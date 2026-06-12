Bejelentkezett Svájc: végül ott tehetnek pontot a háború végére

„Minden érintett fél elfogadta a megbeszéléseket” – jelentős előrelépés történt a béketárgyalásokon
Donald Trump végre már látja a fényt az alagút végén.
„Svájc teljes mértékben elkötelezett az ügyben” – közölte a svájci külügyminisztérium.
Svájc kormányzata felajánlotta, hogy az országban helyszínt ad az Egyesült Államok és Irán közötti békemegállapodás aláírásának – közölte a svájci külügyminisztérium pénteken.
„Svájc teljes mértékben elkötelezett az ügyben. Szoros kapcsolatban állunk az Egyesült Államokkal és Iránnal” – fogalmazott a tárca. Bern „közvetítőként tevékenykedik egy olyan szándéknyilatkozat létrehozásában, amelynek célja a tűzszünet megszilárdítása és az iráni-amerikai konfliktus enyhítése” – áll a közleményben. A minisztérium hozzátette, hogy „Svájcot helyszínként javasolta az esetleges aláíráshoz, amennyiben a felek ebben megállapodnak”.
Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy megállapodás született az amerikai-iráni békemegállapodás szövegéről.
Irán szintén pénteken úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás „még soha nem volt ennyire közel”. Donald Trump amerikai elnök még csütörtökön közölte, hogy amennyiben az aláírásra már ezen a hétvégén sor kerülne, az Egyesült Államokat JD Vance alelnök képviselné.
A világ egyik diplomáciai fővárosának tartott Genf február végén már adott otthont az iráni-amerikai közvetett tárgyalások egyik fordulójának.
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Donald Trump végre már látja a fényt az alagút végén.
(MTI)
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP