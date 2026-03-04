„Korunk fősodratú hősei az exoszféra magasából tesznek rá, ha naponta lelepleződnek a cinikus hazugságaik. Sőt arra is, ha két mondaton belül háromszor cáfolják tenmagukat. Itt van például Zelenszkij. Egy minapi sajtótájékoztatón szipogva bizonygatta, hogy a Barátság kőolajvezeték frankón szét van bombázva, az Orbán Viktor által bemutatott műholdfelvétel smafu, semmit sem bizonyít, a cső föld alatti részét Orbán nem láthatja. Értsd: akkor is sérült a vezeték, ha az nem látszik. Persze vizsgálóbizottságot nem enged oda, mert minek.

Egy mondattal később viszont elújságolta, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a következőket mondta: »Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt »az orosz kőolaj tranzitját« megtenni? Hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.« Majd azt ecsetelte, hogy amikor az uniós bürokraták a csap visszanyitására kérték, visszakérdezett, mi ennek az »ára«. Nocsak!