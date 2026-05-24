Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
05. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kampány Kína influenszerek közösségi média

Kína elképesztő online kampánnyal formálja át a fiatalok véleményét világszerte

2026. május 24. 21:37

A futurisztikus videók és látványos városképek egyre nagyobb teret nyernek a közösségi médiában. Kína influenszerek, livestreamerek és szervezett online kampányok segítségével próbálja vonzóbbá tenni saját imázsát a fiatal generáció szemében, miközben a kényes politikai témák háttérbe szorulnak.

2026. május 24. 21:37
null

A Le Monde részletes oknyomozása szerint Kína tudatos stratégiát épített fel arra, hogy a TikTokon, az Instagramon és a YouTube-on keresztül formálja át a róla kialakult nemzetközi képet. A kampány középpontjába a futurisztikus látványvilág, a modern infrastruktúra és a technológiai fejlődés került, amely különösen a fiatal közösségimédia-felhasználók körében bizonyul hatékonynak.

Kína olyan képeket mutat magáról amelyektől teljesen megváltozik a fiatalok véleménye
Kína olyan képeket mutat magáról amelyektől teljesen megváltozik a fiatalok véleménye
Forrás: Hector RETAMAL / AFP

A központi szerepet a délnyugat-kínai Csungking kapta, amely az elmúlt évben gyakorlatilag a globális influenszerturizmus egyik új kedvencévé vált. A több szinten futó autópályák, a hegyoldalakra épült felhőkarcolók, a neonfényes éjszakai panoráma és az épületeken áthaladó monorail miatt a várost sokan egy sci-fi film díszletéhez hasonlítják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Le Monde szerint az influenszerek szinte versenyeznek azért, hogy minél látványosabb tartalmakat készítsenek Csungkingban. 

Az egyik legnépszerűbb trend például az lett, hogy tartalomgyártók felhőkarcolók tetején, biztosítókötéllel pózolnak úgy, mintha a mélység fölött lebegnének. Mások motoros jeleneteket forgatnak a neonfényes utcákon vagy a híres Liziba állomásnál készítenek videókat, ahol a magasvasút egy lakóépületen keresztül halad. A lap szerint a rövid videók világában a vizuális sokk kiemelten fontos lett. Jackson Lu helyi influenszer úgy fogalmazott:

New York már senkit sem lep meg, Csungking viszont új és vizuálisan lenyűgöző.

Kína a jövő országaként jelenik meg

A Le Monde szerint a közösségi média jelentősen átalakította azt, ahogyan a fiatal generáció Kínáról gondolkodik. A TikTok és az Instagram algoritmusai elsősorban a gyors, látványos és érzelmekre ható tartalmakat emelik ki, ami kedvez a futurisztikus kínai városokról készülő videóknak. A lap arra is rámutat, hogy mindez egy olyan időszakban történik, amikor az Egyesült Államok és több nyugati ország nemzetközi megítélése sok helyen romlott. 

A Capitolium ostroma, az amerikai bevándorlási viták vagy a gázai konfliktus képei gyengítették Washington morális fölényét, miközben Kína a stabilitás és a fejlődés képét próbálja sugározni.

Paulina Oveckova Kína-szakértő a Le Monde-nak arról beszélt, hogy sok fiatal csalódott a Nyugatban, ezért fogékonyabbá vált a kínai narratívára. Szerinte egyre többen érzik úgy, hogy míg korábban a nyugati országok erősen bírálták Kínát az emberi jogi kérdések miatt, addig más konfliktusok esetében nem mutattak hasonló elszántságot. A lap idézett egy Politico-felmérést is, amely szerint több európai országban már az Egyesült Államokat tartják nagyobb fenyegetésnek, mint Kínát. Egy másik kutatás szerint az amerikaiak körében is javult valamelyest Kína megítélése az elmúlt években.

A kínai vezetés már évekkel ezelőtt felismerte, hogy a hagyományos propaganda kevéssé hatékony a nyugati közönségnél. 

A China Daily vagy a CCTV nem tudta megszólítani a fiatal generációt, ezért Peking új módszerekhez nyúlt. Hszi Csin-ping már 2013-ban kijelentette, hogy „jól kell elmesélni Kína történetét”, később pedig a kínai vezetés külön nemzetközi kommunikációs központokat hozott létre. Ezek feladata a külföldieknek szánt tartalmak gyártása és a kínai soft power erősítése lett.

Ma már több mint 150 ilyen kommunikációs központ működik. 

Ezek közösségi médiás oldalakat kezelnek, videókat készítenek és külföldi influenszerekkel dolgoznak együtt. Egyes oldalak több százezres követőtábort építettek ki Instagramon. A Fucsien tartományhoz kapcsolódó kommunikációs központ például több mint hatszáz külföldi közösségimédia-fiókot működtet a Recorded Future amerikai kiberbiztonsági vállalat szerint.

Fizetett utak és influenszerkampányok

A Le Monde beszámolója szerint Kína nem csupán organikusan profitál a közösségi médiás trendekből, hanem aktívan szervezi is az influenszerkampányokat. Az interneten egyre több olyan felhívás jelenik meg, amely legalább 300 ezer követővel rendelkező influenszereknek kínál teljesen finanszírozott kínai utakat

A programok során a meghívott tartalomgyártók modern nagyvárosokat, technológiai fejlesztéseket és turisztikai látványosságokat mutatnak be.

A lap példaként említi, hogy 2025 februárjában tíz indonéz influenszer látogatott Kínába egy szervezett program keretében. Az utat egy jakartai utazási iroda szervezte, amely nyíltan megköszönte a kínai nagykövetség támogatását. A meghívott influenszerek között volt Maria és Elizabeth Rahajeng is, akik Csungking látványos tetőteraszaiból és függőhídjairól osztottak meg képeket követőikkel. A Le Monde szerint a kínai vezetés különösen fontosnak tartja Indonézia megszólítását, mivel az ország egyszerre stratégiai partner és a világ legnagyobb muszlim állama.

IShowSpeed és a Csungking-láz

A Le Monde szerint a nemzetközi áttörést Darren Watkins, vagyis IShowSpeed kínai útja hozta el 2025-ben. A több tízmilliós követőtáborral rendelkező amerikai streamer két héten keresztül közvetített élőben kínai utazásáról. Videóiban sorra mutatta be a kínai robotokat, a kungfu mestereket, a modern infrastruktúrát és természetesen Csungking futurisztikus látványát. A streamer reakciói óriási hatást gyakoroltak a közönségre. Követői milliói nézték, ahogy döbbenten kérdezi:

De ki építette ezt a várost?

Azóta több világhírű tartalomgyártó is Csungkingba utazott. Köztük volt Khaby Lame, valamint Drew Binsky is, aki „Lépj be a világ legnagyobb városába” címmel készített videót a kínai metropoliszról. Az influenszerek tartalmaiban szinte teljesen hiányoznak azok a témák, amelyek évekig meghatározták Kína nemzetközi megítélését. Az ujgurok helyzete, Hongkong, a cenzúra vagy a politikai elnyomás gyakorlatilag nem jelenik meg ezekben a videókban. Emma Belmonte elemző szerint ez önmagában politikai folyamat. Mint fogalmazott:

Depolitizálni önmagában is nagyon politikai tett.

A szakértő szerint a kínai stratégia lényege, hogy a látványos képek és pozitív élmények elárasszák a közösségi médiát, miközben háttérbe szorulnak azok a témák, amelyeket Peking nem szeretne reflektorfényben látni. A Le Monde szerint sok influenszer egyszerűen azért kerüli ezeket a kérdéseket, mert a követőszám, a nézettség és a reklámbevételek szempontjából sokkal jobban működik a látványos, politikamentes tartalom.

Közben azonban maga a kínai társadalom jóval árnyaltabban látja saját helyzetét. A lap szerint sok kínai büszke az infrastruktúrára és a technológiai fejlődésre, ugyanakkor komoly aggodalmak vannak a fiatalok munkalehetőségei, a gazdasági lassulás és a társadalmi problémák miatt is.

Nyitókép: Hector RETAMAL / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 24. 22:54
Untergang des Abendlandes..
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 24. 22:53
figyelő Europa ? Nincs olyan.Se vallasa, se kultúraja,se műveszete, se nepe...
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2026. május 24. 22:52
Hihetetlen, bemutatják azt ami van...szenzációs... A bécsi sétákon sem beszélnek a késes migránsokról, a no go zónákról!!!
Válasz erre
1
0
survivor
2026. május 24. 22:51
Konfuciusz,Lao- ce,Buddha Ezekhez kepest az ábrahami vallasok... ...nulla.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!