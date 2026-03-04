Liverpoolban ismét a fejüket fogják – már megint ez a helyzet Szoboszlaival

A Liverpool szurkolói ebben az idényben már hozzászokhattak ahhoz, hogy csapatuk elveszíti aktuális mérkőzését, a gárda legjobbja pedig Szoboszlai Dominik lesz. Ez most is így történt, hiszen több portálnál is a magyar középpályás kapta a legmagasabb osztályzatot a vendégeknél.