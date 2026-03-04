Ft
Kubatov Gábor Csányi Sándor Ferencváros MLSZ FTC

Kubatov hatósághoz hasonlította az MLSZ-t, de a banki ügyfeleket is szóba hozta

2026. március 04. 16:40

Nincs személyes ellentét az MLSZ és az FTC elnöke között. Kubatov Gábornak ugyanakkor nem tetszik, hogy a honi sportági szövetség hatóságként irányítja a magyar labdarúgást.

2026. március 04. 16:40
null

Kubatov Gábor, az FTC elnöke a legfrissebb interjújában újra bírálta a Csányi Sándor vezette Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) működését. A politikus-sportvezető szerint az MLSZ nem partnerként, hanem banki ügyfelekként kezeli a magyar klubokat, és nem vonja be őket a szakmai kérdések megvitatásába. Kubatov ugyanakkor tisztázta, személyes problémájuk nincs egymással Csányival, a magyar labdarúgást érintő kérdéseket viszont egészen más oldalról közelítik meg.

„Az MLSZ azt gondolja, hogy hatóságként irányítja a magyar futballt, de ez nem így van, hiszen a szövetség van a klubokért, nem fordítva. Nekem nagyon hiányzik a közös gondolkodás. Fel kellene ismerni, hogy nem az MLSZ-nek vannak klubjai, hanem az egyesületeknek van labdarúgó-szövetsége. Ráadásul talán az egyetlen NB I-es klub vagyunk, amely ott volt az MLSZ alapításánál. Szerintem ez így nem jó: nincsenek szakmai beszélgetések, konferenciák, nem vagyunk bevonva mint tulajdonosok, mint klubirányítók a magyar labdarúgás jövőjét illető gondolkodásba. Ezen kellene változtatni” – idézte a Blikk a Demokratának nyilatkozó Kubatov Gábort.

„Ő (Csányi Sándor) azt gondolja, hogy mi ügyfelek vagyunk, mint egy bankban. Szerintem ennél sokkal többek vagyunk” – tette hozzá az FTC-t 2011 óta irányító sportvezető.

Kubatov kilátásba helyezte, ha az MLSZ elnöke nem nyitott az egyeztetésekre, akkor nem félne drasztikus változásokat kezdeményezni.

Reméljük, hogy hamarosan megindulunk ezen az úton, és elkezdünk közösen gondolkodni. Ha pedig mégsem, akkor kénytelenek leszünk valamit kitalálni, létrehozni akár egy profi labdarúgóligát a többi klubbal közösen

– jelentette ki a Ferencvárosi Torna Club elnöke. – Ez nem ördögtől való, nagyon sok országban van érdekvédelmi szervezete a kluboknak. És akkor ott lehet hagyni a Magyar Labdarúgó-szövetségnek az utánpótlás-nevelést, a bajnokságok szervezését pedig csak az NB III-tól lefelé.”

Kubatov a magyar játékvezetőkről és az itthoni bíróképzésről elmondta, „tűrhetetlen” és „bizonyítványt állít ki a magyar játékvezetés minőségéről”, hogy a honi bírók a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában nem kapnak feladatot, miközben Csányi Sándor alelnöki jogkörrel rendelkezik az európai szövetségnél (UEFA).

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

***

