03. 04.
szerda
magyar államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóság nyugdíj 14. havi nyugdíj

Megvan az időpont: ekkor érkezik a márciusi nyugdíj

2026. március 04. 06:19

A bankszámlákra nagyobb összegek kerültek.

2026. március 04. 06:19
null

A Haszon internetes portál arról ír, hogy 

a márciusi nyugdíjat március 12-én utalja a Magyar Államkincstár. 

A februári családi pótlék pedig tegnap, március 3-án érkezett. Hozzáteszik: februárban vastagabb borítékokat hozott a postás, illetve a bankszámlákra nagyobb összegek kerültek. 

Két napon belül érkezett meg a februári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti részlete. 

Már nem kell sokat várni és érkezik az újabb pénz: március 12-én a március havi nyugdíj – írják.

Az év további részében így utalja a Magyar Államkincstár a járandóságot:

Április: április 10. (péntek)
Május: 12. (kedd)
Június: 12. (péntek)
Július: 10. (péntek)
Augusztus: 12. (szerda)
Szeptember: 11. (péntek)
Október: 12. (hétfő)
November: 12. (csütörtök)
December: 2. (szerda)

Akik családi pótlékra jogosultak, nekik a februári összeget március 3-án, kedden utalta a Magyar Államkincstár 

– tudjuk meg.

Itt így néz ki az utalási naptár – az adott hónapi családi pótlék a következő hónap elején érkezik, kivéve augusztusban:

2026. március: április 2.
2026. április: május 5.    
2026. május: június 2.
2026. június: július 2.
2026. július: augusztus 4.
2026. augusztus: augusztus 24.
2026. szeptember: október 2.
2026. október: november 3.
2026. november: december 2.
2026. december: 2027. január 5.

Hozzátették: napokban érkezhet az Ellátottak utazási utalványa. Ezt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-ig a 65. életévüket nem töltötték be.

 Az Ellátottak utazási utalványa a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90 százalékos kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra jogosít,

 írják.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

flesh ripper
2026. március 04. 08:10
A tiszás anyukák és apukák, a tiszás nagymamák és nagytaták, már most elutalhatják a megemelt nyugdíjukat a következő hoholisztáni (Bütyök-privát) bankszámlára: UA21 0223 1300 0009 0007 2335 6900 1
Válasz erre
0
0
kalapali2
2026. március 04. 07:30
Ezért a cikkért jár fizetés az "alkotójának"?
Válasz erre
3
1
narancsliget
2026. március 04. 07:25
a márciusi nyugdíjat március 12-én utalja a Magyar Államkincstár. miért mi a másik opció? Két napon belül érkezett meg a februári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti részlete. Azt már elfelejtették azért kell a fejekben tartani.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. március 04. 07:18
Március 12 és április 10. Még két lehetőség van kiutalni a beigért 14. havi nyugdíjat. 2 500 000 szavazó.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!