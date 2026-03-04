Megvan az időpont: ekkor érkezik a márciusi nyugdíj

Magyar Péter a nyugdíjasokat is alaposan átverte (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 34. rész.
A bankszámlákra nagyobb összegek kerültek.
Két napon belül érkezett meg a februári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti részlete.
Már nem kell sokat várni és érkezik az újabb pénz: március 12-én a március havi nyugdíj – írják.
Simonovits szerint a jelenlegi formájában hosszú távon nem fenntartható.
Az év további részében így utalja a Magyar Államkincstár a járandóságot:
Április: április 10. (péntek)
Május: 12. (kedd)
Június: 12. (péntek)
Július: 10. (péntek)
Augusztus: 12. (szerda)
Szeptember: 11. (péntek)
Október: 12. (hétfő)
November: 12. (csütörtök)
December: 2. (szerda)
Akik családi pótlékra jogosultak, nekik a februári összeget március 3-án, kedden utalta a Magyar Államkincstár
– tudjuk meg.
Itt így néz ki az utalási naptár – az adott hónapi családi pótlék a következő hónap elején érkezik, kivéve augusztusban:
2026. március: április 2.
2026. április: május 5.
2026. május: június 2.
2026. június: július 2.
2026. július: augusztus 4.
2026. augusztus: augusztus 24.
2026. szeptember: október 2.
2026. október: november 3.
2026. november: december 2.
2026. december: 2027. január 5.
Hozzátették: napokban érkezhet az Ellátottak utazási utalványa. Ezt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-ig a 65. életévüket nem töltötték be.
Az Ellátottak utazási utalványa a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90 százalékos kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra jogosít,
írják.
Magyarország idéntől kezdte el bevezetni fokozatosan a plusz nyugdíjat, amelynek első negyedhavi részletét februárban vehették kézhez az idősek.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi