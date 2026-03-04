Kubatov hatósághoz hasonlította az MLSZ-t, de a banki ügyfeleket is szóba hozta

Kubatov Gábor, az FTC elnöke a legfrissebb interjújában újra bírálta a Csányi Sándor vezette Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) működését. A politikus-sportvezető szerint az MLSZ nem partnerként, hanem banki ügyfelekként kezeli a magyar klubokat, és nem vonja be őket a szakmai kérdések megvitatásába. Kubatov ugyanakkor tisztázta, személyes problémájuk nincs egymással Csányival, a magyar labdarúgást érintő kérdéseket viszont egészen más oldalról közelítik meg.

„Az MLSZ azt gondolja, hogy hatóságként irányítja a magyar futballt, de ez nem így van, hiszen a szövetség van a klubokért, nem fordítva. Nekem nagyon hiányzik a közös gondolkodás. Fel kellene ismerni, hogy nem az MLSZ-nek vannak klubjai, hanem az egyesületeknek van labdarúgó-szövetsége. Ráadásul talán az egyetlen NB I-es klub vagyunk, amely ott volt az MLSZ alapításánál. Szerintem ez így nem jó: nincsenek szakmai beszélgetések, konferenciák, nem vagyunk bevonva mint tulajdonosok, mint klubirányítók a magyar labdarúgás jövőjét illető gondolkodásba. Ezen kellene változtatni” – idézte a Blikk a Demokratának nyilatkozó Kubatov Gábort.