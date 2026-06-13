Újabb időpont jelent meg, amikor aláírhatják az amerikai–iráni békét

Bejelentkezett Svájc: végül ott tehetnek pontot a háború végére
„Svájc teljes mértékben elkötelezett az ügyben” – közölte a svájci külügyminisztérium.
Donald Trump szerint már csak órák választják el Washingtont és Teheránt a háborút lezáró egyezségtől.
Donald Trump amerikai elnök szerint vasárnap aláírhatják azt a megállapodást, amely véget vethet az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktusnak – számolt be róla a CNBC. A Fehér Ház ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg hivatalosan az elnök kijelentéseit, miközben iráni részről továbbra is óvatosan nyilatkoznak a tárgyalások állásáról.
Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „a megállapodás aláírását holnapra ütemezték”, és közölte:
amint ez megtörténik, a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros ismét teljes mértékben megnyílik a nemzetközi hajóforgalom előtt.
Az amerikai elnök arra is utalt, hogy Washington a későbbiekben közreműködhet Irán dúsított uránkészleteinek elszállításában. Trump szerint „amikor minden megnyugszik”, az Egyesült Államok eltávolítja az iráni atomprogramból származó anyagokat, amelyeket szerinte mélyen a föld alá rejtettek.
Az elnök optimista hangot ütött meg a jövőbeli kapcsolatokkal kapcsolatban is. Kijelentette:
Várjuk, hogy hosszú éveken át együttműködhessünk Iránnal és az egész Közel-Kelettel.”
Ugyanakkor burkolt figyelmeztetést is küldött Teheránnak. Trump úgy fogalmazott:
Remélhetőleg ez a folyamat gyorsan, könnyen és zökkenőmentesen lezajlik. Ha nem, akkor rendelkezésünkre áll a végső alternatíva, amelyet remélhetőleg soha többé nem kell alkalmazni.”
A CNBC beszámolója szerint korábban a pakisztáni miniszterelnök, Sehbaz Sarif is arról beszélt, hogy Washington és Teherán
közelebb áll a békemegállapodáshoz, mint valaha”,
és szerinte a végleges egyezség akár 24 órán belül megszülethet. Trump ezt a nyilatkozatot saját közösségi oldalán is megosztotta.
Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Bakaei ugyanakkor visszafogottabban nyilatkozott, és jelezte, hogy Teherán továbbra is mérlegeli a megállapodás részleteit. Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő pénteken azt mondta:
Washington sem „száz százalékig biztos” abban, hogy az egyezményt valóban aláírják.
A jelenlegi tervezet ugyanakkor állítólag hosszú távú békét biztosítana a térségben, miközben jelentős gazdasági könnyítéseket nyújtana Irán számára.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a svájci kormány felajánlotta, hogy szívesen biztosítaná a helyszínt a békemegállapodás aláírásához.
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„Svájc teljes mértékben elkötelezett az ügyben” – közölte a svájci külügyminisztérium.
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Fotó: Kent NISHIMURA / AFP