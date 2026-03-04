Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
Korunk fősodratú hősei az exoszféra magasából tesznek rá, ha naponta lelepleződnek a cinikus hazugságaik.
„Korunk fősodratú hősei az exoszféra magasából tesznek rá, ha naponta lelepleződnek a cinikus hazugságaik. Sőt arra is, ha két mondaton belül háromszor cáfolják tenmagukat. Itt van például Zelenszkij. Egy minapi sajtótájékoztatón szipogva bizonygatta, hogy a Barátság kőolajvezeték frankón szét van bombázva, az Orbán Viktor által bemutatott műholdfelvétel smafu, semmit sem bizonyít, a cső föld alatti részét Orbán nem láthatja. Értsd: akkor is sérült a vezeték, ha az nem látszik. Persze vizsgálóbizottságot nem enged oda, mert minek.
Egy mondattal később viszont elújságolta, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a következőket mondta: »Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt »az orosz kőolaj tranzitját« megtenni? Hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.« Majd azt ecsetelte, hogy amikor az uniós bürokraták a csap visszanyitására kérték, visszakérdezett, mi ennek az »ára«. Nocsak!
Tehát akkor már mégsem a cső szelel, csupán nem akarja megnyitni? Zsarol a szentem? Úgymond nem akarja az oroszokat gazdagítani. De hát akkor ő miért vesz más országokon (például rajtunk) keresztül orosz olajat, dízelt, gázt, ha ahhoz »vér tapad«? Vagy tőlünk áramot, amit orosz fűtőelem termel? Ő miért gazdagítja az oroszokat? Kicsit szelektív ez az oroszgyűlölet, nem? Pláne olyasvalakitől, aki pár éve még az orosz tévében oroszul haknizott, ukránul legfeljebb makogni tudott. De hasonló a magyarországi ellenzék is: vesszenputyinoznak, de azért az olcsó orosz energiának köszönhető rezsicsökkentést nem utalják vissza az államnak. Farizeus banda.
Hogy a csőnek az égvilágon semmi baja, az onnan is tudható, hogy az állítólagos orosz támadás után még napokig jött rajta az olaj, csak utána jutott eszükbe Zselééknek, milyen jó ürügy ez a blokádra. Továbbá az ukrán szakik is beismerték, hogy nincs baj a csővel. Vagyis Zelenszkij vízfolyásszerűen hazudik. A Tisza nevű fényevő szekta és a magyarországi ügynöksajtó mégis elképesztő pofátlansággal mentegeti. Sőt a magyar kormányt vádolják riogatással. Ész megáll!”
Nyitókép: JOHN THYS / AFP