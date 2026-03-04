Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború brent igazság órája Magyar Péter európa orbán viktor

Napok alatt egekbe emelkedtek a háború miatt az energiaárak Nyugat-Európában – Zelenszkij szabotázsakciókon mesterkedik

2026. március 04. 14:58

Közben Magyar Péter, Kapitány István és a többi nagyon okos tiszás energiaszakértő kussol, lapul, mint dinnye a fűben.

2026. március 04. 14:58
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Az Igazság órája ma reggel megmutatta azokat a grafikonokat, amelyeken jól látszott, hogy a Brent típusú kőolaj ára egyik napról a másikra az Uralhoz képest 13 dolláros különbségről közel nyolcvan százalékkal emelkedett, a földgázé pedig a duplájára nőtt. 

Egész Nyugat-Európa szenved a brutálisan megdráguló energia árától, miközben az EU-vezérek minden mondatukkal arról beszélnek, hogy le kell válni az olcsó olajról. 

Mi pedig az Uralból képzett stratégiai tartalékkal még meg tudjuk tartani a rezsicsökkentést, s ha bízunk Orbán Viktor erőfeszítéseiben, márpedig bízunk, akkor ez így is marad. Józanul gondolkodva persze normális embernek nincs is más választása; ezzel szemben a büsszelita, Zelenszkij-párti ellenzéknek ma is az az utolsó érvényes kijelentése, hogy le kell válni az orosz olajról. A legfrissebb állapotokhoz meg egyszerűen nincs kommentjük. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Magyar, Kapitány és a többi nagyon okos tiszás energiaszakértő kussol, lapul, mint dinnye a fűben, s nem bírja azt kimondani, amit minden józan magyar és európai állampolgár kristálytisztán lát: csak az orosz olaj jelent kiutat a válságból Európa számára is.

 Nem véletlenül építették ki a németek az Északi Áramlatot, hogy olcsó orosz olajhoz jussanak, és nem véletlenül robbantották azt föl az ukránok: hogy ők diktálhassanak. Mert Weber és Zelenszkij azt gondolja, hogy az olajcsap elzárásával, a drága Brent és LNG olaj nyakunkba öntésével megdrágul Magyarországon az élet, ami káoszt, végső soron a kormány bukását idézheti elő a választáson. Amit Zelenszkij el akar érni, mert a helyébe remélt Magyar Péter-kormány minden elvárt kívánságát teljesíti Brüsszelnek. Legyen szó háborúról, migrációról vagy éppen az LMBTQ beengedéséről az óvodákba és az iskolákba. 

Szóval be kéne ismerni, hogy az orosz olajról való leválás óriási baklövés.

Hiába mondja azt a képünkbe a Shellnél kőgazdaggá vált Kapitány István, hogy „diverzifikálni kell a kőolajbeszerzést”, aki az emberek zsebéből kihúzott bankókkal tupírozta föl a vagyonát. Másutt meg is mondja, hogy bárhogy alakul a gazdaság, a végső számlát mindig a fogyasztó fizeti meg. 

Ez egy üzletembernél elmegy, de egy kormányra készülő, a társadalom irányítását bevállalni akaró vezetőnél nagyon nem. Itt nem a profitot kell növelni, hanem az emberek megélhetését kell minél szélesebb körben biztosítani. Ez az, ami nem érdeke a külföldről fizetett és irányított ellenzéknek. 

Ők csak a saját érdekeiket nézik, a saját zsebüket tömik, a családok boldogulása, az emberi sorsok nem érdeklik őket. 

Ezért alakul ki a hülyék párbeszéde. Mint a viccben. Két ápolt kártyázik az elmegyógyintézetben. Egyszer csak az egyik felugrik, és felkiált: – Sakk-matt! Mire a másik nyugodtan: – Ne beszélj hülyeségeket, te idióta, hiszen ez dominó! 

Vagyis az ellenzék más pályán focizik, mint Orbán Viktor, teljesen más pályán. Mondhatni az orwelli pályán, ahol a hatalmat szimbolizáló Nagy Testvér állandóan szemmel tartja a polgárait. A magánélet mindeközben megszűnik és még az ésszerű megoldásokat, így például az orosz olaj felhasználást is képesek akár gondolati bűnként szankcionálni. 

Az orwelli világban az állam a múltat és a jelent folyamatosan átírja, hogy az aktuális politikai érdekeknek megfeleljen. 

Itt jelenik meg a „duplagondol” elve: az ember egyszerre két egymásnak ellentmondó állítást fogad el igaznak. Ez mintha Magyar Péterre lenne szabva, akinek elég néhány másodperc, hogy gyökeresen az ellenkezőjét állítsa, mint amit picivel korábban kijelentett. 

Orwell az Állatfarm c. művében a diktatúra természetét mutatja be, ahol a szabadságvágyból induló forradalom végül ugyanolyan (vagy rosszabb) elnyomásba torkollik, mint amit le akart váltani. Nem tisztára Magyar Péter és a Tisza Párt? Ahol a saját képviselőik sem nyilatkozhatnak, csak külön engedéllyel, amit természetesen rendszerint nem szokott kiadni Magyar Péter.  Az Igazság órájában Deutsch Tamás ezt így fogalmazta meg: 

Amit a Tisza Brüsszel nyomán képvisel, az bődületes kiszolgáltatottságot jelentene. Készek a maguk hatalmi, politikai érdekeiktől vezetve kiszolgáltatni a magyar családokat és olyan helyzetet teremteni, hogy ne a rezsicsökkentés stabil, alacsony energiaárai jellemezzék a magyar hétköznapokat, hanem a csillagászati áraknak való kiszolgáltatottság.”

A közel-keleti, Ciprus révén egy uniós országot is elért háború keményen megmutatja, hogy az Orbán által választott irány a helyes; a sakk tényleg nem dominó.
Zelenszkij meg maradjon a zongorájánál és az egy „ujjal” lejátszott primitív dallamainál.

ne a Magyarország elleni szabotázsakciókon törje a fejét. 

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 04. 15:04
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!