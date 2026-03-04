Ft
03. 04.
szerda
bejelentés Ukrajna Orbán Viktor

Orbán Viktor több bejelentést is tett: óriási változások jönnek, vizsgálóbizottságot hoz létre a kormány az ukrán fenyegetés ellen (VIDEÓ)

2026. március 04. 12:02

„Minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolunk” – közölte a kormányfő.

2026. március 04. 12:02
Orbán Viktor videós üzenetben közölte, hogy a Védelmi Tanács szerdai ülésén több jelentős döntés is született:

  • A lehető legszigorúbban fog fellépni a magyar kormány a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben.
  • 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében.
  • Felállt egy tényfeltáró bizottság a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára – követeljük, hogy engedjék oda őket a vezetékhez.

„Ma reggel a Védelmi Tanács ülés tartott, és áttekintettük az Ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket is. Egy ilyen helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ezért a Védelmi Tanács folyamatosan ülésezik” – tájékoztatott.

A közel-keleti konfliktus miatt megállapítottuk, hogy Európában a terrorfenyegetés megnőtt”

– jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök a védelem megerősítéséről tájékoztatott:

„Magyarországon ezért megerősítettük az emberek védelmét, a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növeljük. Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kritikus energetikai létesítményeinkre is, mert Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába.”

Orbán Viktor kihangsúlyozta az Ukrajna által Magyarországra gyakorolt fenyegetést, amire reagálva a kormány megerősíti az energetikai létesítmények védelmét.

„Minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázs akciók célpontja lehet. Az északi áramlat vezetéket is az ukránok robbantották föl, ezért úgy döntöttünk, hogy meg kell erősítenünk a magyar energetikai létesítmények védelmét. A jelentés szerint, amit ma kaptam, a hadsereg 75 helyen már fel is vonult.”

A kormányfő egy tényfeltáró bizottság felállításáról is tájékoztatott.

Döntöttünk arról, hogy Cepeg Gábor államtitkár vezetésével felállítunk egy tényfeltáró bizottságot. Az a dolguk, hogy a barátság kőolajvezeték valóságos állapotát ott a helyszínen fölmérjék. Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát”

– közölte Orbán Viktor.

„Magyarország nem hagyja magát, az ukrán zsarolásnak ellenállunk, az olajblokádot letörjük, és a helyzet rendezéséig minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolunk” – zárta bejelentését a miniszterelnök.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

recipp
2026. március 04. 12:51
Ruszkiszopó Orbán képességei és hitelessége alapján az egyik legalkalmasabb arra, hogy ne csak belföldön, hanem immár nemzetközi körökben is földig járassa le magát. Visszaszólt az Adria-vezeték működtetője: mi vagyunk a legolcsóbbak, a Mol csak nyerészkedni akar az orosz olajon A horvát cég szerint a Mol kedden közzétett számítása a szállítási költségekről alapvetően hibás. A Janaf szerint azonban nem a 100 kilométerre vetített szállítási díj a lényeg, hiszen a Barátság-vezeték közel 2,5-szer hosszabb az Adriánál, a vásárlók pedig nem kilométerekre fizetnek, hanem azért, hogy a célhelyre szállíttassák a terméket, így„az egyetlen releváns kritérium a tonnánkénti teljes szállítási díj” Imádom, ahogy mostanság lapátolják a sz@rt vissza Orbán szájába,a Mol csak nyerészkedni akar az orosz olajon Másfél milliárd forintot kaszáltak a Mol vezetői a részvényeken a Barátság kőolajvezeték leállásakor, akkor ők most a háború kutyáinak korcs kölykei... a halál vámszedőinek az uzsorásai?
Válasz erre
0
0
Farkasvölgyi
2026. március 04. 12:35
hívják meg Demkót, és amit mond, az ellenkezőjét kell csinálni, amúgy meg ő dicsekedett az ukrán forrásaival..
Válasz erre
0
0
soma100
2026. március 04. 12:32
Zelenszkíj az EU vízfejei jóváhagyásával képes arra, hogy bosszúból tényleg felrobbantsa a vezetéket és utána mondhatja, hogy nem javítom meg. Ha az EU képes arra, hogy a magyar vétókat megkerülve segítse Ukrajnát, a további finanszírozásban is partnerek lesznek.Ettől én nagyon tartok!
Válasz erre
1
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 04. 12:28
Trombita harsog, dob pereg, Kész a csatára a sereg. Előre! Süvít a golyó, cseng a kard, Ez lelkesíti a magyart. Előre! Ha lehull a két kezünk is, Ha mindnyájan itt veszünk is, Előre! Hogyha el kell veszni, nosza, Mi vesszünk el, ne a Vitya, Előre! 🤡🎺🥁🐑🐑🐑🐑
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!