Így még biztosan nem hallhatta a Bajnokok Ligája himnuszát – világszámra készül hatszáz magyar citerás

És ahol ráadásul a BL himnusza is elhangzik olyan körülmények között, ahogyan a világon még biztosan senki nem hallhatta.

Eredetileg arról álmodtam, hogy Tony Britten csodálatos szerzeményét a mérkőzésen adjuk elő hungarikum népi hangszerek, azaz a tárogató és a magyar cimbalom, illetve citerák, hegedűk kíséretében, népi énekkórussal kiegészítve. Az Európai Labdarúgó-szövetség, vagyis az UEFA azonban ezt nem engedélyezte, mondván, mindig a kiemelt szponzorok határozzák meg az ünnepi tartalmat. Így találtuk ki, hogy akkor egy egész délutános programfolyamot szervezünk a Legnagyobb Citeraegyüttes Guinness-rekord-állítási kísérlete köré. Itt megszólal majd többek között a BL-himnusz is, a jogszabályok adta keretek között áthangszerelve.

Hány citerás érkezik ezen a napon a budai Vár Oroszlános udvarába?