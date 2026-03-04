Megvan az időpont: ekkor érkezik a márciusi nyugdíj

Akik családi pótlékra jogosultak, nekik a februári összeget március 3-án, kedden utalta a Magyar Államkincstár

– tudjuk meg.

Itt így néz ki az utalási naptár – az adott hónapi családi pótlék a következő hónap elején érkezik, kivéve augusztusban:

2026. március: április 2.

2026. április: május 5.

2026. május: június 2.

2026. június: július 2.

2026. július: augusztus 4.

2026. augusztus: augusztus 24.

2026. szeptember: október 2.

2026. október: november 3.

2026. november: december 2.

2026. december: 2027. január 5.

Hozzátették: napokban érkezhet az Ellátottak utazási utalványa. Ezt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-ig a 65. életévüket nem töltötték be.