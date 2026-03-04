„Nem lennék azok helyében, akik nagy összegben fogadtak a Tisza Párt győzelmére.

Egy fogadóoldalon a magyar választás kimenetelére is lehet tétet tenni. A Tiszások azzal nyugtatják magukat, hogy itt legalább még vezetnek. A baloldali sajtó szerint ez nem véletlen, egyetlen profilról 70 millió forintot tettek fel arra, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök.