Vagyis az ellenzék más pályán focizik, mint Orbán Viktor, teljesen más pályán. Mondhatni az orwelli pályán, ahol a hatalmat szimbolizáló Nagy Testvér állandóan szemmel tartja a polgárait. A magánélet mindeközben megszűnik és még az ésszerű megoldásokat, így például az orosz olaj felhasználást is képesek akár gondolati bűnként szankcionálni.
Az orwelli világban az állam a múltat és a jelent folyamatosan átírja, hogy az aktuális politikai érdekeknek megfeleljen.
Itt jelenik meg a „duplagondol” elve: az ember egyszerre két egymásnak ellentmondó állítást fogad el igaznak. Ez mintha Magyar Péterre lenne szabva, akinek elég néhány másodperc, hogy gyökeresen az ellenkezőjét állítsa, mint amit picivel korábban kijelentett.
Orwell az Állatfarm c. művében a diktatúra természetét mutatja be, ahol a szabadságvágyból induló forradalom végül ugyanolyan (vagy rosszabb) elnyomásba torkollik, mint amit le akart váltani. Nem tisztára Magyar Péter és a Tisza Párt? Ahol a saját képviselőik sem nyilatkozhatnak, csak külön engedéllyel, amit természetesen rendszerint nem szokott kiadni Magyar Péter. Az Igazság órájában Deutsch Tamás ezt így fogalmazta meg:
Amit a Tisza Brüsszel nyomán képvisel, az bődületes kiszolgáltatottságot jelentene. Készek a maguk hatalmi, politikai érdekeiktől vezetve kiszolgáltatni a magyar családokat és olyan helyzetet teremteni, hogy ne a rezsicsökkentés stabil, alacsony energiaárai jellemezzék a magyar hétköznapokat, hanem a csillagászati áraknak való kiszolgáltatottság.”