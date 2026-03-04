Fico döntött: Szlovákia lekapcsolta a villanyt Ukrajnában – leválasztották Zelenszkijéket a kulcsfontosságú villamosenergia-hálózatról

Kőkemény üzenetet küldtek Zelenszkijnek: sötétbe borulhat az országa!
Az Európai Unió előnyben részesíti Ukrajna érdekeit a saját tagállamai kárára – mondta Robert Fico szlovák kormányfő vasárnap.
Szlovákia hivatalosan is felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia szállítását.
Szlovákia hivatalosan is felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-szállításról szóló megállapodást. A kormány által elfogadott javaslat értelmében a kabinet arra tesz ajánlást, hogy a szerződést mondják fel – írja a szlovák Denník.
A döntés végrehajtására Ladislav Kamenický szlovák pénzügyminiszter kapott megbízást, akinek március 5-ig kell lépéseket tennie az ügyben. Ennek oka, hogy az pénzügyminisztérium az egyedüli tulajdonosa az állami átviteli rendszerirányító vállalatnak, a SEPS-nek, amely szerződéses kapcsolatban áll az ukrán Ukrenerho vállalattal.
Az indítvány utólag került a kormány ülésének napirendjére, előterjesztője Robert Fico miniszterelnök volt. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Fico korábban már jelezte: azt várja el a SEPS-től, hogy függessze fel az Ukrajnának nyújtott sürgősségi szállításokat, miután Kijev nem állította helyre a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajszállítást.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
