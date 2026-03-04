Jönnek a fiatalok és megdöntik a Fideszt! – valóban?

Mivel a Facebook és a YouTube emellett általánosságban is korlátozni kezdte az egyes politikusi tartalmak terjesztését (akár a hirdetésben, akár algoritmus-szinten), felerősödött az elvileg nem politikai szereplőből mégiscsak azzá váló influenszerek szerepe. Akik követői között nagy arányban vannak a fiatalok.

„Mivel az online térben a hagyományos tekintély szerepe gyengül – orvosok, jogászok, tanárok, s egyébként a politikusok – befolyása is mérséklődik. Ennek következtében párhuzamos „igazságok” jelennek meg, elmosódik a tények és a vélemények közötti határ,

a személyre szabott hírfolyamok pedig könnyen információs buborékokba zárhatják a felhasználókat

– mondja Kiss-Kozma, aki kiemeli: az európai fiatalok jelentős része kizárólag közösségi média platformokon keresztül találkozik politikai tartalmakkal, továbbá a 15–24 éves európai fiatalok többsége nem közvetlen hírforrásokat, hanem influenszereket követ.

„„A magyar fiatalok körében a közügyekkel kapcsolatos tájékozódás elsődleges forrását a politikai tematikájú közösségimédia-tartalmak jelentik”

– teszi hozzá.

A család szerepe pedig csökken a politikai szocializációban – bár még mindig markáns: míg Kiss-Kozmáék korábbi kutatásai szerint az első választó fiatalok csaknem négyötöde követte a szülei politikai nézeteit, most a fiatalok 54 százaléka mondta, hogy egyetért szüleivel poliktikai kérdésekben.

A tartalomkészítők, influenszerek, valamint a humor és a személyes történetek egyre markánsabbá válnak a politikai tartalomfogyasztásban. „A fiatalok 56 százaléka követ zenészt, 54 százaléka humoristát, 49 százaléka influenszert, 40 százaléka celebet, akik politikai témákról is rendszeresen posztolnak”, mindez elsősorban a 18-24 közötti korosztályra igaz fokozottabban, és az influenszerek hitelessége felől is megoszlik a véleményük.

Az influenszerkultusz politikai vonatkozásaiban egyébként a kulcs az, hogy

a fiatalok nem „hírforrást”, hanem kapcsolatélményt fogyasztanak:

a kedvelt platformjukon (különösen TikTokon) az influenszerek egy része felfedezte magának a politikát, miközben a politikusok maguk is egyre inkább influenszerszerűen, személyes, humoros, trendekre építő, rövid videós formátumokban jelennek meg, ami paraszociális kötődést (azaz egyoldalú, mégis érzelmileg valós „ismerősségérzést”) erősít, és a politikai megítélést a programok helyett a karakterhez, stílushoz, „vibe”-hoz köti.

Így, bármilyen furcsának is hathattak elvileg komoly politikustól, könnyen elképzelhető, hogy Magyar Péter táncolós-autózós-csónakázós videói pozitív érzéseket és éppen ennek a vibe-nak az erősítését hozhatták el fiatalok egyes csoportjaiban.

Vagyis röviden: igen, valamilyen hatása lehetett a fiatalokra, és valószínűleg ezek egymást erősítő hatások (sokan felvállalják nyíltan a tiszás kötődésüket, vegzálják a fideszeseket, menőség-faktort igyekeznek adni a párthovatartozásuknak, részt vesznek akár politikai eseményeken stb.).

De lesz-e mindebből valódi politikai aktivitás, egészen pontosan: szavazat, igencsak kérdéses.

Mindennek kapcsán három tényezőt érdemes figyelembe venni.

Kiss-Kozma szerint az online politikai aktivitás könnyen a részvétel illúziójává válhat:

úgy érezhetjük, valódi politikai cselekvést végzünk, miközben ez nem feltétlenül jelent tényleges részvételt. Vagyis: a fiatalok nagyon hangosak, nagyon lelkesek, de nem feltétlenül reprezentálják saját korosztályukon belül sem a többséget (egyébként online felülreprezentáltak). Az ellenzéki Republikon 2021-es felmérése konkrétan alátámasztotta az Ifjúságkutató csendes generációról szóló elméletét: a fiatalok kevésbé voltak hajlandóak ténylegesen elmenni szavazni, mint az idősebbek (s mint ahogy azt az online aktivitásukból egyébként választásról választásra elvárnák).

Emellett számos korábbi vizsgálat és felmérés kimutatta, hogy már a korábbi választásokon is inkább az ellenzék irányába húztak (2022-ben a Böll & IDEA Institute szerint az akkori 18-21 évesek 23 százaléka szavazott a kormánypártokra és 42 százalék a fő ellenzéki összefogásra), vagyis ha itt nőne az ellenzékiek aránya, az is valószínűtlen, hogy önmagában átbillentő hatással bírna.

Már csak azért is, mert egyébként egy viszonylag kis csoportról van szó a lakosság egészét tekintve. Az elöregedő társadalom és a magyar korfa sajátosságai miatt a 18-29 éves kor közötti választóképes polgárok száma 1,3 millióra tehető – ez egy kis szelete – összesen 16 százaléka – a 2025-ös névjegyzékben szereplő, több mint 8 millió polgárnak.

Vagyis összefoglalva:

a fiatalok jelentős részére tényleg hat a közösségi média, ahol tényleg az ellenzék van előnyben – de nem monopol helyzetben;

a fiatalok egy jelentős része tényleg ellenzéki – de nem mind, és valószínűleg kevesebben, mint ahogy a buborékhatás és a hallgatás spirálja miatt tűnik;

a fiatalok egy része tényleg lelkes az online részvételben – de ez nem fordítható le egy az egyben tiszás voksokra;

és még ha valódi is lenne az a fölény, ami a közösségimédia-platformókból sugárzik, számszerűleg akkor sem beszélhetünk olyan tömegekről, amelyek önmagukban képesek lennének egy-egy választás sorsát eldönteni az aktuális ellenzék javára.

Nyitókép: Balázs Attila/MTI