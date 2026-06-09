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Nagy-Britannia Iszlám Állam Kína szervezett bűnözés terrorizmus Oroszország embercsempészet állami támogatás Egyesült Királyság Szíria

Áll a bál a briteknél: fontmilliárdok jutottak titokban terroristákhoz az adófizetők pénzéből

2026. június 09. 17:30

Egy belső kormányzati jelentés szerint több mint 28 milliárd font került szervezett bűnözői hálózatokhoz és ellenséges államokhoz.

2026. június 09. 17:30
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A Telegraph birtokába került titkos jelentés szerint 2015 és 2021 között több mint 28 milliárd font (mintegy 13 300 milliárd forint) brit közpénz jutott olyan szereplőkhöz, amelyek nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek az Egyesült Királyság számára. A kabinetiroda által megrendelt és elkészített dokumentumot végül eltussolta a kormányzat, mivel nyilvánosságra kerülése komoly politikai botrányt okozhatott volna.

A lap szerint a jelentés az első olyan átfogó brit kormányzati értékelés, amely megpróbálta számszerűsíteni, mennyi állami pénz került közvetve vagy közvetlenül

  • terroristákhoz,
  • bűnszervezetekhez és
  • ellenséges államokhoz.

Nincs olyan ellenség, aki ne kapott volna apanázst

A dokumentum több olyan, józan ésszel nehezen megmagyarázható, súlyos esetet is felsorol, ami komoly aggodalmakra ad okot. A jelentés szerint állami támogatások jutottak például

  • olyan vállalatokhoz, amelyek kapcsolatban álltak az orosz állammal;
  • más esetekben a koronavírus-járvány idején létrehozott mentőcsomagokból származó hitelek kerültek az Iszlám Államhoz köthető személyekhez Szíriában;
  • emellett brit kutatás-fejlesztési források jutottak olyan cégekhez, amelyek kapcsolatban álltak a kínai hadsereggel.

A dokumentum szerint a problémák messze túlmutattak az egyedi visszaéléseken.

A brit állam különböző támogatási rendszereit szervezett bűnözői csoportok használták ki, miközben az érintett pénzek jelentős részét azóta sem sikerült visszaszerezni.

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Embercsempészek is profitálhattak

A jelentés egyik legérzékenyebb megállapítása szerint a legkülönbözőbb jogcímeken jelentős összegek kerültek szervezett bűnözői hálózatokhoz is. A források között szerepeltek

  • lakhatási támogatások és
  • rokkantsági ellátások is.

Biztonsági források a Telegraphnak azt állították, hogy egy kelet-európai bűnszervezet összehangolt akciót folytatott brit közpénzek megszerzésére. A hálózatot egy ellenséges állam támogathatta annak érdekében, hogy

ösztönözze az illegális migrációt az Egyesült Királyság felé.

A részleteket nem hozták nyilvánosságra, mivel azok hírszerzési szempontból érzékenynek számítanak.

Ügyeskedők és bénázó kormányzati szereplők

Tom Keatinge, a Royal United Services Institute (RUSI) szakértője szerint a brit jóléti rendszer számos esetben

bankautomatává vált a terroristák számára”.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy a járvány idején létrehozott hitelprogramok kezelése „meglehetősen katasztrofális” volt.

Ha van egy kiskapu, azt bárki kihasználhatja: bűnözők, terroristák vagy egyszerű csalók”

– fogalmazott.

A brit parlament tavaly decemberi jelentése szerint csak a pandémiás támogatási programokban 10,9 milliárd font (mintegy 5200 milliárd forint) veszett el csalások és adminisztratív hibák miatt.

Gazdasági hadviselés zajlik

Rebecca Harding, a Centre for Economic Security kutatója szerint a dokumentum figyelmeztetésként kellene szolgáljon a döntéshozók számára.

A gazdasági hadviselés és a gazdasági biztonság fontosabb, mint valaha”

– hangsúlyozta. Szerinte a nyugati országok túl sokáig abból indultak ki, hogy minden szereplő ugyanazokat a célokat követi, mint ők, az együgyű jóhiszeműségért pedig hatalmas árat fizettek.

Nem vettük észre, hogy egyes országok gazdasági erejüket arra akarják használni, hogy aláássák a mi gazdasági erőnket. Ez gazdasági hadviselés, és ebben naivak voltunk”

– fogalmazott.

Nemzetbiztonsági fenyegetés

Nicholas Ryder, a Cardiffi Egyetem terrorizmusfinanszírozási szakértője „megdöbbentőnek” nevezte a jelentés megállapításait.

A csalások és a terrorizmus finanszírozása közötti kapcsolat nagyon világos”

– húzta alá, hozzátéve, hogy az Egyesült Királyságban a kormányok évek óta nem kezelik kellő súllyal ezt az összefüggést.

Ez nemzetbiztonsági fenyegetés. A veszélyt ugyan felismerik, de a kormányzati politika szintjén a különböző területek továbbra sincsenek megfelelően összehangolva”

– mondta.

A kabinetiroda a Telegraphnak azt közölte, hogy az elmúlt évben több mint 7,5 milliárd font (mintegy 3560 milliárd forint) közpénzt sikerült megmenteniük agresszív csalásmegelőzési és visszaszerzési intézkedések révén, és a kormány jelenleg is fokozza a fellépést a közszféra csalásaival szemben.

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Fotó: X

 

Összesen 4 komment

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nempolitizalok-0
2026. június 09. 18:24
Az ukránt bele sem számolták. Csodálom az angolok türelmét.
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1
0
polárüveg
2026. június 09. 17:43
A brit nép ellenségét kívül keresik, pedig inkább Londonban kellene. Ha belül nem lennének a brit népet kifosztani, a fosztogatással és hatalomszerzéssel tönkretenni akarók, akkor semmilyen külső ellenség nem bírhatna Britanniával. Ez az itt székelő elit nemcsak a brit népnek nem barátja, hanem az emberiségnek se barátja.
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3
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