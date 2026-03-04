Olyan büntetést kaptak Sallaiék, hogy az Szoboszlaiék játékára is hatással lehet

Orbán Viktor Rónai Egonnál: A kimaradás a következő négy év kulcsszava (Videó)
Az UEFA jegyeladási tilalmat rótt ki a Galatasarayra. A török csapat szurkolói nem lehetnek ott az Anfielden a Liverpool elleni idegenbeli BL-meccsen.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaray török futballklubnak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő idegenbeli mérkőzésére.
Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón
Az isztambuli klub a hivatalos honlapján közzétett közleményében jelezte, fellebbez az ítélet ellen.
A „magyaros” párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominiket, valamint Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool közötti első mérkőzésre Törökországban kerül sor jövő kedden, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes.
