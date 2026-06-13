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iráni háború béke Donald Trump Irán Egyesült Államok

Újabb időpont jelent meg, amikor aláírhatják az amerikai–iráni békét

2026. június 13. 20:28

Donald Trump szerint már csak órák választják el Washingtont és Teheránt a háborút lezáró egyezségtől.

2026. június 13. 20:28
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Donald Trump amerikai elnök szerint vasárnap aláírhatják azt a megállapodást, amely véget vethet az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktusnak – számolt be róla a CNBC. A Fehér Ház ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg hivatalosan az elnök kijelentéseit, miközben iráni részről továbbra is óvatosan nyilatkoznak a tárgyalások állásáról.

Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „a megállapodás aláírását holnapra ütemezték”, és közölte:

amint ez megtörténik, a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros ismét teljes mértékben megnyílik a nemzetközi hajóforgalom előtt.

Az amerikai elnök arra is utalt, hogy Washington a későbbiekben közreműködhet Irán dúsított uránkészleteinek elszállításában. Trump szerint „amikor minden megnyugszik”, az Egyesült Államok eltávolítja az iráni atomprogramból származó anyagokat, amelyeket szerinte mélyen a föld alá rejtettek.

Az elnök optimista hangot ütött meg a jövőbeli kapcsolatokkal kapcsolatban is. Kijelentette:

Várjuk, hogy hosszú éveken át együttműködhessünk Iránnal és az egész Közel-Kelettel.”

Ugyanakkor burkolt figyelmeztetést is küldött Teheránnak. Trump úgy fogalmazott:

Remélhetőleg ez a folyamat gyorsan, könnyen és zökkenőmentesen lezajlik. Ha nem, akkor rendelkezésünkre áll a végső alternatíva, amelyet remélhetőleg soha többé nem kell alkalmazni.”

A CNBC beszámolója szerint korábban a pakisztáni miniszterelnök, Sehbaz Sarif is arról beszélt, hogy Washington és Teherán

közelebb áll a békemegállapodáshoz, mint valaha”,

és szerinte a végleges egyezség akár 24 órán belül megszülethet. Trump ezt a nyilatkozatot saját közösségi oldalán is megosztotta.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Bakaei ugyanakkor visszafogottabban nyilatkozott, és jelezte, hogy Teherán továbbra is mérlegeli a megállapodás részleteit. Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő pénteken azt mondta:

Washington sem „száz százalékig biztos” abban, hogy az egyezményt valóban aláírják.

A jelenlegi tervezet ugyanakkor állítólag hosszú távú békét biztosítana a térségben, miközben jelentős gazdasági könnyítéseket nyújtana Irán számára.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a svájci kormány felajánlotta, hogy szívesen biztosítaná a helyszínt a békemegállapodás aláírásához.

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Fotó: Kent NISHIMURA / AFP

 

Összesen 1 komment

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wadcutter
2026. június 13. 21:21
holnapután kiskedden, békanyúzó pénteken
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