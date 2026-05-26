Jön, ami még nem volt: nem túlzás, ellepik Budapestet a legnagyobb sztárok

Hétvégén Budapestre szegeződik a világ figyelme, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjével az egész bolygó legnézettebb sporteseményét rendezi meg a magyar főváros május 30-án. A címvédő PSG és a friss angol bajnok Arsenal szombati összecsapása a Puskás Arénában a szurkolók tömegei mellett a legnagyobb sztárokat is Magyarországra csábítja. Az UEFA számos felvezető programot szervez, megrendezi például az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményt, a Legendák Tornáját, amelyen korábbi világsztárok lépnek pályára a Papp László Sportarénában.

