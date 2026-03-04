Szóval be kéne ismerni, hogy az orosz olajról való leválás óriási baklövés.

Hiába mondja azt a képünkbe a Shellnél kőgazdaggá vált Kapitány István, hogy „diverzifikálni kell a kőolajbeszerzést”, aki az emberek zsebéből kihúzott bankókkal tupírozta föl a vagyonát. Másutt meg is mondja, hogy bárhogy alakul a gazdaság, a végső számlát mindig a fogyasztó fizeti meg.

Ez egy üzletembernél elmegy, de egy kormányra készülő, a társadalom irányítását bevállalni akaró vezetőnél nagyon nem. Itt nem a profitot kell növelni, hanem az emberek megélhetését kell minél szélesebb körben biztosítani. Ez az, ami nem érdeke a külföldről fizetett és irányított ellenzéknek.

Ők csak a saját érdekeiket nézik, a saját zsebüket tömik, a családok boldogulása, az emberi sorsok nem érdeklik őket.

Ezért alakul ki a hülyék párbeszéde. Mint a viccben. Két ápolt kártyázik az elmegyógyintézetben. Egyszer csak az egyik felugrik, és felkiált: – Sakk-matt! Mire a másik nyugodtan: – Ne beszélj hülyeségeket, te idióta, hiszen ez dominó!