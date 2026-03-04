Dokumentumok bizonyítják: a Tisza az orosz energia kivezetését követeli
Itt vannak a bizonyítékok! Ennyiszer szavazott a Tisza az orosz energia kivezetésére.
A grafikonokat lehet manipulálni, a valóságot nem.
„Nem lennék azok helyében, akik nagy összegben fogadtak a Tisza Párt győzelmére.
Egy fogadóoldalon a magyar választás kimenetelére is lehet tétet tenni. A Tiszások azzal nyugtatják magukat, hogy itt legalább még vezetnek. A baloldali sajtó szerint ez nem véletlen, egyetlen profilról 70 millió forintot tettek fel arra, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök.
Lengyelországban is mentek a fogadások az elnökválasztás előtt: a tétek alapján Rafał Trzaskowski nyert volna. A valóságban viszont a konzervatív Karol Nawrocki győzött.
A tanulság egyszerű: a grafikonokat lehet manipulálni, a valóságot nem.”
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP