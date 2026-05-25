Csak tárlatvezetés lesz, vagy kormányzás is?

A szociális és családügyekért felelős Kátai-Németh Vilmos meghallgatásán elsősorban a gyermekvédelem és az esélyegyenlőség kérdései kerültek előtérbe. A miniszterjelölt hangsúlyozta, hogy a kormány „erősíteni kívánja a gyermek- védelmi és a szociális rendszert”. Beszédéből egy aktívabb, szélesebb szerepet vállaló szociális állam képe rajzolódik ki. Többször is szóba került az intézményi ellátórendszer fejlesztése, az esélyegyenlőségi programok bővítése és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása. A konkrét finanszírozási háttér nevesítése azonban itt is hiányzott.

A vidék- és településfejlesztési tárca várományosaként Lőrincz Viktória a helyi közösségek megerősítését és az önkormányzati rendszer átalakítását hangsúlyozta. Többször is utalt arra, hogy az intézményrendszer több ponton fenntarthatatlan, ezért strukturális reformokra van szükség. A meghallgatás alapján azonban továbbra sem világos, hogy a decentralizáció milyen új hatásköröket, milyen pénzügyi forrásokat és milyen állami garanciákat jelentene.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban május 12-én

Frontvonalban a kultúra és az oktatás

Tarr Zoltán parlamenti meghallgatásában visszatérő elem volt az előző másfél évtized kulturális és társadalompolitikai rendszerének kritikája. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a kultúra elveszítette autonómiáját, az állami támogatási rendszerek pedig sok esetben politikai lojalitás alapján működtek. A bizottsági ülések légköre feszült volt, hiszen Tarr több alkalommal is kemény szavakkal illette az előző kormányzatot. Azt mondta, hogy az ország kulturális és társadalmi állapota súlyosan leromlott, a közéletet a megosztottság határozza meg, és

a tatárjárásnál is nagyobb pusztításnak nevezte a Fidesz-kormány regnálása nyomán kialakult állapotokat.

Kritikusai szerint Tarr a meghallgatásokon sokat beszélt a múltról, és keveset a konkrét tervekről, retorikája helyenként kampányszerű volt, és nem adott az elhangzott kérdésekre részletes szakpolitikai választ.

Az oktatáspolitikai kérdések mindig kényes területnek számítottak, Lannert Judit meghallgatása pedig világosan megmutatta, hogy a Tisza- kormány ezen a területen is szemléletváltásra készül.

Lannert kijelentése, miszerint „a szexuális nevelés nem csak a szülő feladata”, már önmagában társadalmi vitát generált.

A meghallgatás során az oktatás szerepét nem pusztán tudásközvetítő intézményként, hanem társadalomformáló eszközként írta le. Az oktatási és gyermekügyi miniszteri poszt várományosa hangsúlyozta az inkluzivitás, az érzékenyítés és a modern kompetenciaalapú oktatás fontosságát, de kevés szó esett arról, hogy ezek a programok milyen konkrét tartalommal és milyen társadalmi kontroll mellett jelennének meg az iskolákban. Mivel az oktatás kulturális és társadalmi kérdés is, várhatóan ez lesz az egyik legélesebb politikai konfliktuszóna.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés oktatási bizottságának ülésén az Országházban május 11-én

Cirkusz és Európai Ügyészség

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bizottsági meghallgatásán alapvetően egy új szemléletű környezetpolitikát vázolt fel. Azt hangsúlyozta, hogy a környezetvédelemnek nem különálló szakpolitikai területnek, hanem az egész állami működést átható szemléletnek kell lennie. Ezért is választották az Élő Környezetért Felelős Minisztérium elnevezést, amely elmondása alapján David Attenborough Az élő bolygó című sorozatára is utal, és azt kívánja jelezni, hogy a természetvédelem a jövő védelmét jelenti.

A parlamenti meghallgatás egyik legnagyobb visszhangot kiváltó témája az állatok cirkuszi szerepeltetésének kérdése volt. A Nyíregyházi Állatpark korábbi igazgatója bejelentette, hogy Magyarországon is meg kívánják tiltani az elefántok, nagymacskák, főemlősök és úszólábúak cirkuszi felléptetését. Indoklása szerint hazánk az Európai Unió utolsó államai közé tartozik ezen a téren, és szerinte nem elfogadható, hogy nyugat-európai társulatok Magyarországon szerepeltessék azokat az állataikat, amelyekkel a saját országukban már nem léphetnek fel. Hozzátette azt is, hogy nem akarják ellehetetleníteni a cirkuszokat, ezért a tiltás bevezetését a szezon végéhez igazítanák.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban május 12-én

Miniszterként első intézkedései között az országos azbesztszennyezési ügy kezelése szerepelt. Már a meghallgatásán jelezte, hogy személyesen utazik Nyugat-Magyarországra az érintett térségek felmérésére, mert az ügyet az egyik legsürgetőbb környezetvédelmi problémának tekinti. Nyilatkozatai alapján már elkészült egy összefoglaló jelentés az azbeszttel szennyezett területekről, amelyet a miniszterelnökkel is áttekintettek.

Magyar Péter először a sógorát jelölte igazság­ügyi miniszternek, de az ellenállást látva Melléthei­-Barna Márton visszalépett, és Görög Márta lett a befutó. Utóbbi úgy fogalmazott, az előző években a magyar igazságszolgáltatás politikai viták tárgyává vált, ezért elsődleges célja a bíróságok intézményi függetlenségének megerősítése és az európai jogállami normákhoz való közeledés. Meghallgatásán kitért arra, hogy a korrupció elleni fellépést nem kampányszerű akciókkal, hanem tartós intézményi garanciákkal kívánják biztosítani. Ígéretet tett az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítésére, amit a közpénzekkel kapcsolatos bizalom helyreállítása indokol.

Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár összeszólalkozott Magyar Péterrel

Miniszteri kinevezése után Görög Márta első lépései elsősorban előkészítő és szervezeti jellegűek voltak, de már jelezték az igazságügyi tárca reformirányait. Szakmai konzultációt indított bírói szervezetekkel, ügyvédi kamarákkal és civil jogvédő szervezetekkel azért, hogy az igazságügyi reformokat szélesebb szakmai konszenzus alapján készítsék elő. Nyilatkozatai szerint át fogják világítani a tárca korábbi döntéseit és több, az állami korrupcióval kapcsolatos ügy kezelésének gyakorlatát is.

Gulyás Gergely hiányolta a konkrétumokat

Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető, volt kancelláriaminiszter az átadás-átvétel idején azt emelte ki, hogy a leköszönő kabinet „rendezett állapotban” adta át az országot, és

szerinte az új vezetés minden szükséges információt megkapott a kormányzás folytatásához.

Nyilatkozataiban köszönetet mondott az államigazgatás dolgozóinak, akik biztosították a zökkenőmentes átmenetet.

Hegedűs Zsolt az Országgyűlés egészségügyi bizottságának ülésén az Országházban május 11-én

A fideszes politikus többször élesen reagált az utóbbi napok eseményeire. Szóvá tette a miniszterelnök hangnemét, szerinte Magyar Péter első parlamenti felszólalása inkább politikai támadásokat és elszámoltatási szándékot tükrözött, mint nemzeti egységet. Különösen kifogásolta és méltatlannak nevezte a Sulyok Tamás köztársasági elnököt érő kritikákat. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy bár a kabinetnek világos parlamenti többsége van, a kampányígéretek gyakorlati megvalósításáról kevés konkrétum hangzott el.

Gulyás politikai bosszúnak nevezte az Élvonal Alapítvány támogatásának visszavonásáról szóló döntést, és azzal vádolta a kormányt, hogy ideológiai alapon avatkozik bele a tudományos életbe. Nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozta, hogy pártja ellenzékben az elmúlt évek eredményeinek megvédésére készül.

Magyar Péter a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt május 13-án. Mellette Köböl Anita, Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivők

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szintén kritikával illette és bosszú­beszédnek nevezte a miniszterelnök első felszólalását. Szerinte az új kabinet nem társadalmi megbékélésre törekszik, hanem a politikai ellenfelek felelősségre vonására. A miniszterjelölti meghallgatások alapján a Tisza-kormány egyértelműen szakértői, technokrata arculatot próbál felépíteni.

A miniszterjelöltek megszólalásai ugyanakkor azt is megmutatták, hogy számos kulcskérdésben nincsenek válaszok. Kevés konkrétum hangzott el az átalakítások társadalmi hatásairól, a finanszírozási háttérről és arról, hogyan kezelnék az elkerülhetetlen politikai konfliktusokat. A meghallgatások alapján egy olyan kabinet képe rajzolódik ki, amely jelentős átalakításokra készül, de továbbra is kérdéses, mennyire állnak össze ezek az elképzelések koherens, végrehajtható kormányzati programmá.

