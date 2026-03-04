A magyar függetlenség nem alku tárgya! – ma is van mit tanulnunk II. Rákóczi Ferenctől

II. Rákóczi Ferenc hazájához való hűsége is ilyen „nagy narratíva”.

„Képmása méltán kerül Szent István, Szent László és Mátyás király mellé, akiknek emlékét legendák, mondák, népdalok és a népköltészet őrizte évszázadokon át. Rákóczi emlékezete ugyancsak évszázadok óta formálja nemzetünk lelkét, ma is él Kárpát-medence-szerte, határon innen és túl” – fogalmazott Ugron Zsolna.

Éppen ezért – tette hozzá – fontos, sőt nélkülözhetetlen, hogy időről időre elgondolkodjunk azon, mit is jelent nekünk nemzetünk szabadsága és önrendelkezési joga. Azt-e, amit Rákóczi számára a Cum Deo pro Patria et Libertate mottó, ami nemcsak egy hadizászlóra írt jelmondat volt, de a fejedelem hitvallása, élete és végrendelete is.

„Egyetlen mondatba sűrítve, Rákóczi a szabadság fejedelme, hűségéért, példamutatásáért emlékezünk rá évszázadok óta, és idén kiemelten. Azt tanítja a nemzetnek évszázadok óta, és ma is, hogy a magyar függetlenség nem alku tárgya! Az idei programsorozat azt a célt szolgálja, hogy öröksége és emlékezete ne halványuljon el, hanem erősödjön” – adta át a szót Ugron Zsolna Őze Sándornak.

A Habsburg Történeti Intézet igazgatója ugyancsak kiemelte, hogy II. Rákóczi Ferenc a szabadság fejedelme volt. A nevével fémjelzett első jelentős szabadságküzdelmünk vezetőjeként