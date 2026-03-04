Asztalra csapott a Mol: panaszt tett a horvát olajvállalatra, majd kőkeményen felszólította Von der Leyenéket

Kiemelték, hogy az uniós szankciós rendelkezések kifejezetten lehetővé teszik Magyarország és Szlovákia számára a nem szankcionált orosz kőolaj tengeri úton történő beszerzését, amennyiben a Barátság vezeték nem működik. Ezt az értelmezést a magyar és a szlovák illetékes hatóságok is megerősítették, és az erre vonatkozó kitétel szerepel az uniós szankciós jogszabályokban is.

A Mol-csoport a Barátság leállása óta több alkalommal kérte a Janafot, hogy erősítse meg: átveszi az EU és az Egyesült Államok szankciós előírásainak megfelelően, jogszerűen importált, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.

Ez a megerősítés mindeddig nem érkezett meg.

A Mol szerint a Janaf magatartása az ellátás és a hozzáférés megtagadásának minősül.

Álláspontjuk szerint a horvát vállalat a nélkülözhetetlen infrastruktúra feletti ellenőrzését nem tisztességes, átlátható és diszkriminációmentes feltételek mellett gyakorolja, hanem a hozzáférés korlátozására használja, ami tovább súlyosbítja a jelenlegi háborús konfliktusok miatt amúgy is feszült ellátási helyzetet.