft ➜ 24.9 milliárd kg kenyeret ért" Felcsokkentette az allami vagyont a NER-kormany" elvtárs magát lekenyerezte Magyar Péter elvtárs!
yalaelnok
2026. január 05. 22:01
Egyetértek a törvény megváltoztatásával. Az eddigi szabályozás rossz volt, az alkotmánybíróság helyesen mutatott rá, hogy az egy összegben való felvétel ellentétes a nyugdíj fogalmával. Helyreállt a rend.
