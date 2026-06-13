Újabb időpont jelent meg, amikor aláírhatják az amerikai–iráni békét

Donald Trump amerikai elnök szerint vasárnap aláírhatják azt a megállapodást, amely véget vethet az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktusnak – számolt be róla a CNBC. A Fehér Ház ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg hivatalosan az elnök kijelentéseit, miközben iráni részről továbbra is óvatosan nyilatkoznak a tárgyalások állásáról.

Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „a megállapodás aláírását holnapra ütemezték”, és közölte: