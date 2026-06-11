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béke Donald Trump megbeszélés Irán Izrael Egyesült Államok

„Minden érintett fél elfogadta a megbeszéléseket” – jelentős előrelépés történt a béketárgyalásokon

2026. június 11. 22:28

Donald Trump végre már látja a fényt az alagút végén.

2026. június 11. 22:28
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Az Egyesült Államok nem hajtja végre az újabb, washingtoni idő szerint csütörtök estére tervezett légicsapásokat Irán ellen, „tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre” – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Truth Social közösségi oldalán csütörtökön délután megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódott Irán „legmagasabb szintű vezetése”.

Minden érintett fél elfogadta a megbeszéléseket és azok végső pontjait, mind a koncepciót, mind a részleteket illetően”

– fogalmazott az elnök, a megbeszélések részesei közül kiemelve az Egyesült Államok mellett Izraelt, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Törökországot, Bahreint, Pakisztánt, Kuvaitot, Egyiptomot és Jordániát.

Hozzátette, hogy az Iránnal kötendő megállapodás helyét és is idejét „hamarosan” bejelentik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők tengeri blokádja érvényben marad egészen addig, míg véglegessé válik a megállapodás.

(MTI)

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

Összesen 1 komment

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europész
2026. június 11. 23:51
Holnap majd újra lövik egymást.
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