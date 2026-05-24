Kína elképesztő online kampánnyal formálja át a fiatalok véleményét világszerte

A Le Monde részletes oknyomozása szerint Kína tudatos stratégiát épített fel arra, hogy a TikTokon, az Instagramon és a YouTube-on keresztül formálja át a róla kialakult nemzetközi képet. A kampány középpontjába a futurisztikus látványvilág, a modern infrastruktúra és a technológiai fejlődés került, amely különösen a fiatal közösségimédia-felhasználók körében bizonyul hatékonynak.

Kína olyan képeket mutat magáról amelyektől teljesen megváltozik a fiatalok véleménye

Forrás: Hector RETAMAL / AFP

A központi szerepet a délnyugat-kínai Csungking kapta, amely az elmúlt évben gyakorlatilag a globális influenszerturizmus egyik új kedvencévé vált. A több szinten futó autópályák, a hegyoldalakra épült felhőkarcolók, a neonfényes éjszakai panoráma és az épületeken áthaladó monorail miatt a várost sokan egy sci-fi film díszletéhez hasonlítják.