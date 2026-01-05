Még minket is meglepett Románia legújabb döntése: újabb megszorítás borzolja a kedélyeket Bukarestben

A román alkotmánybíróság éppenséggel azt minősítette alkotmánysértő diszkriminációnak, hogy a rákbetegségben szenvedő nyugdíjasokkal kivételt tegyenek és nekik – a törvény eredeti változata szerint – egy összegben kifizessék megtakarításukat.

A bukaresti parlament decemberben törölte a kifogásolt előírást, a törvény egy év múlva lép hatályba. Az eddig hatályos szabályozás szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben fel lehet venni Romániában, vagy a jogosult döntése szerint a nyugdíjalap legfeljebb öt év alatt, havi részletekben fizeti ki a megtakarítást.

Románia 2008-ban vezette be a „hárompillérű” nyugdíjrendszert, amelynek értelmében a 35 év alatti alkalmazottak béréből levont nyugdíjjárulék egy törvény által meghatározott részét (2024. január 1-je óta a bruttó 4,75 százalékát) egy általuk kiválasztott magánnyugdíjalaphoz kell irányítaniuk („második pillér”), míg a fennmaradó rész (a bruttó bér 20,25 százaléka) továbbra is az állami nyugdíjpénztárhoz („első pillér”) kerül.

A román nyugdíjrendszer „harmadik pillére” az önkéntes magánnyugdíjbiztosítás, ami a járulékbefizetéstől független, a biztosítók és ügyfeleik közti megállapodások által szabályozott megtakarítási lehetőség.

Romániában tavaly mintegy 8,3 millió román állampolgárnak volt kötelező és mintegy 830 ezernek önkéntes magánnyugdíj-megtakarítása.