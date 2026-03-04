Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter influenszer fiatal közösségi média

Jönnek a fiatalok és megdöntik a Fideszt! – valóban?

2026. március 04. 09:09

Az internet buborékjaiban nagy erőkkel terjed ez az elképzelés, hogy a fiatalok mind lelkes ellenzékiek, és majd rajtuk múlik a kormányváltás. Szakértővel jártunk utána, mennyire igaz ez a fiatalokra.

2026. március 04. 09:09
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Behozhatatlan, sőt, egyenesen szürreális mértékű Tisza-előnyről adott hírt a minap egy hírhedt közvélemény-kutató cég, a Medián, netes-lelkes aktivisták csoportosan bizonygatják, hogy a Tiszának nem hogy öt perc alatt, de még az ívek átvétele előtt megvoltak a szükséges aláírások az induláshoz, és mindenütt a fiatal arcokat tolják előtérbe mindennek igazolásra.

Jönnek a fiatalok és megdöntik a Fideszt! – valóban?; Kép forrása: Balázs Attila/MTI
Jönnek a fiatalok és megdöntik a Fideszt! – valóban?; Kép forrása: Balázs Attila/MTI

Ugyancsak a Medián ókumlálta ki azt, hogy 40 év alatt kis túlzással mindenki tiszás, a „fiatalok = aktív Tisza-szavazók” annyira közkeletű toposz lett bizonyos körökben, hogy például a fiatalok egyik kedvenc fórumoldalán, a Redditen nagyjából kéthetente felteszi valaki a kérdést: ismer-e egyáltalán bárki fiatal fideszest? 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Aztán a válaszokból általában rendre kiderül, hogy igen, sőt akár viszonylag sokat is, de olyat, aki nyíltan vállalja ezt a környezeti ellenszélben, nagyon keveset, mert „nagy csoportokban senki nem beszél arról hogy fideszes, mert az ellenzék szét oltaná és lenézné” (írta egy felhasználó).

Érthető, hogy egyre kevesebben mernek nyilvánosan szembeszállni ezzel az egésszel, az aktivisták pedig egyre természetesebbnek veszik, hogy övék minden talpalattnyi föld a virtuális térben. Ezt Elisabeth Noelle-Neumann német politológusasszony a hallgatás spiráljának nevezte – minél inkább azt érzékeli valaki, hogy a környezete egy politikai irányt támogat, annál kevésbé meri felvállalni, hogy ő másként gondolja, ezzel tovább erősítve az adott politikai irányvonal egyeduralmát, amíg már senki nincs, aki szólni merne – de a szavazófülke magányában ettől még voksolni nem feltétlenül a közösségi nyomás szerint fog, ezért fontos, hogy nem csak általános, de titkos is a választójog Magyarországon.

Szóval a kép egészen biztosan árnyaltabb annál, mint hogy minden fiatal a legerősebb ellenzéki pártot támogatja – arról nem beszélve, hogy ezt a műsort láttuk már.

Ezt is ajánljuk a témában

Fiatal, tehát ellenzéki? – megdőlhet a közkeletű toposz

Lánglelkű, kitűzős-profilképes fiatalok árasztották el a közösségi médiát és nem ritkán a – főleg budapesti – utcákat is, amiből óhatatlanul az a kép bontakozott ki, hogy a fiatalok tömegesen, aktívan politizálnak az ellenzék oldalán. Aztán jött a hidegzuhany a választási eredményekkel, amelyek fényében érdemes lehet árnyaltabban is megvizsgálni a kérdést.

Ahogy az állítás másik felét – miszerint az akár ellenzékibb érzelmű fiatalok mind aktív szavazók lennének – szintén nem támasztják alá korábbi felmérések, számok.

Fiatalok: „új csendes generáció” 

Régen egyfajta alapvetés volt, hogy a fiatalok politikailag inaktívak, nem érdekli őket a politika, nem csak itthon, hanem mindenütt a világon, s a választások során rendre kisebb arányban vesznek részt fiatal életkorukban, mint később – fogalmaz lapunk megkeresésére Kiss-Kozma Georgina, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettese. Székely Levente szociológus egyenesen az „új csendes generációnak” nevezte a jelenlegi fiatalokat, akiknél 

„nemcsak az látható, hogy politikai kérdésekben ritkábban lázadnak, hanem az is, hogy szüleik életeszményeit is elfogadják és magukra vonatkoztatják”.

Igaz, hogy a fiatalok képesek megmozdulni, vannak erre példák is a kutató szerint mint akár 

  • az „OK Boomer”,
  • a Fridays for Future
  • vagy a Black Lives Matter,

ám ezek Magyarországon csak mérsékelten jelentek meg a fiatalok körében – taglalja Kiss-Kozma.

Igaz, ők is vizsgálni kezdték, hogy az online térben megjelenő politikai tevékenység és aktivizáció miként hat a fiatalokra. 

„Jól látható, hogy mai modern politikai infokommunikációs tér átrendeződött, a politikai kommunikáció túlnyomórészt a közösségi médiafelületekre költözött.

 Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mindez milyen mértékben alakítja át a fiatalok politikai szocializációját” – teszi hozzá.

Kiss-Kozma rámutat: a korábbi hazai és nemzetközi kutatások is azt bizonyítják, hogy a politikai szocializációban a családnak, különösen a szülőknek kiemelt szerepe van. 

„Ugyanakkor ma a fiatalok életük és szabadidejük jelentős részét az online térben töltik, ott találkoznak politikai tartalmakkal.

Kérdés, hogy ez milyen hatással lesz politikai szocializációjukra, illetve a politikai identitásuk kialakulására. A kutatásunk szerint a fiatalok 80 százaléka fogyaszt közéleti-politikai tartalmakat az online térben: egyharmaduk napi, egyötödük heti rendszerességgel”. Hozzáteszi: a politikai tartalmak iránti igény jellemzően az életkor előrehaladtával növekszik.

Vagyis lefordítva: a politikai szocializáció kezd kikerülni a családból, és áttevődni az internetre. 

Ez egyébként nemzetközi trend, egy tavalyi európai parlamenti felmérés szerint a fiatalok nagy része a közösségi médiát használja elsődleges forrásként politikai és társadalmi kérdésekhez, ami azt jelenti, hogy ott találkoznak a politikai tartalmakkal is.

Kiss-Kozma a magyar adatok kapcsán arról beszél, a honi fő platform minderre a Facebook, a YouTube, a TikTok és az Instagram.

Mindez szinte garantáltan ahhoz vezet, hogy a fiatalok elsődlegesen baloldali-progresszív, illetve az ezen ideológiának megfelelőbb (vagy azzal kevésbé szembeszálló) tartalmakkal találkozzanak. Vagy magyarországi helyzetre lefordítva: ellenzékivel.

Egy friss amerikai jelentés szerint ugyanis az Európai Bizottság az elmúlt évtizedben tudatosan és szervezetten lépett fel azokkal a hangokkal szemben a közösségi médiában, amelyek nem illeszkedtek a globalista-liberális fősodorba; a dokumentum szerint az EU többek között a „populista”, „EU–ellenes”, „elitellenes”, valamint migrációval, iszlámmal és LMBTQI–témákkal kapcsolatos kritikus tartalmak visszaszorítását szorgalmazta, emellett újabb és újabb eszközöket fejlesztett ki a jobboldali politikai tartalmak lekapcsolására.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

De a platformok maguktól is balra hajlanak: sorra törölték Ábrahám Róbert, Lentulai Krisztián és még sok jobboldali véleményvezér Facebook-oldalát, egyértelműen letekerte a jobboldali hangokat, a YouTube a Pesti Srácok csatornáját tiltotta le, a TikTok pedig egyoldalúan elkezdte listázni azokat az oldalakat a platformján, amelyek szerinte állami befolyás alatt állnak, ezzel eleve elriasztva az adott szereplőre rábukkanó felhasználókat azok követésétől.

És akkor még szó sem esett adott esetben a személyi összefonódásokról, jelesül, hogy a Tisza Párt egyik vezető politikusa, Dávid Dóra egyébként a Facebookot és Instagramot üzemeltető Meta egykori jogtanácsosa, aki ebbe a küzdelembe bevonja az egyszerű tiszás talpasokat is.

Miközben Magyar Péternek és szövetségeseinek oldalai csodálatra méltó módon nagyobb elérést produkálnak a platformon, mint akár Donald Trump vagy Christano Ronaldo.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Megvan az a pillanat, amikor Magyar Péter állva hagyja Trumpot, Obamát, de még Ronaldót is?

Kenterbe ver mindenkit „The Man” a Facebookon, még magát a Facebookot is. Itt valami nem stimmel.

Mivel a Facebook és a YouTube emellett általánosságban is korlátozni kezdte az egyes politikusi tartalmak terjesztését (akár a hirdetésben, akár algoritmus-szinten), felerősödött az elvileg nem politikai szereplőből mégiscsak azzá váló influenszerek szerepe. Akik követői között nagy arányban vannak a fiatalok.

„Mivel az online térben a hagyományos tekintély szerepe gyengül – orvosok, jogászok, tanárok, s egyébként a politikusok – befolyása is mérséklődik. Ennek következtében párhuzamos „igazságok” jelennek meg, elmosódik a tények és a vélemények közötti határ, 

a személyre szabott hírfolyamok pedig könnyen információs buborékokba zárhatják a felhasználókat

mondja Kiss-Kozma, aki kiemeli: az európai fiatalok jelentős része kizárólag közösségi média platformokon keresztül találkozik politikai tartalmakkal, továbbá a 15–24 éves európai fiatalok többsége nem közvetlen hírforrásokat, hanem influenszereket követ.

„„A magyar fiatalok körében a közügyekkel kapcsolatos tájékozódás elsődleges forrását a politikai tematikájú közösségimédia-tartalmak jelentik”

 – teszi hozzá.

A család szerepe pedig csökken a politikai szocializációban – bár még mindig markáns: míg Kiss-Kozmáék korábbi kutatásai szerint az első választó fiatalok csaknem négyötöde követte a szülei politikai nézeteit, most a fiatalok 54 százaléka mondta, hogy egyetért szüleivel poliktikai kérdésekben.

A tartalomkészítők, influenszerek, valamint a humor és a személyes történetek egyre markánsabbá válnak a politikai tartalomfogyasztásban. „A fiatalok 56 százaléka követ zenészt, 54 százaléka humoristát, 49 százaléka influenszert, 40 százaléka celebet, akik politikai témákról is rendszeresen posztolnak”, mindez elsősorban a 18-24 közötti korosztályra igaz fokozottabban, és az influenszerek hitelessége felől is megoszlik a véleményük.

Az influenszerkultusz politikai vonatkozásaiban egyébként a kulcs az, hogy 

a fiatalok nem „hírforrást”, hanem kapcsolatélményt fogyasztanak: 

a kedvelt platformjukon (különösen TikTokon) az influenszerek egy része felfedezte magának a politikát, miközben a politikusok maguk is egyre inkább influenszerszerűen, személyes, humoros, trendekre építő, rövid videós formátumokban jelennek meg, ami paraszociális kötődést (azaz egyoldalú, mégis érzelmileg valós „ismerősségérzést”) erősít, és a politikai megítélést a programok helyett a karakterhez, stílushoz, „vibe”-hoz köti.

Így, bármilyen furcsának is hathattak elvileg komoly politikustól, könnyen elképzelhető, hogy Magyar Péter táncolós-autózós-csónakázós videói pozitív érzéseket és éppen ennek a vibe-nak az erősítését hozhatták el fiatalok egyes csoportjaiban.

Vagyis röviden: igen, valamilyen hatása lehetett a fiatalokra, és valószínűleg ezek egymást erősítő hatások (sokan felvállalják nyíltan a tiszás kötődésüket, vegzálják a fideszeseket, menőség-faktort igyekeznek adni a párthovatartozásuknak, részt vesznek akár politikai eseményeken stb.).

De lesz-e mindebből valódi politikai aktivitás, egészen pontosan: szavazat, igencsak kérdéses. 

Mindennek kapcsán három tényezőt érdemes figyelembe venni.

Kiss-Kozma szerint az online politikai aktivitás könnyen a részvétel illúziójává válhat: 

úgy érezhetjük, valódi politikai cselekvést végzünk, miközben ez nem feltétlenül jelent tényleges részvételt. Vagyis: a fiatalok nagyon hangosak, nagyon lelkesek, de nem feltétlenül reprezentálják saját korosztályukon belül sem a többséget (egyébként online felülreprezentáltak). Az ellenzéki Republikon 2021-es felmérése konkrétan alátámasztotta az Ifjúságkutató csendes generációról szóló elméletét: a fiatalok kevésbé voltak hajlandóak ténylegesen elmenni szavazni, mint az idősebbek (s mint ahogy azt az online aktivitásukból egyébként választásról választásra elvárnák).

Emellett számos korábbi vizsgálat és felmérés kimutatta, hogy már a korábbi választásokon is inkább az ellenzék irányába húztak (2022-ben a Böll & IDEA Institute szerint az akkori 18-21 évesek 23 százaléka szavazott a kormánypártokra és 42 százalék a fő ellenzéki összefogásra), vagyis ha itt nőne az ellenzékiek aránya, az is valószínűtlen, hogy önmagában átbillentő hatással bírna.

Már csak azért is, mert egyébként egy viszonylag kis csoportról van szó a lakosság egészét tekintve. Az elöregedő társadalom és a magyar korfa sajátosságai miatt a 18-29 éves kor közötti választóképes polgárok száma 1,3 millióra tehető – ez egy kis szelete – összesen 16 százaléka – a 2025-ös névjegyzékben szereplő, több mint 8 millió polgárnak. 

Vagyis összefoglalva: 

  • a fiatalok jelentős részére tényleg hat a közösségi média, ahol tényleg az ellenzék van előnyben – de nem monopol helyzetben;
  • a fiatalok egy jelentős része tényleg ellenzéki – de nem mind, és valószínűleg kevesebben, mint ahogy a buborékhatás és a hallgatás spirálja miatt tűnik;
  • a fiatalok egy része tényleg lelkes az online részvételben – de ez nem fordítható le egy az egyben tiszás voksokra;

és még ha valódi is lenne az a fölény, ami a közösségimédia-platformókból sugárzik, számszerűleg akkor sem beszélhetünk olyan tömegekről, amelyek önmagukban képesek lennének egy-egy választás sorsát eldönteni az aktuális ellenzék javára.

Nyitókép: Balázs Attila/MTI

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. március 04. 09:40
van egy borzalmasan nagy tévedés az online tartalom dömpinggel kapcsolatban keletnyugati viszonylatban a keleti ember a kommunista diktatúra hálójában szocializálódott ezért sokkal kritikusabb a rázúduló tartalmakkal, és ezt a hozzáállást még a fiatalok is eltanulják a szülőktől. Ezért aztán a közösségi média manipulációi kevésbé hatásosak mifelénk. Áprilisban óriási bukta var a tiszára.
Válasz erre
1
0
pot_ember
2026. március 04. 09:38
Nemrég láttam egy filmet, amely olyan társadalomról szólt ahol az emberek értékét a lájkok száma és értékelése határozta meg. A főszereplő egy pechsorozat közben lájkjait, értékelését szinte lenullázta, borzasztó megpróbáltatáson ment keresztül. A végén kikerült a társadalom elitjéből. A film tanulsága (számomra) hogy, egy elfuserált, rideg érzéketlen lájkvadász rendszerből kikerülő személy egy érzelmekben gazdag, minőségi életet élő közösségbe csöppent (happyend). Elszomorít, hogy a fiataljaink ilyen lájkvadász világba tartanak. A legnagyobb hibásak a szülők, mert gyermekeik kezébe, már egész kis korban okos eszközöket tesznek, gondolva így egy csomó macerától megszabadulnak, nem kell a gyerekkel foglalkozni.És azon politikusok akik ezt kihasználva átnevelik gyermekeinket (mindenféle szarságra érzékenyítik őket).
Válasz erre
2
0
istvanpeter
2026. március 04. 09:36
Fiatalság bolondság, vagy is, az ifjú korosztályokat még viszonylag könnyű átverni. Ebben az oktatási rendszer is ludas, mert nem tanítja meg a fiatalokat a politikában történő eligazodásra.
Válasz erre
0
0
tekeva
2026. március 04. 09:35
De jó lenne, ugye?! Csak a kiabálás, kiutálás, lenézés kontraproduktív. A környezetemben - ami finoman szólva sem fidesz-barát - én sem mondok véleményt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!