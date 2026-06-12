Bejelentkezett Svájc: végül ott tehetnek pontot a háború végére

Irán szintén pénteken úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás „még soha nem volt ennyire közel”. Donald Trump amerikai elnök még csütörtökön közölte, hogy amennyiben az aláírásra már ezen a hétvégén sor kerülne, az Egyesült Államokat JD Vance alelnök képviselné.

A világ egyik diplomáciai fővárosának tartott Genf február végén már adott otthont az iráni-amerikai közvetett tárgyalások egyik fordulójának.