pilhál tamás Zelenszkij Ukrajna

Hálát vár az olajblokádért

2026. március 04. 12:44

Korunk fősodratú hősei az exoszféra magasából tesznek rá, ha naponta lelepleződnek a cinikus hazugságaik.

2026. március 04. 12:44
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Korunk fősodratú hősei az exoszféra magasából tesznek rá, ha naponta lelepleződnek a cinikus hazugságaik. Sőt arra is, ha két mondaton belül háromszor cáfolják tenmagukat. Itt van például Zelenszkij. Egy minapi sajtótájékoztatón szipogva bizonygatta, hogy a Barátság kőolajvezeték frankón szét van bombázva, az Orbán Viktor által bemutatott műholdfelvétel smafu, semmit sem bizonyít, a cső föld alatti részét Orbán nem láthatja. Értsd: akkor is sérült a vezeték, ha az nem látszik. Persze vizsgálóbizottságot nem enged oda, mert minek.

Egy mondattal később viszont elújságolta, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a következőket mondta: »Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt »az orosz kőolaj tranzitját« megtenni? Hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.« Majd azt ecsetelte, hogy amikor az uniós bürokraták a csap visszanyitására kérték, visszakérdezett, mi ennek az »ára«. Nocsak!

Tehát akkor már mégsem a cső szelel, csupán nem akarja megnyitni? Zsarol a szentem? Úgymond nem akarja az oroszokat gazdagítani. De hát akkor ő miért vesz más országokon (például rajtunk) keresztül orosz olajat, dízelt, gázt, ha ahhoz »vér tapad«? Vagy tőlünk áramot, amit orosz fűtőelem termel? Ő miért gazdagítja az oroszokat? Kicsit szelektív ez az oroszgyűlölet, nem? Pláne olyasvalakitől, aki pár éve még az orosz tévében oroszul haknizott, ukránul legfeljebb makogni tudott. De hasonló a magyarországi ellenzék is: vesszenputyinoznak, de azért az olcsó orosz energiának köszönhető rezsicsökkentést nem utalják vissza az államnak. Farizeus banda.

Hogy a csőnek az égvilágon semmi baja, az onnan is tudható, hogy az állítólagos orosz támadás után még napokig jött rajta az olaj, csak utána jutott eszükbe Zselééknek, milyen jó ürügy ez a blokádra. Továbbá az ukrán szakik is beismerték, hogy nincs baj a csővel. Vagyis Zelenszkij vízfolyásszerűen hazudik. A Tisza nevű fényevő szekta és a magyarországi ügynöksajtó mégis elképesztő pofátlansággal mentegeti. Sőt a magyar kormányt vádolják riogatással. Ész megáll!”

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

coyote-0
2026. március 04. 15:17
"Hálát vár az olajblokádért" Nem azért vár hálát, hanem azért mert Ukrajna védi Magyarországot és egész Európát az orosz hordától. Szerinte, meg Ulsuláék szerint. Nem tudom ezt a dumát az EU-s vezetők vagy Zselé kezdte el, de tény hogy ez naponta előjön: legyünk hálásak, mert megvédenek minket az orosz inváziótól. Bullshit.
csulak
2026. március 04. 14:16
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
belbuda
2026. március 04. 13:42
Kevesebbet kellett volna szemétkedni Ukrajnával… Bástya elvtárs szivatás alatt…megérdemli.💁
