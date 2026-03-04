Liverpoolban ismét a fejüket fogják – már megint ez a helyzet Szoboszlaival

Vadonatúj frizurával sokkolt Szoboszlai Dominik – a sereghajtó cserébe a Liverpoolt sokkolta...
Ismerős felállás. A Liverpool kikapott, a csapat legjobbja pedig Szoboszlai.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett a sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 29., hétközi fordulójában. A Vörösök legjobbja ismét a magyar válogatott csapatkapitánya lett.
Hát ezt duplán nem láttuk jönni.
A Liverpool szurkolói ebben az idényben már hozzászokhattak ahhoz, hogy csapatuk elveszíti aktuális mérkőzését, a gárda legjobbja pedig Szoboszlai Dominik lesz. Ez most is így történt, hiszen több portálnál is a magyar középpályás kapta a legmagasabb osztályzatot a vendégeknél.
Ami a Bajnokok Ligáját érő helyekért folytatott küzdelmet illeti, a Liverpool könnyen a forduló győztese lehetett volna, hiszen az Aston Villa és a Chelsea egymás ellen játszik, míg a Manchester United a Newcastle United vendége lesz. Ám Szoboszlaiék kikaptak a sereghajtó otthonában, így aggódva nézhetik a szerda esti mérkőzéseket.
