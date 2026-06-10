A politika a problémák megoldásáról szól, nem a közösségi médiáról – egykori brit miniszter a Mandinernek

A tendencia tartós romlást mutatott, ami arra késztette, hogy mélyebben foglalkozzon a probléma gyökerével. Kiderült, hogy a háttérben az újonnan bevezetett „progresszív oktatási szemlélet” áll, amely a szóképes olvasást részesítette előnyben. Bár ez a módszer a jobb képességű tanulóknál működött, voltak, akik még kilencéves korukra sem tanultak meg olvasni.

A jelenséget felismerve Gibb mélyebben beleásta magát a témába, és végül egy skót kutatásban találta meg a megoldást, amely a hangalapú olvasást részesítette előnyben. Ez a módszer hozta meg reformjának egyik legnagyobb sikerét.

Hozzátette: a progresszív szemlélet – amelynek gyökerei a 20. század eleji amerikai pedagógiához vezethetők vissza – másik káros eleme az volt, hogy kevesebb hangsúlyt fektetett a tananyagra és a vizsgákra. Ehelyett arra épült, hogy a gyerekek „maguktól fedezzék fel a tudást”, ami szintén negatívan hatott az eredményekre.