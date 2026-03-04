Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
lengyelország tisza párt Magyar Péter választás

Nem lennék azok helyében, akik nagy összegben fogadtak a Tisza Párt győzelmére

2026. március 04. 16:09

A grafikonokat lehet manipulálni, a valóságot nem.

2026. március 04. 16:09
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Nem lennék azok helyében, akik nagy összegben fogadtak a Tisza Párt győzelmére.

Egy fogadóoldalon a magyar választás kimenetelére is lehet tétet tenni. A Tiszások azzal nyugtatják magukat, hogy itt legalább még vezetnek. A baloldali sajtó szerint ez nem véletlen, egyetlen profilról 70 millió forintot tettek fel arra, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Lengyelországban is mentek a fogadások az elnökválasztás előtt: a tétek alapján Rafał Trzaskowski nyert volna. A valóságban viszont a konzervatív Karol Nawrocki győzött.

A tanulság egyszerű: a grafikonokat lehet manipulálni, a valóságot nem.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

