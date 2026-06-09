Áll a bál a briteknél: fontmilliárdok jutottak titokban terroristákhoz az adófizetők pénzéből

A Telegraph birtokába került titkos jelentés szerint 2015 és 2021 között több mint 28 milliárd font (mintegy 13 300 milliárd forint) brit közpénz jutott olyan szereplőkhöz, amelyek nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek az Egyesült Királyság számára. A kabinetiroda által megrendelt és elkészített dokumentumot végül eltussolta a kormányzat, mivel nyilvánosságra kerülése komoly politikai botrányt okozhatott volna.

A lap szerint a jelentés az első olyan átfogó brit kormányzati értékelés, amely megpróbálta számszerűsíteni, mennyi állami pénz került közvetve vagy közvetlenül