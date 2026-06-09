Áll a bál a briteknél: fontmilliárdok jutottak titokban terroristákhoz az adófizetők pénzéből

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Egy belső kormányzati jelentés szerint több mint 28 milliárd font került szervezett bűnözői hálózatokhoz és ellenséges államokhoz.
A Telegraph birtokába került titkos jelentés szerint 2015 és 2021 között több mint 28 milliárd font (mintegy 13 300 milliárd forint) brit közpénz jutott olyan szereplőkhöz, amelyek nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek az Egyesült Királyság számára. A kabinetiroda által megrendelt és elkészített dokumentumot végül eltussolta a kormányzat, mivel nyilvánosságra kerülése komoly politikai botrányt okozhatott volna.
A lap szerint a jelentés az első olyan átfogó brit kormányzati értékelés, amely megpróbálta számszerűsíteni, mennyi állami pénz került közvetve vagy közvetlenül
A dokumentum több olyan, józan ésszel nehezen megmagyarázható, súlyos esetet is felsorol, ami komoly aggodalmakra ad okot. A jelentés szerint állami támogatások jutottak például
A dokumentum szerint a problémák messze túlmutattak az egyedi visszaéléseken.
A brit állam különböző támogatási rendszereit szervezett bűnözői csoportok használták ki, miközben az érintett pénzek jelentős részét azóta sem sikerült visszaszerezni.
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A jelentés egyik legérzékenyebb megállapítása szerint a legkülönbözőbb jogcímeken jelentős összegek kerültek szervezett bűnözői hálózatokhoz is. A források között szerepeltek
Biztonsági források a Telegraphnak azt állították, hogy egy kelet-európai bűnszervezet összehangolt akciót folytatott brit közpénzek megszerzésére. A hálózatot egy ellenséges állam támogathatta annak érdekében, hogy
ösztönözze az illegális migrációt az Egyesült Királyság felé.
A részleteket nem hozták nyilvánosságra, mivel azok hírszerzési szempontból érzékenynek számítanak.
Tom Keatinge, a Royal United Services Institute (RUSI) szakértője szerint a brit jóléti rendszer számos esetben
bankautomatává vált a terroristák számára”.
A szakértő emlékeztetett arra, hogy a járvány idején létrehozott hitelprogramok kezelése „meglehetősen katasztrofális” volt.
Ha van egy kiskapu, azt bárki kihasználhatja: bűnözők, terroristák vagy egyszerű csalók”
– fogalmazott.
A brit parlament tavaly decemberi jelentése szerint csak a pandémiás támogatási programokban 10,9 milliárd font (mintegy 5200 milliárd forint) veszett el csalások és adminisztratív hibák miatt.
Rebecca Harding, a Centre for Economic Security kutatója szerint a dokumentum figyelmeztetésként kellene szolgáljon a döntéshozók számára.
A gazdasági hadviselés és a gazdasági biztonság fontosabb, mint valaha”
– hangsúlyozta. Szerinte a nyugati országok túl sokáig abból indultak ki, hogy minden szereplő ugyanazokat a célokat követi, mint ők, az együgyű jóhiszeműségért pedig hatalmas árat fizettek.
Nem vettük észre, hogy egyes országok gazdasági erejüket arra akarják használni, hogy aláássák a mi gazdasági erőnket. Ez gazdasági hadviselés, és ebben naivak voltunk”
– fogalmazott.
Nicholas Ryder, a Cardiffi Egyetem terrorizmusfinanszírozási szakértője „megdöbbentőnek” nevezte a jelentés megállapításait.
A csalások és a terrorizmus finanszírozása közötti kapcsolat nagyon világos”
– húzta alá, hozzátéve, hogy az Egyesült Királyságban a kormányok évek óta nem kezelik kellő súllyal ezt az összefüggést.
Ez nemzetbiztonsági fenyegetés. A veszélyt ugyan felismerik, de a kormányzati politika szintjén a különböző területek továbbra sincsenek megfelelően összehangolva”
– mondta.
A kabinetiroda a Telegraphnak azt közölte, hogy az elmúlt évben több mint 7,5 milliárd font (mintegy 3560 milliárd forint) közpénzt sikerült megmenteniük agresszív csalásmegelőzési és visszaszerzési intézkedések révén, és a kormány jelenleg is fokozza a fellépést a közszféra csalásaival szemben.
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Fotó: X