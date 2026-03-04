Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
UEFA Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Anfield Szoboszlai Dominik

Olyan büntetést kaptak Sallaiék, hogy az Szoboszlaiék játékára is hatással lehet

2026. március 04. 17:15

Az UEFA jegyeladási tilalmat rótt ki a Galatasarayra. A török csapat szurkolói nem lehetnek ott az Anfielden a Liverpool elleni idegenbeli BL-meccsen.

2026. március 04. 17:15
null

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaray török futballklubnak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő idegenbeli mérkőzésére.

Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron
  • különböző tárgyakat dobáltak a pályára, 
  • pirotechnikai eszközöket használtak 
  • és rendzavarásokat okoztak.

Az isztambuli klub a hivatalos honlapján közzétett közleményében jelezte, fellebbez az ítélet ellen.

Szoboszlaiék ebben az idényben egyszer már játszottak a Galatasarayjal, akkor 1–0-ra kikaptak (Fotó: YASIN AKGUL / AFP)

A „magyaros” párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominiket, valamint Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool közötti első mérkőzésre Törökországban kerül sor jövő kedden, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes.

Nyitókép: ISABELLA BONOTTO / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!