Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború fico szlovákia barátság ukrajna villamosenergia

Fico döntött: Szlovákia lekapcsolta a villanyt Ukrajnában – leválasztották Zelenszkijéket a kulcsfontosságú villamosenergia-hálózatról

2026. március 04. 15:30

Szlovákia hivatalosan is felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia szállítását.

2026. március 04. 15:30
null

Szlovákia hivatalosan is felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-szállításról szóló megállapodást. A kormány által elfogadott javaslat értelmében a kabinet arra tesz ajánlást, hogy a szerződést mondják fel – írja a szlovák Denník.

A döntés végrehajtására Ladislav Kamenický szlovák pénzügyminiszter kapott megbízást, akinek március 5-ig kell lépéseket tennie az ügyben. Ennek oka, hogy az pénzügyminisztérium az egyedüli tulajdonosa az állami átviteli rendszerirányító vállalatnak, a SEPS-nek, amely szerződéses kapcsolatban áll az ukrán Ukrenerho vállalattal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Az indítvány utólag került a kormány ülésének napirendjére, előterjesztője Robert Fico miniszterelnök volt. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Fico korábban már jelezte: azt várja el a SEPS-től, hogy függessze fel az Ukrajnának nyújtott sürgősségi szállításokat, miután Kijev nem állította helyre a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajszállítást.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 86 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kistv
2026. március 04. 18:00
Hányszor tudják még lekapcsolni?
Válasz erre
0
0
narancsliget
2026. március 04. 17:56
Mivel a Szlotákok kiszáltak mi többet küldünk.
Válasz erre
1
0
Süsüke
2026. március 04. 17:51
Mi miért nem találjuk azt a kapcsolót? Még mindig nem kaptam erre választ!
Válasz erre
0
0
vbandi-8
2026. március 04. 17:49
Itt az ideje, hogy mi is lekapcsoljuk az áramot, és elzárjuk a gázt!!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!