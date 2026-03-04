Orbán Viktor több bejelentést is tett: óriási változások jönnek, vizsgálóbizottságot hoz létre a kormány az ukrán fenyegetés ellen (VIDEÓ)

„Minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázs akciók célpontja lehet. Az északi áramlat vezetéket is az ukránok robbantották föl, ezért úgy döntöttünk, hogy meg kell erősítenünk a magyar energetikai létesítmények védelmét. A jelentés szerint, amit ma kaptam, a hadsereg 75 helyen már fel is vonult.”

A kormányfő egy tényfeltáró bizottság felállításáról is tájékoztatott.

Döntöttünk arról, hogy Cepeg Gábor államtitkár vezetésével felállítunk egy tényfeltáró bizottságot. Az a dolguk, hogy a barátság kőolajvezeték valóságos állapotát ott a helyszínen fölmérjék. Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát”

– közölte Orbán Viktor.

„Magyarország nem hagyja magát, az ukrán zsarolásnak ellenállunk, az olajblokádot letörjük, és a helyzet rendezéséig minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolunk” – zárta bejelentését a miniszterelnök.