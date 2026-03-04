Olyan büntetést kaptak Sallaiék, hogy az Szoboszlaiék játékára is hatással lehet

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaray török futballklubnak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő idegenbeli mérkőzésére.

Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón