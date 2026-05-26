Bajnokok Ligája döntő Puskás aréna

Jön, ami még nem volt: nem túlzás, ellepik Budapestet a legnagyobb sztárok

2026. május 26. 21:49

A világ legnézettebb sporteseményét rendezi meg a magyar főváros május 30-án. Sztárparádé a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjén.

Hétvégén Budapestre szegeződik a világ figyelme, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjével az egész bolygó legnézettebb sporteseményét rendezi meg a magyar főváros május 30-án. A címvédő PSG és a friss angol bajnok Arsenal szombati összecsapása a Puskás Arénában a szurkolók tömegei mellett a legnagyobb sztárokat is Magyarországra csábítja. Az UEFA számos felvezető programot szervez, megrendezi például az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményt, a Legendák Tornáját, amelyen korábbi világsztárok lépnek pályára a Papp László Sportarénában.

A május 30-i Bajnokok Ligája-döntő miatt az egész világ a budapesti Puskás Arénára figyel
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A május 29-i tornán négy csapat lép majd pályára, a négy csapatkapitány pedig Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland lesz majd.

Négyükön kívül számos másik világsztár pályára lép: Xavi, Roberto Carlos, David Silva, Theo Walcott, Robert Pires és Claude Makélélé is, akik mindannyian hatalmas népszerűségnek örvendenek.

Jön a brazil a labdarúgó-influenszer, Luva, illetve a futsal királyai, Ricardinho és Falcao is bemutatót tartanak az arénában.

Bajnokok Ligája-döntő: sztárparádé Budapesten

Az angol Arsenal drukkerei a Hősök tere szomszédságában, a francia PSG szimpatizánsai az MTK Sportparkban gyülekeznek a döntő előtt, ahol színes programokkal várják majd őket, fotózási lehetőségek, arcfestő állomások, játékzónák, klubtörténeti kiállítások, nyereményjátékok, DJ-k és színpadi műsorok szórakoztatják az érdeklődőket. A párizsi klub korábbi klasszis játékosait is meghívta, többek között Pauletával, Javier Pastoréval, Blaise Matuidivel és Christophe Jallet-val is lehet találkozni.

A hírek szerint Travis Scott is Budapestre látogat a BL-döntő afterparty apropóján, és nem csak fellép, de a rapper az exkluzív est házigazdája is lesz.

Eközben a Hősök terén május 28. és 31. között a Champions Fesztivál várja a foci szerelmeseit: egy felejthetetlen hétvége futballal, zenével és egyéb szórakoztató programokkal, aktivitásokkal. A belépés ingyenes, futballfanatikusoknak kötelező: ízelítő az alábbi videóban!

Fotó: Franck Fife/POOL/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Takagi
2026. május 26. 22:03
Ezt is köszönjük Viktor!
