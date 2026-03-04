Ft
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Wolverhampton Wanderers Liverpool Wolverhampton Premier League Szoboszlai Dominik

Liverpoolban ismét a fejüket fogják – már megint ez a helyzet Szoboszlaival

2026. március 04. 07:46

Ismerős felállás. A Liverpool kikapott, a csapat legjobbja pedig Szoboszlai.

2026. március 04. 07:46
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett a sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 29., hétközi fordulójában. A Vörösök legjobbja ismét a magyar válogatott csapatkapitánya lett.

A Liverpool szurkolói ebben az idényben már hozzászokhattak ahhoz, hogy csapatuk elveszíti aktuális mérkőzését, a gárda legjobbja pedig Szoboszlai Dominik lesz. Ez most is így történt, hiszen több portálnál is a magyar középpályás kapta a legmagasabb osztályzatot a vendégeknél.

Bajban Szoboszlaiék

Szoboszlaiék kikaptak a sereghajtó ellen
Szoboszlaiék kikaptak a sereghajtó ellen (Fotó: Darren Staples/AFP)

Ami a Bajnokok Ligáját érő helyekért folytatott küzdelmet illeti, a Liverpool könnyen a forduló győztese lehetett volna, hiszen az Aston Villa és a Chelsea egymás ellen játszik, míg a Manchester United a Newcastle United vendége lesz. Ám Szoboszlaiék kikaptak a sereghajtó otthonában, így aggódva nézhetik a szerda esti mérkőzéseket.

Nyitókép: Darren Staples/AFP

***

Összesen 3 komment

nemsoh10
2026. március 04. 08:36
Nem igazán tudom miért ez a hülye hajviselet, szürke tömeg stílus, játék meg nem igazán meggyőző. Ebben a pocsék csapatban nem nehéz egy kicsit jobbnak lenni. A Slotnak már nagyon mennie kellene minél messzebre!
Válasz erre
0
0
ekeke1
2026. március 04. 08:27
" a csapat legjobbja pedig Szoboszlai." Na hagyjuk már...Miben volt a legjobb? Alibizésben? Hajviseletben? Mert másban nehezen...
Válasz erre
0
2
kapor tyütyü
•••
2026. március 04. 08:06 Szerkesztve
A focit különösebben nem követem, tegnap mégis megnéztem az első félidőt, csapnivaló Liverpool játékkal, abba is hagytam. Mostanában ezt-azt megnézek, és ez kizárólag Szoboszlainak (meg Kerkeznek) köszönhető, ráírányította a figyelmemet. De kívülállóként csak annyit mondhatok, nem a frizura teszi a mestert: amit művelt a fejével, arra nincs bocsánat, szekunder szégyen ránézni is. Értem, hogy neki (vagy a nejének) ez tetszik, de a drukkerek zömének kifejezetten taszíró ez a néger mosónős ábrázat. Mondjuk, a foci, amit csináltak, szintén néger mosónős volt... Akárki presszionálta Szoboszlait a stílusváltásra, hacsak nem a Harlem csapatában akarja folytatni, szépen melléfogott. Őszintén: nekem Kerkez játéka jobbnak is tűnt, de ezt már csak a rosszmájúságom okán mondom. Szar frizura, szar meccs. Ez van.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!